நெல், கரும்பு, பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்த வேண்டும் - அன்புமணி கோரிக்கை
பிற மாநிலங்களில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகையுடன் ஒப்பிடும் போது, தமிழ்நாட்டில் மிகவும் குறைவாக உள்ளது என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 11, 2026 at 5:35 PM IST
சென்னை: நெல், கரும்பு மற்றும் பால் கொள்முதல் விலையை தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என்று பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
டெல்லிக்கு செல்வதற்கு முன்பு சென்னை விமான நிலையத்தில் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் 110 விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாடு முழுவதும் நெல் கொள்முதலுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உயர்த்தப்படும் என்று தெரிவித்தார்.
அதன்படி, சாதாரண நெல் குவிண்டாலுக்கு 2,600 ரூபாயகவும், சன்ன ரக நெல்லுக்கு 2,750 ரூபாயும் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள இந்த கொள்முதல் விலை விவசாயிகளுக்கு போதுமானதாக இருக்காது. விவசாயிகளின் உற்பத்தி செலவு, பொருட்களின் விலை உயர்வு ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு நெல்லுக்கான கொள்முதல் விலையை மேலும் உயர்த்த வேண்டும்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு நெல் குவிண்டாலுக்கு 3,500 வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. அந்த வாக்குறுதியை தமிழ்நாடு அரசு தற்போது நிறைவேற்ற வேண்டும். மத்திய அரசு தற்போது நெல் குவிண்டாலுக்கு 2,041 ரூபாயை குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக வழங்கி வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ஊக்கத்தொகை ரூ.159-ஆக உள்ளது. இதனால் விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் 2,600 ரூபாய் மட்டுமே கிடைக்கும். தமிழ்நாட்டில் 95 சதவீதம் சாதாரண ரக நெல்தான் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. மீதமுள்ள 5 சதவீதம் மட்டுமே சன்ன ரக நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
எனவே, பெரும்பான்மையான விவசாயிகள் பயனடையும் வகையில், சாதாரண ரக நெல்லுக்கான கொள்முதல் விலையை தமிழ்நாடு அரசு அதிகரிக்க வேண்டும். பிற மாநிலங்களில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை உடன் ஒப்பிடும்போது, தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை மிகவும் குறைவாக உள்ளது.
இதனால், நெல் கொள்முதல் விலையை மேலும் ரூ.400 உயர்த்தி, இந்த ஆண்டு முதல் ஒரு குவிண்டாலுக்கு 3,000 ரூபாயாக தமிழ்நாடு அரசு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், அடுத்த ஆண்டு முதல் நெல் கொள்முதல் விலையை குவிண்டாலுக்கு ரூ.3,500 ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
அதே போன்று, கரும்பு கொள்முதல் விலையை பொறுத்தவரை கடந்த ஆண்டு டன் ஒன்றுக்கு 709 ரூபாய் அதிகரித்து, மொத்த கொள்முதல் விலை 4,000 ரூபாயாக வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், கரும்பு விவசாயிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு நடப்பு ஆண்டில் கரும்பு கொள்முதல் விலையை டன் ஒன்றுக்கு 4,500 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்க வேண்டும்.
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சென்னையில் தற்போது ஆவின் பால் பற்றாக்குறை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. ஆவின் நிறுவனத்திற்கான பால் கொள்முதல் குறைந்துள்ளதால் சென்னையில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. 2022 - 23 ஆம் ஆண்டில் நாள் ஒன்றுக்கு 41 லட்சம் லிட்டர் பால் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் 28 லட்சம் லிட்டர் மட்டுமே பால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
இதனால் பால் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பால் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு உரிய கொள்முதல் விலையை வழங்கினால் தான் அவர்கள் தொடர்ந்து, ஆவின் நிறுவனத்திற்கு பால் வழங்க முன் வருவார்கள். எனவே பால் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் கொள்முதல் விலையை தமிழ்நாடு அரசு உயர்த்த வேண்டும்” என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டுக் கொண்டார்.