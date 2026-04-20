திமுக கோட்டையான சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதி - வெற்றி யாருக்கு?
2011 ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் அதிமுக அலை வீசிய போதும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்று தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்டியது.
Published : April 20, 2026 at 9:44 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வரும் 23 ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சூறாவளி தேர்தல் பிரச்சாரம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சென்னையின் ஸ்டார் தொகுதி என்று அழைக்கப்படும் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணியில் வெற்றி வாய்ப்பு யாருக்கு என்பது குறித்து இந்த செய்தியில் விரிவாக காணலாம்.
நட்சத்திர தொகுதி
சேப்பாக்கம் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதிகள், 1977-ம் ஆண்டு முதல் சட்டப்பேரவை பொதுத் தேர்தலை சந்தித்து வருகின்றன. 2011 ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு சேப்பாக்கம் மற்றும் திருவல்லிக்கேணி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளை இணைத்து சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி என்று ஒரே சட்டமன்ற தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது.
களத்தில் மோதும் வேட்பாளர்கள் விவரம்
இந்த முறை நான்குமுனை போட்டி நிலவும் சூழலில், திமுக சார்பில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அதிமுக சார்பில் ஆதிராஜாராம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் டி. செல்வம், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆயிஷா பேகம் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
2026 வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு பிறகு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் ஆண் வாக்காளர்கள் 79,412 பேரும், பெண் வாக்காளர்கள் 84,396 பேரும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 58 பேர் என மொத்தம் 1,63,866 பேர் உள்ளனர்.
திமுக வேட்பாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் முதன்முறையாக இத்தொகுதியில் போட்டியிட்டு, 69,335 வாக்குகள் முன்னிலையில், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் கஸ்ஸாலியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். இதன்படி கடந்த தேர்தலில் திமுக 67% வாக்குகளையும், அதிமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்ட பாமக 17% மற்றும் நாம் தமிழர் 6% வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தன.
கருணாநிதி ’ஹாட்ரிக்’ வெற்றி
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி பொறுத்தவரை 1977ஆம் ஆண்டு முதல் நடைபெற்ற 11 சட்டமன்ற பொது தேர்தல்களில், திமுக 10 முறை வெற்றி பெற்று தொகுதியை தனது கோட்டையாக உருவாக்கியுள்ளது. இந்த தொகுதியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி 1996 முதல் 2006 வரை நடைபெற்ற மூன்று தேர்தல்களிலும் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
திமுகவின் கோட்டையான சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி
குறிப்பாக 2011ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் அதிமுக அலை வீசிய போதும், 2021 தேர்தலில் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெற்று தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்டியது. மேலும் இத்தொகுதியில் கடந்த மூன்று தேர்தலிலும் அதிமுக நேரடியாக போட்டியிடாமல் தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கியது. இம்முறை உதயநிதி ஸ்டாலினை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் ஆதிராஜாராம் களம் காண்கிறார்.
கடந்த 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் கொளத்தூர் தொகுதியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க ஸ்டாலினை எதிர்த்து போட்டியிட்டு ஆதிராஜாராம் தோல்வி அடைந்திருந்தார். ஸ்டார் வேட்பாளர்களை எதிர்த்து களம் காண்பதில் அனுபவம் பெற்ற ஆதிராஜாராம், இதுவரை அவர்களை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றதில்லை.
தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் டி செல்வத்தை பொறுத்தவரை, சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போதிய பரிட்சயம் இல்லாத வேட்பாளர் என்றே அறியப்படுகிறது. விஜயின் தாக்கத்தால் இளைஞர்களின் வாக்குகள் தவெகவிற்கு சென்றாலும், தவெக, மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சிகள் மூன்றாம் இடத்திற்கான போட்டியையே சந்திக்கும் சூழல் உள்ளது.
கள நிலவரம் எப்படி?
சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் இஸ்லாமியர்கள் வாக்காளர்கள் அதிகம் இருப்பதாலும், பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகள் இந்ததொகுதியில் அதிகம் இருப்பதாலும், இம்முறையும் திமுகவிற்கே வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக கள நிலவரங்கள் கூறுகின்றன. மேலும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், பேரிடர் காலங்களில் செய்த களப்பணிகளும், அவ்வப்போது அத்தொகுதி மக்களுக்கு வழங்கும் நலத்திட்ட உதவிகளும் தொகுதி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியின் நட்சத்திர வேட்பாளரான உதயநிதி ஸ்டாலினே இம்முறையும் வெற்றி பெறுவார் என்றே கள நிலவரம் தெரிவிக்கின்றது.