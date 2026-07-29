மேகதாது விவகாரத்தில் காங்கிரஸும் பிஜேபியும் கூட்டு சதி செய்கின்றனர் - அன்புமணி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
கர்நாடக அரசியல்வாதிகளிடம் இருக்கும் ஒற்றுமை தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளிடம் இல்லை எனவும், நம்மிடம் ஈகோ தான் இருக்கிறது எனவும் அன்புமணி பேசியுள்ளார்.
Published : July 29, 2026 at 7:41 PM IST
சென்னை: மேகதாது விவகாரத்தில் காங்கிரஸும், பிஜேபியும் சேர்ந்துகொண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு கூட்டு சதி செய்வதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் 31 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இக்கூட்டத்தில் குறிப்பாக, மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து அன்புமணி ராமதாஸ் கட்சி நிர்வாகிகளிடையே பேசினார்.
அவர் பேசுகையில், “இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மக்களிடையே நல்ல விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. நான்கு நாட்கள் நடை பயணம் மேற்கொண்டு அறிக்கைகள் கொடுத்து நாம் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம்.
பாராளுமன்றத்தில் நான் 15 கேள்விகளை எழுப்பினேன். அதில் இரண்டு கேள்விகளுக்கு மட்டும் தான் மத்திய நீர்வளத் துறை அமைச்சர் பதில் கொடுத்தார். அந்த இரண்டு பதில்களில் மேகதாது குறித்த நிலைப்பாடு என்ன என்பது குறித்து விவரங்கள் வெளிவந்துள்ளன. மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பதில் என்பது தமிழ்நாட்டிற்கு இழைத்திருக்கும் துரோகம்.
கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி தான் தற்போது ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறது. மீண்டும் அங்கு ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சி எண்ணுகிறது. அதேபோல், அடுத்து பிஜேபி வரவேண்டும் என்று அவர்கள் திட்டம் போடுகிறார்கள். சொல்லப்போனால் காங்கிரஸும் பிஜேபியும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் வரவிடாமல் சதி திட்டம் தீட்டி வருகிறார்கள்.
மேகதாது அணைக்கு அடிக்கல் நாட்டினால் போதும் வெற்றி பெற்று விடலாம் என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் திட்டம் தீட்டுகிறார்கள். இது சம்பந்தமாக தான் அறிக்கை வெளியிட்டேன். உடனே தமிழ்நாட்டில் புதிதாக வந்திருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் சட்டையை மடித்து விட்டுக்கொண்டு ஆவேசமாக பேசுகிறார்.
நாங்கள் தூப்பக்கி சூடு, தடியடி, ஜெயில் என அனைத்தையும் பார்த்துவிட்டோம். இருந்தாலும் அமைதியாக ஆக்கபூர்வமான அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறோம்” என்றார்.
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தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வரும் ஒன்றாம் தேதி ராகுல் காந்தி தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார். நம் பக்கம் இருக்கும் நியாயத்தை பற்றி பேசுகிறாரா என்று பார்ப்போம்.
உண்மையில் கர்நாடக அரசியல்வாதிகளிடம் இருக்கும் ஒற்றுமை தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகளிடம் இல்லை. மேகதாது விவகாரத்தில் பிஜேபி, காங்கிரஸ் என்று கட்சி வேறுபாடு இல்லாமல் ஒன்று சேர்கிறார்கள். ஆனால் நம்மிடம் ஈகோ தான் இருக்கிறது. மேகதாதுவில் அணை கட்டக்கூடாது என்று நாம் அறவழியில் போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம்.
முன்பு மருத்துவர் ஐயா செய்தது போல ஆயிரம் வாகனங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஓசூரில் நிறுத்தி எங்களால் அரசியல் செய்ய முடியும். மேகதாது விவகாரம் குறித்து ஆலோசிக்க தமிழக முதலமைச்சர் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும்.
இது தவெக பிரச்சினை கிடையாது. தமிழ்நாட்டு பிரச்சினை. தமிழ்நாட்டின் சட்டமன்ற கட்சியின் தலைவர்களை, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அழைத்துக்கொண்டு பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் செல்ல வேண்டும். நாங்கள் வர தயாராக இருக்கிறோம்” என்று அன்புமணி உணர்ச்சி பொங்க பேசினார்