அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் மனு மீது 10 ஆம் தேதி தீர்ப்பு - நீதிமன்றத்தில் அனல் பறந்த வாதம்
முத்துக்குமார் என்பவர் பணத்தை பெற்றதற்கான ஆதாரம் உள்ளதாகவும், அது குறித்து அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 5, 2026 at 3:33 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதில் மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஜாமீன் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை நவம்பர் 10 ஆம் தேதிக்கு ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒத்தி வைத்துள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதாகக் கூறி பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் சுமார் ரூ.100 கோடி அளவிற்கு பணம் வசூலித்து மோசடி நடந்ததாக புகார் எழுந்தது. இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்ட சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை கைது செய்தனர்.
இதனையடுத்து, இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஸ் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அன்பில் மகேஸ் தரப்பு வாதம் என்ன?
அப்போது அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார், ”அன்பில் மகேஸுக்கு சொந்தமான இடங்களில் செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி காவல் துறை சோதனை நடத்தப்பட்டது. அதனடிப்படையில், செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி சம்மன் அளித்து 8 மணி நேரம் காவல்துறை விசாரணை செய்தது.
தொடர்ந்து, அக்டோபர் 26ஆம் தேதி காவல்துறை கைது செய்தது. காவல்துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளார். விசாரணைக்கு பயந்து எங்கும் தலைமறைவாகவில்லை. ஏற்கனவே 3 நாட்கள் காவல்துறை விசாரணை முடிந்து விட்டது. விசாரணையை பாதிக்கும் எந்த விஷயத்தையும் அவர் செய்யவில்லை.
பி.டி அரசகுமார் மீது அரசியல்வாதிகளுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும் தேவையானதை செய்து கொடுப்பதாக பொய் சொல்லி பணம் பெற்றுள்ளார் என முதல் தகவல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உறுதி அளித்தபடி உரிய அனுமதியை பெற்று தராமலும், யாரிடமும் சொல்ல கூடாது என மிரட்டியதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது. மேலும், முதல் தகவல் அறிக்கையில் அரசகுமார் மட்டும் தான் 100 கோடி ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளார் என கூறப்பட்டுள்ளது.
ஒருவேளை முறைகேடு குற்றச்சாட்டு உண்மையாக இருந்தாலும், மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை வழக்கை விசாரிக்க அதிகாரம் இல்லை. விலைவாசி உயர்வு போல நாளுக்கு நாள் முறைகேடு செய்ததாக கூறப்படும் பணம் 100 கோடி, 200 கோடி மற்றும் 400 கோடி என அதிகாரித்து காட்டப்படுகிறது.
அமைச்சர் என்ற முறையில் அரசு அதிகாரிகள், தனியார் பள்ளி உரிமையாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அவர், பள்ளிகள் தொடர்பான பிரச்சனைகளை அரசகுமாரிடம் அனைவரும் தெரிவிக்கலாம் என கூறியது முறைகேடு செய்யவே என காவல்துறை கூறுவதை ஏற்க முடியாது.
தனித்தனியாக சந்திப்பதை தவிர்க்கவே அரசகுமாரை அனைவரும் சந்தித்து கோரிக்கை மனு கொடுக்க அன்பில் மகேஸ் அறிவுறுத்தினார். அதை காவல்துறை அவர்களுக்கு தேவையான மாதிரி மாற்றிவிட்டது. தனியார் பள்ளிகளின் உரிமம் 20 ஆண்டுகளுக்கு கடுமையான நிபந்தனையுடன் நீட்டிக்க அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
பழைய அரசாணையின் படி தொடர்ந்து 3 முறை அதாவது 9 ஆண்டுகள் உரிமம் வைத்திருந்தால் மட்டுமே 20 ஆண்டுகளுக்கு உரிமம் வழங்கப்படும் என அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் எந்த விதிமீறல்களும் செய்திருக்க கூடாது எனவும் நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது.
20 ஆண்டுகள் உரிமம் பெறும் பள்ளிகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும், அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்வார்கள் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. தனியார் பள்ளிகளுக்கு எந்த சலுகையும் கொடுக்காத வகையில் அரசாணை வெளியடப்பட்டதை, முறைகேடு செய்யவே கொண்டு வரப்பட்டது என கூறுவதுை ஏற்க முடியாது.
கடந்த ஆட்சியில் 20 ஆண்டுகளுக்கு பள்ளிகளின் உரிமம் வழங்கப்படும் என்ற அரசாணையை தான் தற்போதைய அரசு கடைபிடித்து வருகிறது.
திருடனை விட்டு விட்டு, திருட்டு பொருளை வாங்கியவனை மட்டும் கைது செய்வது போல காவல்துறை இந்த வழக்கில் செயல்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை குற்றத்தை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு காவல் துறை கட்டாயப்படுத்துகிறது.
பணம் கொடுத்தவர்களை வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும்
முதலில் பணம் கொடுத்ததாக கூறுபவர்கள் அரசகுமாரிடம் கொடுத்ததாக கூறினர். தற்போது, அந்த பணம் அன்பில் மகேஸ் சென்றதாக கூறுகின்றனர். சட்டம் அனைவருக்கும் பொதுவானது என்றால் பணம் கொடுத்தவர்கள் மீது ஏன் காவல் துறை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. பணம் கொடுத்ததாக கூறுபவர்களையே சாட்சிகளாகவே மாற்றியுள்ளனர்.
முத்துக்குமார் தலைமறைவானதற்கு அன்பில் மகேஸ் தான் காரணம் என கூறுவது நகைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. யார் யார் விசாரணைக்கு தேவையோ? அவர்களையும் அன்பில் மகேஸுக்கு எதிராக இந்த வழக்கில் சேர்த்து விடுங்கள். பணம் கொடுத்தவர்களை வழக்கில் சேர்க்காமல் தப்ப வைப்பது உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிரானது.
கொலை செய்த ஒருவன், ஏதோ தூண்டுதலிலும், ஆத்திரத்திலும் செய்து விட்டேன் என தெரிவித்தாலும், சட்டப்படி அவர்கள் கொலையாளிகளாகவே கருதப்படுவார்கள். அதுபோல, பணம் கொடுத்தவர்களையும் குற்றவாளிகளாக சேர்த்து வழக்கை விசாரணை செய்ய வேண்டும். விசாரணை நேர்மையான முறையில் நடத்தப்பட வேண்டும். தனக்கு தேவையானதை மட்டும் காவல்துறை விசாரணை செய்ய கூடாது.
குற்றமற்றவன் என்பதை நிரூபிக்கவே காவல்துறை விசாரணைக்கு தொடர்ந்து அன்பில் மகேஸ் ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறார். பள்ளி குழந்தைகளின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் எந்த விசயத்தையும் செய்ய கூடாது என்பதில் கவனமாக இருந்தார். ஆனால், அவரையே பல கோடி ரூபாய் பணம் வாங்கி ஏமாற்றி விட்டதாக சமூகத்தில் அவதூறு பரப்புகின்றனர்.
தமிழகம் கல்வியில் முதலிடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை லட்சியமாக கொண்டு அமைச்சரும், அரசு அதிகாரிகள் பணியாற்றியுள்ளனர்” எனத் தெரிவித்தார்.
காவல்துறை தரப்பில் தெரிவித்தது என்ன?
தொடர்ந்து, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், ”பதிவு செய்யப்படாத சங்கத்தை வைத்து இந்த முறைகேட்டை அரசகுமார் செய்துள்ளார். அன்பில் மகேஸ், அரசகுமார் மற்றும் முத்துக்குமார் ஆகியோர் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்துள்ளனர் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன.
அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்ட 2-வது நாளில் தலைமறைவாக இருந்த முத்துக்குமார் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். சரவணன் என்பவர் பணத்தை பெற்று செல்வதற்கான வீடியோ ஆதாரங்கள் உள்ளன. 400 கோடி ரூபாய் வரை பணம் வாங்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் காவல் துறையிடம் உள்ளது.
வர வேண்டியது எல்லாம் வந்து விட்டது. அதனால், அரசாணை வெளியிட போகிறோம் என தலைமறைவாக உள்ள சரவணன் பேசுவது ஆடியோவாக உள்ளது. இந்த பணம் எப்படி அன்பில் மகேஸுக்கு சென்றது என்பது குறித்து விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும்.
முத்துக்குமார் பணத்தை பெற்றார் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன. முறைகேடாக பெற்ற பணத்தில் இருந்து சொத்துக்களும் வாங்கியுள்ளனர். முத்துக்குமாரிடம் விரைவில் விசாரணை செய்ய உள்ளோம். அந்த விசாரணையில் கிடைக்கும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்ட விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்த திட்டமிடப்பட்ட்டுள்ளது.
முத்துக்குமார் பணத்தை பெற்று சரவணன் மூலமாக அன்பில் மகேஸுக்கு கொடுத்துள்ளார். அது குறித்து விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும். தனியார் பள்ளிகள் உரிமையாளர்கள் பணம் கொடுக்க கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். கொடுக்கவில்லை என்றால் உரிமம் கிடைக்காது என்ற எண்ணத்தில் பணம் கொடுத்துள்ளனர்.
அதனால், பணத்தை பறிகொடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை எப்படி குற்றவாளிகளாக சேர்க்க முடியும். தொடர்ந்து விசாரணை செய்ய வேண்டி இருப்பதால், அன்பில் மகேஸுன் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: ரூ.5,000 கோடி நிதி மோசடி புகார்: பிரேம்குமார் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நிறைவு
காவல்துறை எதன் அடிப்படையில் முடிவுக்கு வந்தது?
தொடர்ந்து அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அபுடுகுமார், ”தனியார் பள்ளி உரிமையாளர்கள் மிரட்டப்பட்டார்களா? அல்லது கட்டாயப் படுத்தப்பட்டார்களா? என்ற முடிவுக்கு காவல் துறை எப்படி வந்தது?
பணம் கொடுத்தவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தை ஏன் நீதிமன்றத்தில் சமர்பிக்க காவல்துறை தயங்குகிறது. நீதிமன்ற விசாரணையில் தான் பணம் யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டது? என முடிவு செய்ய முடியும். தலைமறைவாக உள்ள சரவணன் பணத்தை அன்பில் மகேஸுக்கு அளித்ததற்கான எந்த ஆதாரங்களும் காவல் துறையிடம் இல்லை.
மாவட்ட ஆட்சியரை சந்திப்பதே சிரமம் என்ற நிலையில், ஒரு சாதாரண ஒட்டுநர், அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை சந்தித்தார் என்பது வேடிக்கையாக உள்ளது. அதும், நேரலையில் அமைச்சரை சந்திக்க செல்வதாக சரவணன் கூறுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. இதை எப்படி ஏற்க முடியும்?
முத்துக்குமாரை காவலில் எடுத்ததும் ஏற்கனவே காவல்துறை முடிவு செய்து வைத்திருப்பது போல, அன்பில் மகேஸ் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டார் என காவல் துறை அறிவிக்க உள்ளது” என வாதித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி, முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் ஜாமீன் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை நவம்பர் 10 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.