''பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழலை மறைக்க SIR ஐ எதிர்த்து திமுக போராட்டம்'' - அன்புமணி ராமதாஸ் சாடல்!
Published : November 12, 2025 at 11:06 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழலை மறைக்க SIR ஐ எதிர்த்து திமுக போராட்டம் நடத்துகிறது என்று அன்புமணி ராமதாஸ் சாடியுள்ளார்.
சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை, அக்கரையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் பாமக கட்சியின் மாநில, மாவட்ட, ஒன்றிய மற்றும் தொகுதி நிர்வாகிகல் ஆலோசனை கூட்டம் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நடந்தது. இதில் செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், சென்னை திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் 300க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''SIR ஐ எதிர்த்து நேற்று திமுக நடத்திய போராட்டம் வெற்று நாடகம். போலியான வாக்காளர்களை பட்டியலில் இருந்து நீக்குவது தான் தேர்தல் ஆணையத்தின் SIR. இதைப் பற்றி முழுமையாக புரியாத திமுக தனது கூட்டணி கட்சியோடு நேற்று நடத்திய போராட்டம் ஒரு நாடகம்.
பீகாரில் தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பை ஒரு ஊடகம் மட்டும் கூறவில்லை. தேசிய அளவில் அனைத்து ஊடகங்களும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி என்று கூறி இருப்பது 2 நாட்களுக்கு பிறகு தான் தெரிய வரும்.
தமிழக அரசு தங்களுக்கு சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க அதிகாரம் இல்லை என்று கூறுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. சாதி வாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் 30 ஆண்டுகளுக்கு நமது வளர்ச்சி முன்னோக்கி செல்லும். தாமதப்படுத்தாமல் விரைவில் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
நடைபயணத்தின் மூலம் அனைத்து மாவட்ட பிரச்சனைகளையும் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடிந்ததோடு, மக்கள் கவனத்திற்கும் கொண்டு சென்றேன். நடைபயணத்தின் போது திமுக மீது மக்கள் எவ்வளவு கோபத்தில் உள்ளார்கள்? என தெரிந்தது. இன்னும் மூன்று மாதத்தில் வீச போகும் பெரும் அலையில் திமுக அடித்துச் செல்லப் போகிறது.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தியும் திமுக அரசு அதை கண்டுகொள்ளவில்லை. பிற மாநிலங்களில் கணக்கெடுப்பு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஸ்டாலின் மட்டும் அதிகாரம் இல்லை என பொய் கூறி வருகிறார். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினால் 50 ஆண்டு வளர்ச்சியை தமிழகம் 20 ஆண்டில் அடையும்.
எஸ்ஐஆர் என்பது தேர்தல் வாக்காளர்களை சரிபார்ப்பது, கள்ள வாக்குகளை களையும் நடவடிக்கை. அதை எதிர்த்து திமுக போராட்டம் நடத்துவது தேவையற்றது. பிஎல்ஓ என்பவர்கள் மாநில அரசின் அதிகாரிகளே தவிர தேர்தல் ஆனையத்திற்கு சொந்தமானவர்கள் இல்லை எனும் போது அவர்கள் மாநில அரசை மீறி எப்படி தவ்று செய்வார்கள்?
அப்படி இருக்கும்போது திமுக இதை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்துவது மக்கள் திமுக மீது கொண்டுள்ள கோபத்தை திசை திருப்பும் செயல். மேலும் 505 வாக்குறுதிகளில் 66 மட்டுமே செய்துள்ள திமுக மீது நகராட்சி நிர்வாகத்தில் 888 கோடி ஊழல் என அமலாக்கத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது. ஆனால் அதன் மீது எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை.
|இதையும் படிங்க: ''காவல்துறை வாகனம் மோதி 3 பேர் உயிரிழப்பு'' - உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்!
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் இரண்டாயிரம் கோடி ஊழல், கனிம வள கொள்ளையில் ஆயிரம் கோடி, மணலில் 4800 கோடி ஊழல், டாஸ்மாக்கில் 30 ஆயிரம் கோடி ஊழல் என ஏராளமான ஊழலை செய்துள்ள திமுக அவற்றை மறைக்க போராட்டங்கள் நடத்தி பாஜக மீது குறை கூறி எஸ்ஐஆர் எதிர்த்து வருகிறது.
கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 1968 விவசாயிகள் பலியாகியுள்ள நிலையில் அதை பற்றி யாரும் பேசவில்லை. திமுகவினர் விஞ்ஞான கொள்ளையர்கள். மருத்துவம், கல்வி, விவசாயம் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளும் நாசமாகிவிட்ட நிலையில் மக்கள் மீது கவனம் இல்லாமல் தேவையற்ற செயலில் திமுக ஈடுபடுகிறது. திமுகவிடம் இருந்து தான் எஸ்ஐஆரை காப்பற்ற வேண்டும்.'' என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.