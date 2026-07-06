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மேகதாது விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்; முதல்வருக்கு அன்புமணி கோரிக்கை

மேகதாது விவகாரம் குறித்து முதல்வர் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தி, பிரதமரையும், மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரையும் சந்தித்து கர்நாடக அரசின் முயற்சிகளை தடுக்க வேண்டும் என அன்புமணி தெரிவித்தார்.

அன்புமணி பேட்டி
அன்புமணி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 6, 2026 at 7:24 PM IST

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சென்னை: மேகதாது விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க முதலமைச்சர் விஜய் அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் உள்ளிட்ட சில அமைச்சர்களை சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நேரில் சந்தித்து நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் குறித்து பல்வேறு கோரிக்கைகளை வழங்கினார். இந்த சந்திப்பில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சௌமியா அன்புமணி, உள்ளிட்ட பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

சந்திப்புக்குப் பின்னர் அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் பேசியதாவது, "தமிழக ஊராக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் அவர்களை சந்தித்தோம். இந்த சந்திப்பில் நீர் வளத்துறை அதிகாரிகள் பொறியாளர்கள் உடன் இருந்தனர். முதல்வருடைய சிறப்பு அதிகாரிகள், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுன் ஆகியோர் இந்த சந்திப்பில் உடன் இருந்தனர்.

கிட்டதட்ட ஒரு மணிநேரம் தமிழ் நாட்டின் நீர் திட்டங்கள் மற்றும் நீர் மேலாண்மை குறித்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டோம். இந்த சந்திப்பு ஒரு ஆக்க பூர்வமான சந்திப்பு. இது ஒரு வித்யாசமான அனுகுமுறை. இதை ஏற்படுத்தி தந்த அரசுக்கு நன்றி. இந்த சந்திப்பில் பல்வேறு பாசன திட்டங்களின் நிலைக் குறித்தும் பேசினோம். அத்திகடவு அவிநாசி திட்டம் அரைகுறையாக செயல்படுத்தபட்டுள்ளது. இத்திட்டம் முழுமை பெறுவதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கினோம்.

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60 ஆண்டுகால திராவிட கட்சிகள் நீர் மேலாண்மைக்கு போதிய கவனம் செலுத்தாது மிக பெரிய தோல்வி. தமிழ்நாட்டில் 45 ஆண்டுகளில் 40 லட்சம் ஏக்கர் பாசனம் குறைந்து உள்ளது. இதற்கு காரணம் நீர் திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காதது. 45 முதல் 50 நாள் பருவமழை பெய்யும் நாட்களில் தற்போது 30 லிருந்து 35 நாட்கள் மட்டுமே மழை பெய்கிறது. இருப்பினும் நீரை தேக்கி வைக்க போதிய திட்டங்கள் இல்லை.

காவிரி பிரச்னை குறித்தும் நான்கு நாட்கள் தமிழகத்தில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்தோம். உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுகள் இருந்தாலும் உரிய நீரை கர்நாடக அரசு தருவதில்லை. 40 டிஎம்சி நீர் மட்டுமே மேட்டூரில் உள்ளது. அது குடிக்க மட்டுமே போதுமானதாக இருக்கும்.

மேகதாது விவகாரம் குறித்து முதல்வர் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடத்தி, பிரதமரையும், மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரையும் சந்தித்து கர்நாடக அரசின் முயற்சிகளை தடுக்க வேண்டும். மேகதாது குறுக்கே அணைக்கட்டுவதை ஏற்று கொள்ள முடியாது. 2028-இல் கர்நாடகவில் தேர்தல் வருவதால் மேகதாது விஷயத்தை முதல்வர் சிவகுமார் கையில் எடுத்துள்ளார்.

காவிரி நமது உரிமை - காலம் காலமாக நாம் போராடி வருகிறோம். போர்கால அடிப்படையில் இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பரம்பிகுளம் ஆழியார் திடம், பாமார் திட்டம், பாண்டியாறு பொனம்புலா திட்டம் ஆகியவற்றில் கேரளாவிற்கும் நமக்கும் சில பிரச்சனைகள் உள்ளது. இது விவகாரம் குறித்து கேரள முதல்வரை தமிழக முதல்வர் சந்திக்க வேண்டும். இந்த அரசுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்த மனசு உள்ளது. ஆனால் நிதி ஆதாரம் சரியான சூழல் இல்லை" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ANBUMANI
ALL PARTY MEETING
மேகதாது விவகாரம்
முதல்வருக்கு அன்புமணி கோரிக்கை
MEKEDATU ISSUE

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