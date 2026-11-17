தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்க லஞ்சம் பெற்றதாக வழக்கு - சரவணனிடம் விசாரணை நடத்த அனுமதி
சரவணனை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறை தரப்பில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Published : November 17, 2026 at 4:41 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு உரிமம் வழங்க லஞ்சம் வாங்கியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சரவணனை ஒருநாள் காவலில் எடுத்து விசாரணை செய்ய அனுமதி வழங்கி, ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க சுமார் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்து அப்போதைய பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட அன்பில் மகேஸ் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் நீண்ட நாட்களாக தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் முத்துக்குமார், சென்னை ஊழல் தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி காலை சரணடைந்தார்.
நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த முத்துக்குமாரை நவம்பர் 26 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்நிலையில், முத்துக்குமாரின் ஓட்டுநர் சரவணன் (6-வது குற்றவாளி) ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நவம்பர் 11 ஆம் தேதி காலை சரண்டைந்தார்.
நீதிமன்றத்தில் சரண்டைந்த சரவணனை நவம்பர் 25 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்க ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சத்திய மூர்த்தி உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில், சரவணனை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறை தரப்பில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்னிலையில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, முத்துக்குமாரின் கார் ஓட்டுநரான சரவணனை ஒரு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்கி நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி உத்தரவிட்டார். மேலும், காவல் துறை விசாரணை முடிந்து நாளை (நவம்பர் 18) மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.