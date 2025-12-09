''அப்பா, பிள்ளை உறவை பிரித்தது ஜி.கே.மணி... பின்னால் இருப்பது திமுக'' - அன்புமணி 'பகீர்' குற்றச்சாட்டு
ஐயாவிடம் உங்களை அப்படி சொல்லி விட்டார். இப்படி செய்துவிட்டார் என்று என்னைப் பற்றி தவறான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி ஐயாவுக்கும், எனக்கும் பகையை உருவாக்கியது ஜிகே மணி தான் என அன்புமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : December 9, 2025 at 5:01 PM IST
செங்கல்பட்டு: ''தவறான விஷயங்களைச் சொல்லி அப்பா, பிள்ளை உறவை பிரித்தது ஜி.கே. மணி தான். இதற்கு பின்னால் இருப்பது திமுக'' என்று அன்புமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரம் பகுதி தனியார் நட்சத்திர விடுதியில், அன்புமணி தலைமையிலான பாமக ஒன்றிய, நகர, பேரூர் மற்றும் மாநகராட்சி பகுதி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசியதாவது:
திமுக சூழ்ச்சி செய்து வன்னியர்களையும், பட்டியலின மக்களையும் சேர விடாமல் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். கேடுகெட்ட திமுக இரண்டு சமுதாயங்களுக்கு இடையே சூழ்ச்சி செய்து வருகிறார்கள். இது அனைவருக்கும் தெரியும். ஒரு சில திமுக கைக்கூலிகள், துரோகிகள் அய்யாவை சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இந்த துரோகிகளை ஒரு போதும் நான் மன்னிக்கப் போவது கிடையாது. நானும் இது கடந்து போகும்.. இது கடந்து போகும் என்று எவ்வளவு தான் தாங்கி கொண்டு செல்வது? எவ்வளவோ அசிங்கப்பட்டுள்ளேன். அவமானப்பட்டுள்ளேன். தூக்கத்தை தொலைத்து அவதிப்பட்டு வருகின்றேன்.
ஏன்? எதற்காக? உங்களுக்காகத் தான். இந்த கட்சிக்காக தான். இந்த சமுதாயத்திற்காக தான். இந்த துரோகிகள் எல்லாம் சேர்ந்து ஐயாவை என்ன மாதிரியான மனநிலைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார்கள்? இந்த துரோகிகளை ஒருபோதும் நான் மன்னிக்க போவது கிடையாது.
தைலாபுரத்தை திமுக டேக் ஓவர் செய்து விட்டது. இன்னும் மூன்று மாதங்களில் யார்? யார்? சிறைக்கு செல்ல போகிறார்கள்? என்று பார்த்துக் கொண்டிருங்கள். டெல்லியில் 30 பேர் கலந்து கொண்ட நிலையில் 3000 பேர் கலந்து கொண்டதாக அய்யாவிடம் பொய் சொல்லி இருக்கிறார்கள்.
நாம் நடத்தும் கூட்டங்களில் கூட்டம் குறைவாக இருப்பதாக அய்யாவிடம் தவறான தகவல்களை சொல்லி வருகிறார்கள். என்னை தலைவராக்கிய அடுத்த நாளில் இருந்தே ஜி.கே. மணி சூழ்ச்சியை ஆரம்பித்து விட்டார். சூழ்ச்சி செய்து அப்பா, பிள்ளை உறவை பிரித்தது ஜி.கே.மணி தான்.
ஜி.கே.மணி போன்றோர் மனிதர்களாக இருக்கவே தகுதி இல்லாத நபர்கள். ஐயாவிடம் உங்களை அப்படி சொல்லி விட்டார். இப்படி செய்துவிட்டார் என்று என்னைப் பற்றி தவறான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி ஐயாவுக்கும், எனக்கும் பகையை உருவாக்கியது ஜிகே மணி தான்.
குழந்தை மாதிரி உள்ள ஐயாவை ஜி.கே. மணி உள்ளிட்டோர் ஏமாற்றி வருகிறார்கள். டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் தரப்பு தோற்றுவிட்டது. ஆனால், வெற்றி பெற்றதாக தவறான தகவல்களை சொல்லி ஐயாவை ஏமாற்றி வருகிறார்கள்.
இவர்களுடைய செயல் திட்டங்களை எல்லாம் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். இதற்கு பின்னால் இருப்பது திமுக. நூறு விழுக்காடு காரணம் திமுக தான். திமுகவின் கைக்கூலிகள் தான் இவர்கள். இவர்களெல்லாம் யார் யாரிடம் எவ்வளவு (பணம்) வாங்கி இருக்கிறார்கள்? என்ற அனைத்து விவரங்களும் என்னிடம் இருக்கின்றன.
ஊடகங்களில் தினசரி பொய்யை சொல்லி திசை திருப்பி வருகிறார்கள். அருள், ஜி.கே.மணி போன்றோர் பரப்பும் பொய்களை பாமகவினர் நம்ப வேண்டாம். அவர்களுக்கு பதில் சொல்லும் பெயரில், நீங்கள் பதிவுகளை போடாதீர்கள். உங்களது நேரத்தை வீணடிக்காதீர்கள்.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சின்னமும், கட்சியும் நம்மிடம் தான் உள்ளது. திமுகவில் இருப்பவர்கள் எதிரிகள். ஆனால் ஐயாவை சுற்றி இருப்பவர்கள் துரோகிகள். அந்த தரப்பினரால் இப்படி ஒரு கூட்டம் போட முடியுமா? நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்களா?
வன்னியர் இடஒதுக்கீடு போராட்டத்தில் ஜி.கே. மணி தான் பெரிய துரோகம் செய்திருக்கிறார். உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வந்து 6 மாதங்கள், ஓராண்டு கடந்துவிட்ட பிறகு நான் அய்யாவிடம் சொன்னேன். போராடலாம், களத்திற்கு செல்லலாம். நாம் யார் என காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னேன்.
ஆனால் ஜி.கே. மணி ஐயாவிடம் சென்று ''ஐயா திமுக இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதாக சொல்லி விட்டார்கள். நாம் போராட்டம் நடத்த வேண்டாம்'' என்று ஐயாவின் போராட்டத்தன்மையை ஜி.கே.மணி குறைத்துவிட்டார். இது சாதாரண துரோகம் கிடையாது. ஜி.கே. மணி இந்த சமுதாயத்திற்கு செய்த மிகப் பெரிய துரோகம்.
இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிய போராட்டத்தை செய்திருந்தால் திமுக வேறு வழி இல்லாமல் இன்றைக்கு இட ஒதுக்கீட்டை கொடுத்திருப்பார்கள். இப்படி இந்த சமுதாயத்திற்கு இவ்வளவு துரோகம், சூழ்ச்சி செய்தவர் ஜி.கே. மணி. எனது மனதில் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது வேண்டாம் என நினைக்கிறேன்.
பாமகவை கைப்பற்ற நாம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. தவறு செய்தது அவர்கள் தான். சட்டரீதியாகவும், கட்சி விதிகள் படியும் பாமக எங்களிடம் தான் உள்ளது. அவர்கள் உரிமையியல் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றால் வழக்கு 7 ஆண்டுகள் வரை கூட நடக்கும்.
எங்களிடம் அனைத்து ஆதாரங்களும் உள்ளன. நாம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. அவர்கள் தான் தவறு செய்துள்ளார்கள். அதை இங்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை என்று நினைக்கின்றேன். நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். களத்தில் இறங்கி பாடுபடுங்கள். இவ்வாறு அன்புமணி பேசினார்.
முன்னதாக அன்புமணியை காண வந்த தொண்டர்கள் 9 கிலோ எடை கொண்ட சாக்லேட் மாலை மற்றும் 10 கிலோ எடை கொண்ட ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்ட வேல் ஆகியவற்றை பரிசாக வழங்கி அசத்தினர்.