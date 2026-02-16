திமுக குடும்பம் தமிழ்நாட்டை கொள்ளையடித்து சுரண்டிக்கொண்டிருக்கிறது - அன்புமணி ராமதாஸ்
அரசியல் சாசனத்தில் தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் திமுக அரசு உள்ளது. 30 மாவட்டங்களில் 208 அரசுப் பள்ளிகளை மூடியுள்ளனர்.
Published : February 16, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: திமுக குடும்பம் தமிழகத்தை கொள்ளையடித்து சுரண்டிக்கொண்டிருக்கிறது என அன்புமணி ராமதாஸ் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி (அன்புமணி ஆதரவு) மாணவர் அணி பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார். முன்னதாக இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுகவிற்கு எதிராகவும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு ஆதரவாகவும் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று அன்புமணி மாணவரணிக்கு ஆலோசனை வழங்கினார்.
இதன் பிறகு மாணவர் அணியினர் மத்தியில் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆற்றிய உரை:
இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. ஒரு மாநிலத்தின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது தேர்தல் தான். அதனால் இந்த தேர்தலை நாம் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் ஒரு நாட்டின் எதிர்காலம்.
மாணவர்கள் தான் நாட்டின் முதுகெலும்பு. நீங்கள் அனைவருமே தலைவர்கள். மற்ற மாணவர் அமைப்புகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க வேண்டியவர்கள்.
உலகில் பல இடங்களில் ஆட்சி மாற்றம் மாணவர்களால் நடந்துள்ளது. பங்களாதேஷ், நேபாளம் மற்றும் இலங்கையில் மாணவர்கள் எழுச்சியால் ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கோடிக்கணக்கான இளைஞர்கள் வேலை இல்லாமல் உள்ளனர். உள்ளூர் இளைஞர்களுக்கு 75% வேலைவாய்ப்பு வழங்க சட்டம் கொண்டு வருவோம் என்ற வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதவியை வைத்துக்கொண்டு திமுக குடும்பம் மட்டும் கொள்ளையடித்து தமிழ்நாட்டை நாசப்படுத்தி சுரண்டிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த திமுக ஆட்சியை தூக்கி எறிய வேண்டும். அவ்வளவு கோபத்தில் நான் மட்டும் இல்லை. தமிழக மக்களும் உள்ளனர். திமுகவை தூக்கி எறிந்தால் மீண்டும் வர மாட்டார்கள்.
தமிழ்நாட்டில் 32500 அரசு பள்ளி கூடங்கள் உள்ளன. பத்தாண்டுக்கு முன்பு இந்த அரசு பள்ளி கூடங்களில் 75 லட்சம் மாணவர்கள் படித்தனர். தனியார் பள்ளிகளில் 35 லட்சம் பேர் படித்து வந்தனர். ஆனால், இப்போது 17500 அரசு பள்ளிக் கூடத்தில் வெறும் 45 லட்சம் மாணவர்களை படித்து வருகின்றனர். 30 லட்சம் மாணவர்கள் அரசுப் பள்ளியில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளனர். தற்போது 12500 தனியார் பள்ளிகளில் சுமார் 60 லட்சம் பேர் பயின்று வருகின்றனர். இது, மாநிலத்திற்கு செய்யக் கூடிய துரோகம்.
அரசியல் சாசனத்தில் தரமான கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது. ஆனால் எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் இந்த திமுக அரசு உள்ளது. 30 மாவட்டங்களில் 208 அரசு பள்ளிகளை மூடியுள்ளனர். இது எவ்வளவு பெரிய வெட்கக்கேடு. எதற்காக உங்களுக்கு ஒரு நிர்வாகம்? முதலமைச்சர், பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் பதவிகள் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கிய அரசு பள்ளிகளை மூடுவதற்காகவா? உங்களுக்கு தகுதி தராதரம் இல்லையென்றால் ஓடிவிடுங்கள்.
தமிழ்நாட்டில் தமிழ் ஒரு கட்டாய பாடமாக கூட இல்லை. ஆனால் தமிழ் எங்கள் மூச்சு என்று அவர்கள் பேசுவதால் எனக்கு வாயில் அசிங்கமாக வருகிறது. மிகப்பெரிய மற்றும் நல்ல மாநிலமாக இருந்த தமிழ்நாட்டை திமுக வந்த பிறகு கலாச்சாரத்தை சீரழித்து விட்டனர். தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா விற்பது காவல்துறைக்கு எப்படி தெரியாமல் இருக்கும்? எவ்வளவு உளவு பிரிவு வைத்திருந்தும் எப்படி தெரியாமல் இருக்கும்? இதை ஏன் தடுக்க முடியவில்லை என்றால் விற்பதே திமுக காரன் தான்.
|இதையும் படிங்க: டி.ஆர்.பாலு மீது அவதூறு வழக்கு தொடர்வேன்- நீதிமன்றத்தில் பகிரங்கமாக அறிவித்த அண்ணாமலை
மாணவர்கள் மக்களிடம் சென்று திமுக துரோகத்தை எடுத்து கூறி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். இந்த தேர்தலில் திமுக எவ்வளவு பணம் செலவு செய்தாலும் வீண். தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பலமாக உள்ளது. நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று அன்புமணி பேசினார்.