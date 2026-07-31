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அன்புமணி தேவையில்லாமல் ராகுல் காந்தியை வம்புக்கு இழுக்கிறார் - மாணிக்கம் தாகூர் கண்டனம்

மேகதாது அணை பிரச்சினையில் கர்நாடக முதலமைச்சர், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மற்றும் பிரதமர் தான் முக்கியமானவர்கள் என்று மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர்
காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 31, 2026 at 1:02 PM IST

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சென்னை: அன்புமணி தேவையில்லாமல் ராகுல் காந்தியையும், காங்கிரஸையும் வம்புக்கு இழுப்பதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 1-ஆம் தேதி தமிழ்நாடு வரும் ராகுல் காந்தி, ‘மேகதாது அணை தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரானது, அணை கட்டக்கூடாது’ என்று கூறினால் நாங்கள் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகுகிறோம் என்று பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்திருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் மாணிக்கம் தாகூர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “மேகதாது அணை பிரச்சினையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் மற்றும் பிரதமர் மோடி ஆகிய மூன்று பேர் தான் முக்கியமானவர்கள். இவர்கள் தான் இதில் முடிவெடுக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இந்தியாவின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, கர்நாடக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆகியோர் இதில் முக்கியம் இல்லை. கர்நாடகத்தில் ஆட்சியில் இருப்பது காங்கிரஸ் அரசு என்று கூறுவது தவறு. அங்கு கர்நாடக மாநில அரசு ஆட்சியில் இருக்கிறது. அந்த அரசு அணை கட்ட முயற்சிப்பதை காங்கிரஸ் வன்மையாக கண்டிக்கிறது.

தற்போது, கர்நாடக மாநில முதலமைச்சரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் நேரில் சந்தித்து பேச இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர்கள் சந்தித்து பேசிவிட்டால், அடுத்த கட்டமாக காங்கிரஸ் என்ன முடிவு எடுக்கப் போகிறது என்பதை அப்போது அறிவிக்கும். அன்புமணி பாஜகவின் கூட்டணியில் இருக்கிறார். பிரதமரோடு கைத்தூக்கி ஆதரவு தெரிவிக்கிறார். எனவே அன்புமணியே பிரதமரிடம் இந்த மேகதாது அணை குறித்து பேச வேண்டியதுதானே? அதற்கு ஏன் அவர் தயங்குகிறார்?

அன்புமணி தேவையில்லாமல், மேகதாது அணை விவகாரத்தில் ராகுல் காந்தியையும், காங்கிரசையும் இழுப்பது ஏன்? ஆனால், பா.ஜ.க-வை கண்டு அவர் பயப்படுகிறார். அன்புமணி தொடர்ந்து காங்கிரசையும், ராகுல் காந்தியையும் வம்புக்கு இழுத்தி பேசினால், நாங்களும் தகுந்த பதிலடி கொடுப்போம். பல உண்மைகளை எடுத்து வெளியிடுவோம்.

இங்கு தமிழில் வீரமாக பேசுகிறார். டெல்லியில் நாடாளுமன்றத்தில் பேச தயங்குகிறார். ராகுல் காந்தி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் தான். பிரதமர் இல்லை. எனவே அன்புமணி பிரதமர் மோடியிடம் தான் பேச வேண்டும். அன்புமணி மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது செய்வது போலவும், மற்ற அனைவரும் தமிழ்நாட்டை எதிர்ப்பது போலவும் பேசுகிறார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் உட்பட அனைவருமே தமிழகத்தின் உரிமையை விட்டுக் கொடுப்பது போல் அன்புமணி பேசுவது சரியான செயல் இல்லை. முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடக முதலமைச்சரிடம் பேச நினைக்கிறார். இதை தவறு என்று கூற முடியாது. ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களாக இருந்த எம்.ஜி.ராமசந்திரன், கருணாநிதி மற்றும் ஜெயலலிதா உட்பட அனைவருமே இது சம்பந்தமாக கர்நாடக முதலமைச்சர்களை சந்தித்து பேசி உள்ளனர்.

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அன்புமணி தன்னை கங்கைகொண்ட சோழ மன்னன் போல் நினைத்துக் கொண்டு தான் மட்டும்தான் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுப்பது போல் செயல்பட்டு கொண்டு இருப்பது சரியல்ல. தேசிய ஜனதா கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி விடுவேன் என்று அன்புமணி சென்னையில் பேசினால் மட்டும் போதாது.

டெல்லிக்கு சென்று, பிரதமர் மோடியிடம் தைரியமாக கூறட்டும். நீங்கள் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு ஆதரவு அளித்தால், நான் உங்கள் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி விடுவேன் என்று பேசட்டும். அந்த தைரியம் அவருக்கு கிடையாது” என்று மாணிக்கம் தாகூர் கூறினார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் ராகுல் காந்தி சென்னை வருவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு, “ராகுல் காந்தி கட்சி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக சென்னை வருகிறார். இது முழுக்க முழுக்க காங்கிரஸ் கட்சியின் நிகழ்ச்சி” என்று மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

அன்புமணி ராமதாஸ்
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