ETV Bharat / state

ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு குறித்து தேர்தலுக்கு பின்னர் பேசுவோம் - அன்புமணி திட்டவட்டம்

மத்திய அமைச்சரும், தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஷ் கோயலுடன், அன்புமணி ராமதாஸ் தனியாக சுமார் 25 நிமிடங்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர்.

அன்புமணி பியூஷ் கோயல் சந்திப்பு
அன்புமணி பியூஷ் கோயல் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 22, 2026 at 9:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிந்து தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சியமைத்த பிறகே, ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு குறித்து விவாதிக்கப்படும் என்று பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், அதிமுக, பாஜக அங்கம் வகிக்கும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக இணைந்தது. இதனிடையே, நேற்று தமிழகம் வந்த பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஷ் கோயலை அன்புமணி ராமதாஸ் சந்தித்து பேசினார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி ராமதாஸ், “தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையில்தான் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி தேர்தலை சந்திக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இந்த தேர்தலை பொறுத்தவரை, அதிமுக - திமுக இடையேதான் போட்டி. கூட்டணி ஆட்சியில் பாமக இடம்பெறுமா, அமைச்சரவையில் பாமக இடம்பெறுமா என்பதை தேர்தலுக்குப் பின்னர் பார்த்துக் கொள்ளலாம். ஆட்சியில் பங்கு பற்றி தேர்தலுக்கு பின்னர் விவாதிக்கப்படும்” என்று தெரிவித்தார்.

பொய்யான ஆளுநர் உரை

தொடர்ந்து, திமுக குறித்து பேசிய அன்புமணி, “தமிழ்நாட்டில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் திமுக அரசின் மீது கோபத்துடன் உள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் அன்றாடம் பல்வேறு தரப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். போதைப் பொருள் கலாசாரம் தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்துள்ளது. அதனால்தான் கொலை குற்றங்கள் நிகழ்ந்து வருகிறது.

இதை கண்டும் காணாமல் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உள்ளார். மோசமான, மக்கள் விரோத, விவசாயிகளுக்கு, பெண்களுக்கு எதிரான, ஊழல் நிறைந்த திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காகவே அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இணைந்துள்ளது.

பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
பா.ம.க தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாட்டில் 12 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு தொழில் முதலீடுகள் வந்துள்ளதாக பொய்யாக ஆளுநர் உரையை தயாரித்து அளித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் மொத்தமான முதலீடு என்பது ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு குறைவாகவே உள்ளது.

இரண்டு மாதங்களில் ஆட்சி மாற்றம்

ஊரக வளர்ச்சித் துறையில் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்வதற்கு 366 கோடி ரூபாய் லஞ்சப்பணம் கைமாறி இருப்பதாக அமலாக்கத்துறை காவல்துறைக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது. இப்படிப்பட்ட ஆட்சிதான் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது.இந்த ஆட்சியை தூக்கியெறிய தமிழ்நாடு மக்கள் தயாராக உள்ளனர். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடுதான் கடன் அதிகமாக வாங்கும் மாநிலம் என்ற பெயரை பெற்றிருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் பரவும் சிக்குன்குனியா... பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த சுகாதாரத் துறை உத்தரவு

கடந்த முறை திமுக அளித்த 566 வாக்குறுதிகளில் 66 வாக்குறுதிகள்தான் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் 2 மாதங்களில் நிச்சயம் ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும். திமுக ஆட்சியை அகற்றி அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ. கூட்டணி ஆட்சியமைக்கும்” என்று அவர் கூறினார்.

TAGGED:

ANBUMANI RAMADOSS
அன்புமணி ராமதாஸ்
PMK AIADMK NDA ALLIANCE
ANBUMANI PIYUSH GOYAL MEET
ANBUMANI ABOUT ALLIANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.