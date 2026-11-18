திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் நீதிமன்ற காவல் டிச.2 வரை நீட்டிப்பு
தனியார் பள்ளிகளிடம் உரிமம் வழங்க லஞ்சம் வாங்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில், கடந்த அக்டோபர் 26ஆம் தேதி முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டார்.
Published : November 18, 2026 at 3:08 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவலை வரும் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், பல்வேறு அனுமதிகளை பெற்றுத் தருவதாக கூறி, பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், சுமார் 400 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் லஞ்சமாக வசூலித்ததாக, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் அமைப்பின் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார், தற்போது திமுகவில் இருக்கும் தேமுதிக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், கடந்த அக்டோபர் 26ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அவர் தாக்கல் செய்த ஜாமீன் மனுவை, ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றம் நவம்பர் 10ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்தது. மேலும் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த ஜாமின் மனு மீதான விசாரணை வரும் நவம்பர் 24ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கபட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவல் இன்றுடன் (நவம்பர் 18) முடிவடைந்தது.
|இதையும் படிங்க: மணல் குவாரி முறைகேடு வழக்கு: 4 குவாரிகளில் சட்டவிரோதமாக அள்ளப்பட்ட மணலால் அரசுக்கு ரூ. 1,427 கோடி இழப்பு
இந்நிலையில், சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி முன்பாக புழல் சிறையிருந்து காணொளி காட்சி மூலமாக அன்பில் மகேஸை சிறைத்துறையினர் ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது, அன்பில் மகேஸின் நீதிமன்ற காவலை டிசம்பர் 2-ம் தேதி வரை நீட்டித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.