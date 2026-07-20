மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்; முதல்வருக்கு அன்புமணி கோரிக்கை
மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் 2 லட்சம் ஏக்கர் கூட இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளதாக அன்புமணி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 20, 2026 at 6:07 PM IST
சென்னை: மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அனைத்துக் கட்சி தலைவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் 19-வது வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் சென்னையில் வெளியிட்டார். அதில், விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள தமிழக அரசின் வேளாண் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறும் வகையிலான 226 பரிந்துரை, 83 தலைப்புகள் பாமக வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை இடம்பெற்றுள்ளது
முக்கிய அம்சங்களாக, வேளாண்துறைக்கு பட்ஜெட்டில் 1.5 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும், குறுவை சாகுபடியாளர்களுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.5 ஆயிரம் சிறப்பு மானியம், பயிர் கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அரசே கடனை செலுத்த வேண்டும்.
நெல் கொள்முதல் விலை குவிண்டாலுக்கு ரூபாய் 3500, கரும்பு டன்னுக்கு ரூ. 5000 ஆக உயர்த்தப்பட வேண்டும். அனைத்து வேளாண் பொருட்களையும் அரசே கொள்முதல் செய்ய சிறப்பு சட்டம் இயற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அதில் இடம் பெற்றுள்ளன.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி ராமதாஸ், " 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கு வேளாண் துறைக்கு 93 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கையை உருவாக்கியுள்ளோம். கடந்த திமுக ஆட்சியில் வெறுமனேவே 15,230 கோடிதான் ஒதுக்கினர். மொத்த நிதி நிலை அறிக்கையில் 25 சதவீதத்தை வேளாண் துறைக்கு ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும். 13 ஆயிரம் கோடி இடு பொருள் செலவுக்கும், பயிர் காப்பீடுக்கு 30 ஆயிரம் கோடியும், 25 ஆயிரம் கோடி வேளாண் உட்கட்டமைப்புக்கு வழங்க வேண்டும்.
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மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் 2 லட்சம் ஏக்கர் கூட இந்த ஆண்டு குறுவை சாகுபடி செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது. கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் இருந்து லஞ்சம் வாங்கப்படுகிறது. 100 கிலோ மூட்டையில் 5 கிலோ நெல்லை விலை இல்லாமல் கூடுதலாக வாங்குகின்றனர். அதோடு சேர்த்து மூட்டைக்கு இவ்வளவு என லஞ்சம் வாங்குகின்றனர். இவற்றை தடுக்க வேண்டும். கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகள் கொண்டுவரும் நெல்லை அன்றைக்கு அன்றே கொள்முதல் செய்ய வேண்டும். அந்த இரண்டு கோரிக்கை குறித்தும் முதலமைச்சரை சந்தித்தபோது வலியுறுத்தினேன்.
தமிழகத்தில் ஆண்டுக்கு 125 லட்சம் டன் நெல் விளைகிறது. அதில் 40 லட்சம் டன் மட்டுமே அரசு கொள்முதல் செய்கிறது. 18 லட்சம் டன் நெல்லை மட்டுமே அரசால் பாதுகாத்து வைக்க முடியும். அரசின் நெல் கொள்முதல் அளவை 70 லட்சம் டன்னாக உயர்த்த வேண்டும் .கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டையில் மழையில் நனைந்து சேதம் அடைவதை தடுக்கும் வகையில் உழவர்கள் கொண்டு வரும் நெல் மூட்டைகள் அதே நாளில் கொள்முதல் செய்யப்பட வேண்டும். இது முதலமைச்சர் விஜய் நேரில் சந்தித்தபோது கோரிக்கை வைத்தேன். ஒரு மூட்டைக்கு 50 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கப்படுகிறது. இதை அரசு தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும். அரசியல் ரீதியாகவும் சட்ட ரீதியாகவும் இதை அணுக வேண்டும். வடிவேலுவின் நகைச்சுவை பாணியில் தமிழ்நாட்டில் ஏரிகள் காணாமல் போகின்றன. தமிழகத்தில் 15 ஆயிரம் ஏரிகள் காணாமல் போய் உள்ளன. சென்னையில் 250 ஏரிகள் காணாமல் போய் உள்ளன.
தமிழக அரசு புதிய மணல் குவாரிகளை அமைக்க கூடாது , அமைக்க நினைத்தால் களத்தில் இறங்கி போராடுவோம். மலேசியா, தாய்லாந்து நாட்டில் இருந்து கூட மணல் எடுத்து வாருங்கள், ஆற்றில் மணல் அள்ள கூடாது. ஆற்றுப் பகுதியில் மணல் குவாரிக்கு திட்டமிடப்பட்ட இடத்தில் எல்லாம் தடுப்பணை கட்டுங்கள். எம்- சாண்ட் போன்றவை இருக்கும்போது ஆற்றில் இருந்து மணல் ஏன் எடுக்கப்பட வேண்டும்?" என கேள்வி எழுப்பினார்.