அன்பில் மகேஸ் கைது: தமிழகத்தில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா? நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் கேள்வி
அன்பில் மகேஷ் கைது செய்யப்பட்டபோது நடந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையே நீதிமன்றத்தில் காரசார வாதம் நடைபெற்றது.
Published : October 29, 2026 at 4:01 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை காவல்துறையினர் அத்துமீறி கைது செய்ததாக குற்றம்சாட்டிய அவரது வழக்கறிஞர், தமிழகத்தில் போலீஸ் ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா என நீதிமன்றத்தில் கேள்வியெழுப்பினார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதற்கு ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் பள்ளிக்கல்வித் துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் கடந்த 26-ம் தேதி கைது செய்தனர்.
அவரது முன்ஜாமீன் மனு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவரை வரும் நவம்பர் 6-ம் தேதி வரை நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டதை அடுத்து, அன்பில் மகேஸ் தற்போது புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, தன் மீதான முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்யக் கோரி அன்பில் மகேஸ் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவானது, நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன், "அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் முன்ஜாமீன் மனு அக்டோபர் 26-ம் தேதி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதால், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து சட்டரீதியாக எனது அலுவலகத்தில் அவர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
அப்போது, எனது அலுவலகத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்த காவல்துறையினர் அன்பில் மகேஸை கைது செய்தனர். சுமார் 40 போலீசார் எனது அலுவலகத்திற்கு வந்து அவரை கைது செய்தனர். தமிழகத்தில் காவல்துறை ராஜ்ஜியம் நடக்கிறதா?
ஒரு வழக்கறிஞரின் அலுவலகத்திற்குள் போலீசார் நுழைவது தொடர்பாக ஒரு நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறையை (SOP) வகுக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், "வழக்கறிஞரின் அலுவலகத்திற்கு வெளியே ஒரு மணிநேரத்திற்கும் மேலாக போலீசார் காத்திருந்தனர். அவர்கள் அலுவலகத்திற்குள் அழைக்கப்பட்ட பின்னரே போலீசார் உள்ளே சென்றனர்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்டபோது நடந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக இரு தரப்பினருக்கும் இடையே காரசார வாதம் நடைபெற்றது. இதையடுத்து, இந்த மனு மீதான விசாரணையை நவம்பர் 10-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.