SIR-க்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன் தெரியுமா? அன்புமணி ராமதாஸ் கொடுத்த விளக்கம்!

இறந்தவர்கள் பெயரை பட்டியலில் இருந்து எடுக்க வேண்டும். இரண்டு வாக்குகள் வைத்திருப்பவர்களின் ஒரு வாக்கை நீக்க வேண்டும். இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? என்று அன்புமணி கேள்வி எழுப்பினார்.

அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு
அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 6, 2025 at 3:09 PM IST

தருமபுரி: ஊழல் குற்றச்சாட்டு புகார்களை திசை திருப்புவதற்காக தான் SIR அரசியலை திமுக கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது என அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

அன்புமணி ராமதாஸ் கடந்த இரு தினங்களாக தருமபுரி மாவட்டத்தில் உரிமை மீட்க தலைமுறைக்காக சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். தருமபுரி மாவட்டம் தொப்பூர் பகுதி விபத்துக்களை தவிர்ப்பதற்காக 705 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டு வரும் மேம்பால பணிகளை இன்று அவர் பார்வையிட்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி ராமதாஸ், "தொப்பூா் பகுதியில் விபத்தை குறைக்க அப்போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த செந்தில் பொதுநல வழக்கு தொடுத்திருந்தார். நான் தருமபுரி எம்பியாக இருந்த போது பலமுறை அழுத்தம் கொடுத்து நாடாளுமன்றத்திற்கு உள்ளே இது குறித்து பேசினேன். அமைச்சரிடம் பேசி இருந்தேன். அதன் பிறகு தான் 2016. 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. இது தொடர்பாக மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதிட்கட்கரியை மூன்று முறை சந்தித்தேன். எனது தொடர் வற்புறுத்தலால் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து இப்போது திட்டம் வேகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது" என்றார்.

தொப்பூர்
தொப்பூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் உங்களை மத்திய அமைச்சராக்கியது தவறு என ராமதாஸ் பேட்டி கொடுத்தள்ளாரே என்று செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, "இதை பற்றி நான் எந்த கருத்தும் சொல்ல விரும்பவில்லை" என்றார்.

வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்த கேள்விக்கு, "இது ஒவ்வொரு 20 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை நடந்து வருகிறது. இதற்கு முன் 2002 மற்றும் 2004 காலகட்டத்தில் நடைபெற்றது. அப்போது திமுக மத்திய அரசின் அங்கமாக இருந்தது. அன்று தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா. ஆனால், இப்போது வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது.

போலி வாக்காளர்களை நீக்க வேண்டும். இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கிறதா? இறந்தவர்கள் பெயரை பட்டியலில் இருந்து எடுக்க வேண்டும். இரண்டு வாக்குகள் வைத்திருப்பவர்களின் ஒரு வாக்கை நீக்க வேண்டும். இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? தேர்தலுக்கு முன்பு தான் இந்த பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்போது தான் தேர்தல் நியாயமாக இருக்கும்.

தொப்பூர் பணிகள் குறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் ஆய்வு
தொப்பூர் மேம்பால கட்டுமானப் பணிகள் குறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் 12,000. 14,000 15,000 போலி வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள். தங்கள் மீதான ஊழல் குற்றச்சாட்டு புகார்களை திசை திருப்புவதற்காக தான் இந்த எஸ்ஐஆர் அரசியலை திமுக கையில் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. வேற எந்த காரணமும் கிடையாது" என்றார்.

