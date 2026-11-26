தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் மோசடி வழக்கு: அன்பில் மகேஸை இரண்டாம் முறை காவலில் எடுத்து விசாரணை
முத்துக்குமார் மற்றும் சரவணன் ஆகியோரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை மீண்டும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
Published : November 26, 2026 at 8:51 AM IST
சென்னை: பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூபாய் 100 கோடி மோசடி செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை இரண்டாம் முறையாக காவலில் எடுத்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் கோடிக்கணக்கில் பணம் வசூலித்து சுமார் ரூபாய் 100 கோடி அளவிற்கு மோசடி நடைபெற்றதாகப் புகார் எழுந்தது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த வழக்கில் முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்ட 6-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இதனைத்தொடர்ந்து, வழக்கின் விசாரணைக்காக அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை ஏற்கெனவே 5 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்தனர். சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற்ற அந்த விசாரணையின்போது அவரிடம் பல்வேறு கோணங்களில் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், வழக்கில் தொடர்புடைய அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, இந்த வழக்கின் முக்கிய நபராக கருதப்படும் முத்துக்குமார் மற்றும் முத்துக்குமாரின் உறவினர் சரவணன் ஆகிய மூவரையும் மீண்டும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கோரினர்.
இதையடுத்து மூவரையும் 2வது முறையாக போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க நேற்று (நவ.25) முதல் இன்று மாலை 5 மணி வரை நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. அதன்படி, நேற்று (நவ.25) மூவரும் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
அங்கு மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அவர்களைத் தனித்தனியாகப் பிரித்து விசாரணை நடத்தினர். காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தின் இரண்டாவது தளத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடமும் முதல் தளத்தில் முத்துக்குமார் மற்றும் சரவணனிடமும் தனித்தனியாக விசாரணை நடைபெறுகிறது.
ஏற்கெனவே முத்துக்குமார் மற்றும் சரவணன் ஆகியோரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையிலேயே தற்போது அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை மீண்டும் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து பணம் வசூலித்தது அந்தப் பணம் எவ்வாறு கையாளப்பட்டது, வங்கிப் பரிவர்த்தனைகள் யார் யார் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பது தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருவதாக போலீஸ் தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த மோசடி விவகாரத்தில் தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து பணத்தைப் பெற்றுக்கொள்வது மற்றும் வங்கிப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளில் முத்துக்குமார் முக்கியப் பங்காற்றியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், முதலில் 100 கோடி வரை மோசடி நடைபெற்று இருக்கலாம் என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது சுமார் 400 கோடி அளவிற்கு மோசடி நடைபெற்றிருக்கலாம் என போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ள போலீஸ் காவல் இன்று மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைகிறது. அதன்பிறகு மூவரும் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட உள்ளனர்.
மேலும், தொடர்ந்து இந்த வழக்கில் இதுவரை நடத்தப்பட்ட விசாரணை சேகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்டமாகக் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர் எனத் தெரியவருகிறது.