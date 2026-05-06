பரபரக்கும் அரசியல் களம்: பாமக நிர்வாகிகளுடன் அன்புமணி முக்கிய ஆலோசனை
அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்த பாமக ஜெயங்கொண்டம், செஞ்சி, தருமபுரி, விக்கிரவாண்டி தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Published : May 6, 2026 at 3:19 PM IST
சென்னை: சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சந்தித்த பின்னடைவு மற்றும் தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு 16 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இதில் 4 தொகுதிகளில் மட்டுமே பாமக வெற்றி பெற்றது.
மீதமுள்ள 12 தொகுதிகளில் அக்கட்சி வேட்பாளர்கள் தோல்வியை தழுவினர். இந்நிலையில், சென்னை பனையூரில் உள்ள பாமக தலைமை அலுவலகத்தில் தேர்தல் தோல்வி குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், பொருளாளர் திலகபாமா மற்றும் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த வேட்பாளர்கள் அனைவரும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
தோல்வியுற்ற 12 தொகுதிகளின் கள நிலவரங்கள் குறித்து வேட்பாளர்களுடன் தனித்தனியாக அன்புமணி ராமதாஸ் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அதிமுக மற்றும் பிற கூட்டணி கட்சிகளின் வாக்குகள் சரியாக பிரிந்து வந்ததா? என்பது குறித்தும் வேட்பாளர்களிடம் அவர் கலந்தாலோசித்தார்.
மேலும், அடுத்தக்கட்டமாக சட்டமன்றத்தில் யாருக்கு தங்களது ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் விவாதித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
முன்னதாக, அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து தேர்தலை சந்தித்த பாமகவுக்கு 18 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. இதில் ஜெயங்கொண்டம், செஞ்சி, தருமபுரி, விக்கிரவாண்டி தொகுதிகளில் பாமக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர்.