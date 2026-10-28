அன்பில் மகேஸ் கைதின்போது போலீசாருடன் வாக்குவாதம் - சேகர் பாபு, கலாநிதி வீராசாமி மீது வழக்குப் பதிவு
அரசு அதிகாரிகளைப் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தது, அரசு அதிகாரிகளை ஆபாசமாகப் பேசியதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் 2 பிரிவுகளின் கீழ் சேகர்பாபு உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்க ரூ.100 கோடி லஞ்சம் பெறப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸை போலீசார் கைது செய்தபோது, அவர்களுடன் வாக்குவாதம் செய்ததாக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, திமுக எம்.பி. கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது வேப்பேரி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூ.100 கோடி அளவுக்கு மோசடி செய்யப்பட்டதாக அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியை நேற்று முன்தினம் (அக்.26) சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், சென்னையில் வைத்து கைது செய்தனர். பின்னர், சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர், நவம்பர் 6-ஆம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
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முன்னதாக, அன்பில் மகேஷை போலீசார் கைது செய்து, சென்னை வேப்பேரியில் அமைந்துள்ள காவல் ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்துக்கு அழைத்துச் சென்று போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அன்பில் மகேஸ் கைது செய்யப்பட்ட தகவல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே திமுக தொண்டர்கள் ஏராளமானோர் திரண்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்டோர் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு வந்தனர். அவர்கள் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்குள் செல்ல முயன்றபோது, அங்குப் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த காவல் துறையினருடன் வாக்குவாதம் செய்தனர்.இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
அவர்கள் வாக்குவாதம் செய்த வீடியோ காட்சிகள், சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக பரவின. காவல் துறையினருடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு, திமுக எம்.பி. கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது சென்னை வேப்பேரி காவல் நிலைய போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
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அரசு அதிகாரிகளைப் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாகவும், அரசு அதிகாரிகளை ஆபாசமாகப் பேசியதாகவும் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் இரண்டு பிரிவுகளின் கீழ் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சம்பவம் தொடர்பான காணொளிக் காட்சிகளை ஆய்வு செய்து இந்த விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணைக்கு அழைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.