பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் தகுதித்தேர்வு - மத்திய அமைச்சரை சந்திக்க முடிவு; அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ்!

ஆசிரியர்களின் நலன் பாதிக்காத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். மேலும், வருகிற டிசம்பர் மாதத்தில் ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்துக்கொண்டு ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை சந்திக்க உள்ளேன்.

கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 11:09 PM IST

சென்னை: பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடத்துவது தொடர்பாக ஆசிரியர் சங்கப் பிரதிநிதிகளை அழைத்துச் சென்று மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சரை டிசம்பர் மாதம் சந்திக்க உள்ளதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யா மொழி தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 இன் படி இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பணியில் சேருவதற்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடத்தப்பட்டு பணி நியமனங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. கல்வி உரிமைச் சட்டம் (RTE Act, 2009) அமலுக்கு முன்பு நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களும் TET தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கிற உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் இது முக்கியமான மற்றும் தவிர்க்க முடியாத தகுதி நிபந்தனையாக மாறியுள்ளது.

இதன் தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகளாக பள்ளி கல்விச் சேவையில் ஈடுபட்டு வரும் ஆசிரியர்கள், தங்கள் சேவைத் தொடர்ச்சி, பதவி உயர்வு மற்றும் ஊதிய மேம்பாடு ஆகியவற்றை நிலை நிறுத்திக்கொள்ள TET தேர்ச்சி பெற வேண்டிய கட்டாய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பேராசிரியர் அன்பழகன் வளாகத்தில் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தொடர்பாக ஆசிரியர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமையில் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் தொடக்கக் கல்வித் துறையில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் சார்பான 35 சங்கங்களும் பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் சார்பாக 20 சங்கங்கள் என 55க்கும் மேற்பட்ட சங்கங்கள் பங்கேற்றன.

இந்த கூட்டத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி பேசும்போது, ''உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித்தேர்வு நடத்தப்பட வேண்டி உள்ளது. இதுபற்றி ஏற்கனவே ஆசிரியர் சங்க பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தினோம். அதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு தகுதித் தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது.

ஆசிரியர் சங்க பிரதிநிதிகளிடம் பிற ஆசிரியர்கள் கூட்டத்தில் என்ன முடிவு எடுத்தார்கள்? என, கேட்பார்கள். ஆசிரியர்களுக்கு வைக்கப்படும் தொழில் தேர்வு என்பது அவர்களுக்கான தேர்வல்ல. அது எங்களுக்கான தேர்வு. ஆசிரியர்களின் நலன் பாதிக்காத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். மேலும் வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்து கொண்டு ஒன்றிய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை சந்திக்கவுள்ளேன்'' என பேசினார்.

