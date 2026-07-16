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அன்புமணியை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது- பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் போர்க்கொடி

புதிய கட்சியா, வேறு கட்சியில் இணைவதா என்பது குறித்து விரைவில் முடிவு எடுப்போம். நாங்கள் வேறு கட்சிக்கே சென்றாலும், ராமதாஸ்தான் எங்களுக்கு கடவுள் என்று அருள் தெரிவித்துள்ளார்.

பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள்
பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 9:39 PM IST

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சேலம்: வன்னிய சமூக மக்களை வைத்து பிழைப்பு நடத்தி வரும் பாமக தலைவர் அன்புமணியை தமிழக மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும்; அவரை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் தெரிவித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில், கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாசுக்கும், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாசுக்கும் இடையே கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டு, பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வந்தனர்.

இருவரும் மாறி மாறி நிர்வாகிகளை பதவிகளில் இருந்து நீக்கி விட்டு, தங்களுக்கு ஆதரவானவர்களை புதிய நிர்வாகிகளாக நியமித்து வந்தனர். இதனிடையே, நடந்து முடிந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இரண்டு அணியினரும் தனித்து செயல்பட்டதால், பாமக அரசியல் ரீதியாக பெரும் இழப்பை சந்தித்தது. இதையடுத்து, ராமதாஸும் அன்புமணியும் ஒன்றிணைந்து பணிகளை மேற்கொள்ளப் போவதாக அண்மையில் அறிவித்திருந்தனர்.

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இந்த நிகழ்வுக்குப் பிறகு ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள், பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் தலைமையில் செயல்பட போவதாக கூறப்பட்டது. இதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் நேற்றும் இன்றும் பாமக முன்னாள் எம்எல்ஏ அருள் தலைமையில், சேலத்தில் நடைபெற்றது.

இன்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு அருள் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "அன்புமணியை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை. வன்னியர் மக்களை வைத்து பிழைப்பு நடத்திக் கொண்டிருக்கும் அன்புமணியை தமிழக மக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டும். நாங்கள் யாருக்கும் எதிரானவர்கள் இல்லை.

இனி எந்தப் பாதை என்பதை ஆலோசித்து முடிவெடுப்பேன். எப்போதும் எனக்கு ராமதாஸ்தான் கடவுள். ஆனால், அரசியல் துறவறம் பூண்டுவிட்டதாக ராமதாஸ் தெரிவித்துவிட்டார்.

மேலும், அன்புமணியை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது என ராமதாஸ் சொல்லிவிட்டதால், அதை நாங்கள் ஏற்றுக் கொண்டுவிட்டோம். அன்புமணி ஒரு நடிகர்; அம்மாவை அடித்தவர் என ராமதாஸே சொல்லியுள்ளார். அப்பாவும் மகனும் இணைந்ததை நாங்கள் பாராட்டுகிறோம். ஆனால் ராமதாசின் பாமகவினர், அன்புமணியை ஏற்கமாட்டோம்.

புதிய கட்சியா, வேறு கட்சியில் இணைவதா என்பது குறித்து விரைவில் முடிவு எடுப்போம். நாங்கள் வேறு கட்சிக்கே சென்றாலும், ராமதாஸ்தான் எங்களுக்கு கடவுள்.

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அதிமுக, திமுகவில் சேரும்படி அழைப்புகள் வந்தது. தவெகவில் இணைவதை அன்புமணி தடுத்துவிட்டார். எங்களுக்கு பல கட்சிகளில் இருந்தும் அழைப்பு வந்திருக்கிறது. ஆனால், வாழ்க்கை முழுவதும் அண்ணன் அன்புமணியை தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பே இல்லை. தமிழகம் முழுவதும் கருத்து கேட்புக் கூட்டம் நடத்த இருக்கிறோம். அதன் பின்னர் முடிவு செய்யப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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