'கோயபெல்ஸ்' லெவலுக்கு பொய்'... முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணத்தால் ஒரு பைசா முதலீடு கூட வரவில்லை - அன்புமணி
ஊழல் காரணமாக தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய பெரு நிறுவனங்கள் முன்வருவதில்லை என்று அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : November 19, 2025 at 8:09 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணத்தால் ஒரு பைசா முதலீடு கூட வரவில்லை என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் 'திமுக அரசின் பொய் தொழில் முதலீடுகள்' என்ற புத்தகத்தை பாமக அன்புமணி வெளியிட்டார். அதனை தொடர்ந்து மேடையில் உரையாற்றிய அன்புமணி, '' திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின் ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகள் என்ன? என்பதற்கான ஆவணத்தை இன்று வெளியிட்டுள்ளோம். முதலீடுகள் குறித்த திமுகவின் பொய் குறித்து ஆய்வு நடத்தி தரவுகளுடன் ஆவணம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. திமுகவின் வாக்குறுதிகளில் 13% வாக்குறுதியையே நிறைவேற்றி இருப்பதாக கடந்த மாதம் ஆவணத்தை வெளியிட்டோம். அதை வைத்து மற்ற எதிர் கட்சியினரும் பேச தொடங்கியுள்ளனர்'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் 11.32 லட்சம் கோடி தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டு 34 லட்சம் வேலை வாய்ப்புகள் கிடைத்துள்ளதாக முதலமைச்சர், தொழில்துறை அமைச்சர், நிதி அமைச்சர் என மூவரும் தொடர்ந்து பொய் கூறி வருகின்றனர்.
முதலீடு ஈர்ப்பு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என கேட்டு வருகிறோம். 2018ல் இன்றைய முதல்வர் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்தபோது வெள்ளை அறிக்கை கேட்டார். ஆனால் இப்போது தொழில் முதலீடு குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவது மரபு கிடையாது என்கிறார். முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் 80 விழுக்காடு செயல்பாட்டுக்கு வந்து விட்டதாக 'கோயபெல்ஸ்' பொய்யை கூறி வருகின்றனர்.
2025 செப். வரை கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் 1,059. ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பு 11.32 லட்சம் கோடி. வேலைவாய்ப்பானது 34 லட்சத்து 2,998. ஆனால் உண்மை நிலை என்னவென்றால் 1,000 கோடிக்கு மேலான ஒப்பந்தங்களில் ஒன்று கூட முழுமையாக செயல்பாட்டு வரவில்லை. குறிப்பாக, டாடா பவர் -70, 800 கோடி, அதானி - 42768 கோடி, சிபிசிஎல் -17 ஆயிரம் கோடி உள்ளிட்ட பெரு நிறுவனங்களின் முதலீடு வரவில்லை.
ஆட்சிக்கு வந்த பின் திமுக போட்ட 130 ஒப்பந்தங்களில் பாதிக்கும் மேல் ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களின் விரிவாக்கம் மட்டுமே, அவை புது முதலீடு அல்ல. 2022-23 ல் முதலீட்டாளர்கள் மேற்கொண்ட 86 ஒப்பந்தங்களில், 80 செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. 2024 ல் உலக முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் 631 ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டனர். 6.64 லட்சம் கோடி ஒப்பந்த மதிப்பு, 26.90 லட்சம் வேலை கிடைக்கும் என்றனர். ஆனால் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டதில், 600க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் எந்த முதலீடும் செய்யவில்லை. இந்த அரசு மிகப் பெரிய ஃபெய்லியர் ஆகியுள்ளது.
இந்த ஆண்டில் கடந்த 6 மாதங்களில் 166 ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் மதிப்பு 1.18 லட்சம் கோடி. அதில் 164 ஒப்பந்தங்கள் எந்த செயல்பாட்டுக்கும் வரவில்லை. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் 7 வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். 66 ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டார். அதனால் 34.14 ஆயிரம் கோடி முதலீடும், 47, 650 பேருக்கு வேலையும் கிடைக்கும் என்றனர். ஆனால், முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணத்தால் ஒரு பைசா கூட முதலீடு வரவில்லை. ஏன் முதலமைச்சர் தனது நேரத்தையும், மக்களின் வரிப் பணத்தையும் வீணடித்தார்?
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் முன்னிலையில் தொழில் தொடங்குவதாக கையெழுத்து போட்ட hwaseung enterprises எனும் கொரிய நிறுவனம் சில மாதங்களிலேயே ஆந்திர மாநிலம் சென்றுவிட்டது. காரணம் தமிழகத்தின் ஊழல். பாக்ஸ்கான் நிறுவனம் முதலீடு செய்ய போவதாக முதலமைச்சரும், அமைச்சரும் பொய் கூறினர். அந்த நிறுவனம் இவர்கள் கூறியதை மறுத்து விட்டது. நான் தொழில் முதலீடு குறித்து கேள்வி கேட்டால் என்னை பற்றியும், என் தந்தை பற்றியும், என் தாத்தா பற்றியும் தொழில்துறை அமைச்சர் கேள்வி எழுப்புகிறார்.
கூகுள் நிறுவன சிஇஓ தமிழகத்தை சேர்ந்தவர், ஆனால் அவர்கள் முதலீட்டை ஆந்திராவில் மேற்கொள்கின்றனர். எல்லாரும் சொந்த ஊரில் தொழில் தொடங்கவே விரும்புவர். ஆனால் சுந்தர் பிச்சை தமிழகத்தை விட்டு ஆந்திரா செல்ல என்ன காரணம்? இங்குள்ள ஊழல்தான். நிறுவனங்களுக்கு நிலம் கொடுக்க கூட லஞ்சம் கேட்கின்றனர்.
மத்திய அரசு வெளியிட்ட தொழில் தொடங்க உகந்த 17 மாநில பட்டியலில் தமிழ்நாட்டின் பெயரே இல்லை. என்ன நிர்வாகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்? முதலீடுகளுக்கு தேவையான எந்த சீர்திருத்தமும் தமிழகத்தில் செய்யப்படவில்லை.
இந்தியாவின் 4 வது பெரிய நகரம் சென்னை. ஆனால் லஞ்சம், ஊழலால் தமிழகத்தை விட்டு நிறுவனங்கள் பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. முதலீடு தொடர்பாக திமுக அரசு தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரும் மோசடியை செய்துள்ளது. 8.8 சதவீத முதலீடே நான்கரை ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் என்பவர் 100 விழுக்காடு உண்மையான செய்தியையே கூற வேண்டும். தமிழகத்தில் 1.30 கோடி படித்த இளைஞர்கள் வேலை இல்லாமல் சுற்றி வருகின்றனர்'' என்று கூறினார்.