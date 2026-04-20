ETV Bharat / state

பிரேமலதா எதிர்க்கட்சிகளுக்கு தான் வாக்கு சேகரிக்கிறார் - அன்புமணி கிண்டல்

திமுக ஆட்சியில் குடிப்பவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம், படிப்பவர்களுக்கு கிடையாது என அன்புமணி கூறியுள்ளார்.

மயிலாடுதுறையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட அன்புமணி
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 20, 2026 at 11:56 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மயிலாடுதுறை: தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா, கள்ளச்சாராயம், பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் இருப்பதாக பேசும் பிரேமலதா எதிர்க்கட்சிக்காக தான் வாக்கு சேகரிக்கிறார் என அன்புமணி பேசினார்.

மயிலாடுதுறை சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் சித்தமல்லி ஆ.பழனிச்சாமி மற்றும் சீர்காழி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் ம.சக்தி ஆகியோருக்கு ஆதரவாக பாமக தலைவர் அன்புமணி மயிலாடுதுறை சின்னகடை வீதியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது நாடாளுமன்ற தொகுதி மறுசீரமைப்பு குறித்து பேசிய அன்புமணி, “மூன்று நாளைக்கு முன்பு கருப்பு சட்டை போட்டுக் கொண்டு, முதலமைச்சர் மத்திய அரசின் சட்ட மசோதாவை தீயிட்டு எரித்தார். இது ஒரு தேச துரோகம், இந்த குற்றத்திற்கு அவரை சிறையில் அடைக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள 40 எம்பிக்களும், பெண்களுக்கு முன்னேற்றம் வரக் கூடாது என எதிர்த்து வாக்களித்தனர். சட்ட மசோதா தோல்வி அடைந்த பிறகு முதலமைச்சர் பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடினார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு பெண் கூட உங்களுக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள். இது எவ்வளவு பெரிய துரோகம்? ஸ்டாலினுக்கு அவரது தங்கை மட்டும் தான் எம்பியா? உழைக்கும் பாமர மக்கள் எம்பி ஆகக் கூடாது என முதலமைச்சர் நினைக்கிறார். இன்னும் ஐந்து நாட்கள் மட்டுமே, உங்களது காலம் முடிந்து போய் விட்டது” என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசுகையில், ”முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், சமீபத்தில் டெல்டா வந்தவுடன் டெல்டாகாரன் என தெரிவித்தார். உங்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும், எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு ஒரு குவிண்டால் நெல் விலை எவ்வளவு என்று தெரியுமா? 275 ரூபாய் ஒரு குவின்டாலுக்கு இந்த படுபாவிகள் கொள்ளையடிக்கின்றனர். இந்தப் பணம் அனைத்தும் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களுக்கு செல்கிறது. திமுககாரன் நெற்றியில் காசு இருந்தால் கூட புடுங்கி விடுவான்” என விமர்சித்தார்.

பாமக வேட்பாளர் குறித்து பேசிய அன்புமணி, “எனக்கு ஒரு வருத்தம், கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இதே தொகுதியில் சித்தமல்லி பழனிச்சாமி போட்டியிட்டார். அவர் விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து வந்தவர். ஆனால் நீங்கள் சென்ற முறை காங்கிரஸ் வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள். நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளரை தேர்ந்தெடுத்தீர்கள். அதனால் தற்போது காங்கிரஸ் மறுபடியும் போட்டியிடுகிறது. அந்த வேட்பாளர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர். கும்மிடிப்பூண்டியை சேர்ந்தவர் எம்பி சுதா. அப்போது இந்த மண்ணுக்கு மரியாதையே கிடையாதா?“ என கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து திமுக ஆட்சியை குற்றம்சாட்டிய அன்புமணி, “திமுக ஆட்சியில் குடிப்பவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம், படிப்பவர்களுக்கு கிடையாது. டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானத்தை பாதுகாக்க ஐந்து பேர். ஆனால் பள்ளிகளில் பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லித் தருவதற்கு ஒரே ஒரு ஆசிரியர் மட்டும் தான். எங்கு பார்த்தாலும் போதைப்பொருள் அனைத்து இடங்களிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் போதை மாத்திரை, கஞ்சா வைத்துள்ளார்களா? என்று ஆசிரியர்கள் சோதனை செய்யும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், தயவுசெய்து இந்த திமுக ஆட்சியை விரட்டியடியுங்கள்” என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

பின்னர் பிரேமலதாவை விம்ர்சித்து பேசிய அன்புமணி, “திருமாவளவன் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான தலைவர். எனக்கும் அவருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால் அவருக்கு திமுகவில் ஒரு துளியும் மரியாதை இல்லை. பத்தாண்டுகளாக திமுக கூட்டணியில் உள்ளார், ஆனால் 4, 6, 8 என்ற எண்ணிக்கையில் மட்டுமே அவருக்கு சீட்டுகள் தரப்படுகின்றன. ஆனால் நேற்று வந்த பிரேமலதாவிற்கு 10 தொகுதிகள்.

விஜயகாந்த் அயோக்கிய திமுகவை ஒழிக்க வேண்டும் என கட்சியை தொடங்கினார், அப்படிப்பட்ட எதிரி கட்சியுடன் பிரேமலதா சேர்ந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா, கள்ளச்சாராயம், பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் உள்ளது என அவர் நமக்காக தான் ஓட்டு கேட்கிறார். இதே பிரேமலதா, திருமாவளவன் பேசும் போது, கால் மேல் கால் போட்டு உட்கார்ந்திருந்தார், இதுதான் அவர்களுடைய மனநிலை.

தமிழ்நாட்டில் கட்சி, மதம், ஜாதி எதுவும் பார்க்காதீர்கள், தீய சக்தி திமுகவை அகற்ற வேண்டும். மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள 3 தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணி கட்சிகளை டெபாசிட் இழக்க செய்ய வேண்டும்” என கூறினார்.

TAGGED:

பிரேமலதா
அன்புமணி
ANBUMANI CRITICIZE PREMALATHA
MAYILADUTHURAI
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.