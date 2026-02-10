ETV Bharat / state

மலேசியாவிற்கு கல்வி சுற்றுலா சென்ற மாணவர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்

சென்னையில் இருந்து 9 ஆம் தேதி இரவு மலேசியாவிற்கு புறப்பட்டு சென்ற மாணவர்கள் இன்று காலை முதல் தங்களின் சுற்றுலா பயணத்தை துவக்கி உள்ளனர்.

மலேசியாவிற்கு கல்வி சுற்றுலா சென்ற மாணவர்கள்
மலேசியாவிற்கு கல்வி சுற்றுலா சென்ற தமிழக மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 5:01 PM IST

சென்னை: மலேசியாவிற்கு கல்வி சுற்றுலா சென்ற மாணவர்களுடன் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பேசினார்.

தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறையின் மூலம் முன்னெடுக்கப்படும் சிறப்பு திட்டங்களில் ஒன்றாக கல்வி சுற்றுலா உள்ளது. மேலும், மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளித்து, சர்வதேச வாய்ப்புகளை நேரடியாக அறிந்து கொள்ளும் அனுபவமாக வெளிநாடுகளுக்கு பள்ளி மாணவர்கள் கல்வி சுற்றுலாவிற்கு அழைத்து செல்லப்படுகிறார்கள்.

அந்த வகையில், கல்வி இணைச் செயல்பாடுகளான இலக்கிய மன்றம், விநாடி வினா, சிறார் திரைப்படம், வானவில் மன்றம், விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலைத்திருவிழா ஆகியவற்றில் 2024-2025 ஆண்டிற்கான மாநில அளவில் வெற்றி பெற்ற 155 மாணவர்களில் முதற்கட்டமாக 9.2.2026 முதல் 13.2.2026 வரை 5 நாட்கள் மலேசியா நாட்டிற்கு கல்விச் சுற்றுலா சென்றுள்ளனர். 40 மாணவர்கள், 2 ஆசிரியர்கள், 2 முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் என மொத்தம் 44 பேரை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்து வழியனுப்பி வைத்தார்.

அப்போது மாணவர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, "கல்வி சுற்றுலா சென்று வந்தப் பின்னர் அந்த ஊரின் அடையாளமாக நீங்கள் மாறப் போகிறீர்கள். மேலும் மாணவர்களை நானே வெளிநாட்டிற்கு கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வேன். பணியின் காரணமாக நான் வராவிட்டாலும், 4 நாட்களுக்கும் நான்தான் உங்களுக்கு அப்பா அம்மாவாக இருந்து கவனித்துக் கொள்வேன் "என தெரிவித்திருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் இருந்து 44 பேரும் கடந்த 9 ஆம் தேதி இரவு மலேசியாவிற்கு புறப்பட்டு சென்றனர். அவர்கள் இன்று காலை முதல் தங்களின் சுற்றுலா பயணத்தை துவக்கி உள்ளனர். கோலாம்பூரில் உள்ள கே.எல்.டவர் சென்ற மாணவர்கள் அங்கிருந்து 360 டிகிரி கோணத்தில் நகரை சுற்றிப் பார்த்தனர்.

இந்த நிலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, சுற்றுலா சென்றுள்ள மாணவர்களுடன் வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் பேசினார்.

இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "நமது அரசுப் பள்ளி மாணவச் செல்வங்கள் மலேசியாவில் முதல்நாள் சுற்றுப்பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார்கள். மலேசியாவின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக கே.எல்.டவர் அமைந்துள்ளது. கோலாலம்பூரில் உள்ள இந்த டவர் கட்டடக்கலை மற்றும் அறிவியலின் அதிசயத்தை உணரும் இடமாக அமைந்துள்ளது. 421 மீட்டர் உயரமுள்ள இவ்விடத்தில் இருந்து கோலாலம்பூர் நகரை 360 டிகிரி கோணத்தில் மாணவச் செல்வங்கள் கண்டுகளித்தார்கள். மாணவர்களிடம் காணொளி வாயிலாக உரையாடி, வாழ்த்துகள் தெரிவித்தோம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

