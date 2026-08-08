தொகுதி மறுவரையறை விவகாரம்: தி.மு.க நிலைப்பாட்டை அறிய த.வெ.க முயற்சிக்கிறது - அன்புமணி விமர்சனம்
மேகதாது, காவிரி பிரச்சினை குறித்து பலமுறை வலியுறுத்தியும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நடத்தப்படவில்லை என்று அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 8, 2026 at 1:16 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில் தி.மு.க-வின் நிலைப்பாட்டை தெரிந்துகொள்ளத்தான் த.வெ.க. அரசு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்டுகிறது என்று பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
டெல்லியில் இருந்து சென்னை வந்த பா.ம.க. தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், “கடந்த 50 நாள்களாக மேகதாது, காவிரி பிரச்சினை குறித்து பல்வேறு வழிகளில் வலியுறுத்தியும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் தற்போது வரை நடத்தப்படவில்லை. ஆனால், தொகுதி மறுசீரமைப்பு தொடர்பாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மக்களவை, மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் கூட்டம் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடைபெறுகிறது.
காங்கிரஸ் அழுத்தத்தின் பேரில், அனைத்துக் கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கூட்டத்தின் மூலம் தொகுதி மறுசீரமைப்பு விவகாரத்தில், தி.மு.க.வின் நிலைப்பாட்டை அறிந்து கொள்வதற்கான முயற்சியில் த.வெ.க இறங்கியுள்ளது. காவிரி என்பது தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரம், விவசாயம், உணவுப் பாதுகாப்பு, குடிநீர் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய முக்கிய பிரச்சினையாகும். தற்போது தண்ணீர் வந்துகொண்டு இருக்கிறது என்பதற்காக அமைதியாக இருந்துவிட முடியாது.
தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் இல்லாமல், அரசுப் பணிகளை தற்காலிகமாக்குவது அல்லது தனியார் நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைப்பது என்ற திசையில் செல்வதாக இருக்கிறது. போக்குவரத்து, மின்சாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் தனியார்மயமாக்கல் அதிகரித்தால் அரசு வேலைவாய்ப்புகள் குறையும். இதனால் சமூகநீதி, இடஒதுக்கீடு ஆகியவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதில் பாதிப்பு ஏற்படும்.
தமிழ்நாட்டில் சுமார் 6.5 லட்சம் அரசு பணியிடங்கள் காலியாக உள்ள நிலையில், அவற்றை நிரப்ப வேண்டும் என்பதுதான் பா.ம.க.வின் கோரிக்கை. தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ள குழுக்களில் மதுபானம் மூலம் வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஒருபுறம் படிப்படியாக மதுவிலக்கு கொண்டுவரப்படும் எனக் கூறிவிட்டு, மறுபுறம் மதுபான வருவாயை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்வது முரண்பாடாக உள்ளது.
மேலும், தமிழ்நாட்டின் மொத்த பட்ஜெட் 4.63 லட்சம் கோடியாக உள்ள நிலையில், வேளாண் மற்றும் வேளாண் சார்ந்த துறைகளுக்கு குறைந்தபட்சமாக 25 சதவீத நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். ஆனால், சுமார் 58 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மட்டுமே வேளாண் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
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காவிரி பிரச்சனை அரசியல் சார்ந்தது அல்ல, தமிழ்நாட்டின் வாழ்வாதாரத்துடன் தொடர்புடையது. கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ், பா.ஜ.க., கம்யூனிஸ்ட், ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் காவிரி விவகாரத்தில் ஒரே நிலைப்பாட்டுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. அங்கு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டங்களும் நடத்தப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், தமிழ்நாட்டிலும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை நடத்தி மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டின் உரிமையைப் பாதுகாக்க ஒருமித்த முடிவை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு விவகாரத்தில் யார் தவறு செய்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். தற்போதைய த.வெ.க. அரசு இந்த வழக்கில் சரியான நடைமுறையை பின்பற்றி வருகிறது” என்று தெரிவித்தார்.