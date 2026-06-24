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ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பின் தந்தையை சந்தித்த அன்புமணி- கண்ணீருடன் ஆரத்தழுவி வரவேற்ற ராமதாஸ்

இந்த சந்திப்புக்குப் பின் தந்தை, மகன் இடையேயான பனிப்போர் முடிவுக்கு வந்து கட்சிக்குள் சுமுகமான சூழல் திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பாமக தொண்டர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

தந்தையை சந்தித்த அன்புமணி- கண்ணீருடன் ஆரத்தழுவி வரவேற்ற ராமதாஸ்
தந்தையை சந்தித்த அன்புமணி- கண்ணீருடன் ஆரத்தழுவி வரவேற்ற ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 6:28 PM IST

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விழுப்புரம்: பாமக தலைவர் அன்புமணி, தனது தந்தையும் பாமக நிறுவனருமான ராமதாஸை ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பின் அவரது இல்லத்தில் இன்று சந்தித்தார். அப்போது மகனை ராமதாஸ் கண்ணீருடன் ஆரத்தழுவி வரவேற்றார். இந்த சந்திப்பு குடும்ப நிகழ்வை தாண்டி, அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாசுக்கும், கட்சியின் தலைவர் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து, அரசியலில் இருவரும் இரு அணிகளாக செயல்பட்டு வந்தனர். அன்புமணியின் ஆதரவாளர்களை நீக்கி விட்டு, புதிய நிர்வாகிகளை ராமதாஸ் நியமித்தார். இதனால் இருவருக்கும் இடையேயான உறவில் விரிசல் அதிகரித்தது.

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மேலும், தன் மூச்சிருக்கும் வரை தாம் தான் கட்சியின் தலைவர் என்று திட்டவட்டமாக ராமதாஸ் கூறி வந்தார். அன்புமணி மீது ராமதாஸ் அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வந்தார். பாமகவின் செயல் தலைவராக தனது மகள் ஸ்ரீகாந்தி செயல்படுவார் என்றும் ராமதாஸ் சமீபத்தில் அறிவித்திருந்தார்.

பாமக தலைமை யாருக்கு சொந்தம் என்பது தொடர்பாக ராமதாஸ் தரப்பு, தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதமும் எழுதியிருந்தது. அதற்கு பாமக தலைவர் அன்புமணிதான் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருந்தது. இதை எதிர்த்து ராமதாஸ் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. பாமக கட்சி சின்னம் தொடர்பான வழக்குகளும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளன.

ராமதாஸ் இல்லத்திற்கு வந்த அன்புமணி தம்பதி (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்நிலையில், அன்புமணி ராமதாஸ், திண்டிவனத்தில் உள்ள தைலாபுரம் தோட்டத்திற்கு இன்று வருகை தந்து தனது தந்தையை சந்தித்தார். மகனை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் அவரை ஆரத்தழுவி கண்ணீருடன் ராமதாஸ் வரவேற்றார். அன்புமணியுடன் அவருடைய மனைவி சௌமியா அன்புமணி, மகள்கள் மற்றும் பேரக்குழந்தைகளும் வந்திருந்தனர்.

மகள்கள் பேரக்குழந்தைகளுடன் வந்திருந்த அன்புமணி
மகள்கள் பேரக்குழந்தைகளுடன் வந்திருந்த அன்புமணி (ETV Bharat Tamilnadu)

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சௌமியா அன்புமணி வெற்றி பெற்ற பிறகு முதல் முறையாக தைலாபுரம் இல்லத்துக்கு வருகை தந்தார். வீட்டி்ல அன்புமணி குடும்பத்தினருக்கு ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பளிக்கப்பட்டது. ராமதாஸின் 61-ஆவது திருமண நாள் கொண்டாடப்பட்டதை ஒட்டி இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர், அன்புமணியும் சௌமியா அன்புமணியும் ராமதாஸ் தம்பதியிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்றுக் கொண்டனர்.

அன்புமணி, சௌமியாவை ஆசிர்வதித்த ராமதாஸ் தம்பதி
அன்புமணி, சௌமியாவை ஆசிர்வதித்த ராமதாஸ் தம்பதி (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்த சந்திப்புக்குப் பின் தந்தை, மகன் இடையேயான பனிப்போர் முடிவுக்கு வந்து கட்சிக்குள் சுமுகமான சூழல் திரும்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பாமக தொண்டர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

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தொடர்ந்து ராமதாசை சந்தித்த அன்புமணியிடம், கருத்து வேறுபாடு முடிவுக்கு வந்ததா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "இனி நல்லது நடக்கும்" என்று அன்புமணி பதில் அளித்தார்.

அன்புமணி ராமதாஸ் பேட்டி (ETV Bharat Tamilnadu)

பெற்றோரின் திருமண நாள் என்பதால் குடும்பத்துடன் சென்று ஆசிர்வாதம் பெற்றோம் என்றும் அவர் கூறினார். தந்தை உடனான மோதல் குறித்த செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு "இனி நல்லதே நடக்கும்" என்றும் அவர் பதில் அளித்தார்.

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