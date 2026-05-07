திமுகவினரே தவெகவுக்கு வாக்களித்தார்களா? பிடிஆர் தோல்விக்கு காரணம் என்ன?
பல வார்டுகளில் உள்ள திமுகவினரே, தங்களது குழந்தைகள் கூறினார்கள் என்பதற்காக தவெகவிக்கு வாக்களித்துள்ளனர் என்பது நாங்கள் எதிர்பாராத ஒன்று என பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆதரவாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : May 7, 2026 at 10:11 AM IST|
Updated : May 7, 2026 at 10:35 AM IST
மதுரை: முற்றிலும் நகர்ப்புரம் சார்ந்த மதுரை மத்திய தொகுதியில் ஹாட்ரிக் வெற்றி பெறும் நம்பிக்கையில் இருந்த திமுக வேட்பாளரும், தமிழக அரசியலில் முக்கிய ஆளுமைகளில் ஒருவரான பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தோற்றுப் போனது குறித்த அலசலை இந்த செய்தியில் காணலாம்.
பி.டி. ராஜன் பேரன்
பழைய சென்னை மாகாணத்தின் முதலமைச்சராகத் திகழ்ந்தவர் பி.டி.ராஜன். நீதிக்கட்சியின் முக்கியத் தலைவராகவும் விளங்கியவர். அவரது பேரனும், திமுகவின் முக்கியத் தலைவர் மட்டுமன்றி, முன்னாள் சபாநாயகர் பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன் மகனுமான பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் முதன்மை நிர்வாகியாகப் பணியாற்றியவர். பெரும்பாலும் வெளிநாட்டிலேயே இருந்த காரணத்தால், வெளிநாட்டுப் பெண்மணியை திருமணம் செய்து கொண்டு, இரண்டு மகன்களோடு தற்போது மதுரையில் வாழ்ந்து வருகிறார்.
அரசியல் பாரம்பரியம்
கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்ற போது, பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜன், மதுரை மத்திய தொகுதியில் தேர்வு பெற்றார். அச்சமயம் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, சென்னையிலிருந்து மதுரைக்கு ரயில் மூலம் திரும்பினார். அப்போது மே 20ஆம் தேதி அதிகாலை ரயில் பயணத்தில் திண்டுக்கல் அருகே மாரடைப்பு ஏற்பட்டு காலமானார்.
தனது தந்தையாரின் இறப்புக்குப் பிறகு அன்றைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி கேட்டுக் கொண்டதற்காக பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன், தமிழ்நாடு அரசியலில் கால் பதித்தார். இந்நிலையில், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதன்முதலாக மதுரை மத்திய தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக களம் இறங்கி, வெற்றி பெற்றார்.. தொடர்ந்து 2021ஆம் ஆண்டும் அதே தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றியும் பெற்றார். இந்தத் தேர்தலில் திமுக ஆட்சி அமைத்ததால், தமிழக நிதி மற்றும் மனிதவளத்துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றார்.
குரல் பதிவால் சர்ச்சை
பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நிதித்துறையில் பல்வேறு சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்ளத் தொடங்கினார். இலவசங்களை தவிர்த்து, நீண்ட காலத் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் இவரது செயல்பாடுகள் அமைந்தன. இதற்காக சக அமைச்சர்களின் அதிருப்தியை எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருந்தது.
ஆனாலும், தனது முயற்சியை அவர் கைவிடவில்லை. இந்நிலையில் பிடிஆர் பேசியதாக வெளியான குரல் பதிவு ஒன்று திமுகவுக்குள் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இதனையடுத்து, சிறிது நாட்களில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை இலாகா அவருக்கு வழங்கப்பட்டது.
மாநகராட்சி முறைகேடு
மதுரை மாநகராட்சியில் பிடிஆரின் கையே ஓங்கியிருந்தது. அவர் தலையீடு அதிகமாக இருந்த காரணத்தால் திமுக நிர்வாகிகள் பலரும் அவருக்கு எதிராக நின்றனர். இதனையடுத்து, மதுரை திமுகவில் முக்கிய புள்ளிகள், பிடிஆருக்கு பெரும் குடைச்சல் கொடுக்கத் துவங்கினர். இந்த நேரத்தில்தான் மதுரை மாநகராட்சியில் நடைபெற்ற வரி முறைகேடு வெளிச்சத்துக்கு வந்து, பிடிஆருக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியது. இந்த விவகாரத்தில் மேயர் மண்டலத் தலைவர்கள், மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அனைவரும் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்ய நேரிட்டது.
அத்துடன் பிடிஆர் பழனிவேல்ராஜனின் உதவியாளராக இருந்த ஜெய்பாலாஜி என்பவரின் மோசடி விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. இந்த விவகாரம் பிடிஆரின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துவதாக அமைந்துவிட்டது. தற்போது கைது நடவடிக்கை பாய்ந்தாலும், அதுகுறித்த வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. சுமார் ரூ.100 கோடி மோசடி நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
மேலும் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவர், மதுரை மாநகர திமுகவுக்குள் தலையீடு செய்யத் தொடங்கியதும், பிடிஆருக்கு அனர்த்தம் ஆரம்பமாகியது. அத்துடன் தனது சட்டமன்றத் தொகுதிக்குள் பல்வேறு அடிப்படைக் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேற்கொள்ள முடியாமலும், தொகுதிக்கான திட்டங்களைச் செயல்படுத்த முடியாமலும் பல்வேறு சிக்கல்களை பிடிஆர் எதிர்கொள்ளத் தொடங்கினார்.
அதிகாரிகளின் முட்டுக்கட்டை
இதுகுறித்து மதுரை மத்திய தொகுதியைச் சேர்ந்த, பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத திமுக ஆதரவாளர் ஒருவர் கூறுகையில், ”கடந்த 2024ஆம் ஆண்டிலேயே எங்கள் தொகுதியின் குடிநீர், சாக்கடை போன்ற பல்வேறு வசதிகளில் குறைபாடு ஏற்பட்டு பெரும் சவாலாக மாறத் தொடங்கின. அதற்கு முன்பு வரை அதுபோன்ற எந்த சிக்கலும் இல்லாத நிலையில், மதுரை மாநகராட்சி செயல்பாடுகள் முடங்கிய பின்னர், பிடிஆரால் இவற்றை தீர்க்க முடியவில்லை.
இதுபோன்ற சிக்கல்கள் வரும்போது அவரிடம் சென்று முறையிடுவோம், அடுத்த 10 நாட்கள் சரியாக நடக்கும். பிறகு மீண்டும் அதே பிரச்சனை தொடரும். இப்படியே சென்று கொண்டிருந்தது. மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலைச் சுற்றிலும் கழிவு நீர் சாக்கடை தெருக்களில் வழிந்து ஓடும் நிலை, தொடர்ந்து சரி செய்யப்படாமல் இருந்தது.
இதற்கெல்லாம் பிடிஆர் முடிவு கட்ட முயற்சிகள் மேற்கொண்டாலும், அதிகாரிகள் முட்டுக்கட்டையாக இருந்தனர் என்பதே உண்மை. அதன் விளைவு தான் இன்று திமுக மத்திய தொகுதியில் தோற்றுப் போனதற்கு முக்கியக் காரணம்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: பிடிஆர் போட்டியிட்ட மதுரை மத்திய தொகுதியில் தவெக அதிரடி வெற்றி
முன்மாதிரி எம்எல்ஏவாக திகழ்ந்த பிடிஆர்
தற்போது நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல் பரப்புரையிலும் கூட பிடிஆரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் புதிய நீதிக் கட்சியின் சார்பாக போட்டியிட்ட இயக்குநர் சுந்தர் சி-யும், மத்திய தொகுதிக்குள் நிலவும் குடிநீர், சாக்கடை உள்ளிட்ட அடிப்படைக் கட்டமைப்பு பிரச்சனைகளை முன் வைத்தே தொடர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டார்.
பிடிஆரைப் பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு 6 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தொகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்டங்கள், ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி, அதன் முன்னேற்றம் ஆகியவை குறித்து செயல்பாட்டு அறிக்கையை தொகுதியிலுள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் வழங்கி பிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு முன் மாதிரியாகத் திகழ்ந்தார். அதேபோன்று ஓட்டுக்காகப் பணம் கொடுப்பதை தனது தொகுதியில் முற்றிலும் தவிர்த்தவர்.
தவெகவுக்கு வாக்களித்த திமுகவினர்
இதுகுறித்து பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆதரவு நிர்வாகிகளிடம் கேட்டபோது, ”தொகுதி மக்களின் குறைகளைத் தீர்ப்பதில் மிகுந்த அக்கறை காட்டிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிடிஆர் தான். அதனால் தொடர்ந்து இரண்டு முறை வெற்றியைப் பரிசாகத் தந்தனர். ஆனால் இந்த முறை, நடிகர் விஜய் எனும் திரைக்கவர்ச்சி தான் எங்களது சேவையைப் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டது.
பல வார்டுகளில் உள்ள திமுகவினரே, தங்களது குழந்தைகள் கூறினார்கள் என்பதற்காக தவெகவிக்கு வாக்களித்துள்ளனர் என்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது நாங்களே எதிர்பாராத ஒன்று” என்றனர். இந்நிலையில், தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக மதுரைக்கு வந்த உதயநிதி ஸ்டாலின், பிடிஆரின் மத்திய தொகுதியில் மட்டும் பரப்புரை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதும், திமுக இளைஞர் அணியினர் பெரிய அளவில் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ளவில்லை என்பதும் பிடிஆர் ஆதரவாளர்கள் சிலர் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
அழகிரி ஆதரவாளர்கள்
அதுமட்டுமின்றி, அழகிரியின் ஆதரவாளர்களான மதுரை மாநகராட்சியின் முன்னாள் துணை மேயர் மன்னன் உள்ளிட்ட சிலர் பிடிஆருக்கு எதிராக, அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படத் தொடங்கினர். இவர்களின் பெரும்பாலானோர் மத்திய தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் என்பதால், அவர்களுடைய களப்பணியும் பிடிஆருக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியதாக தெரிகிறது.
கட்சி பேதம் கடந்த ஆதரவு
கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், தன்னை எதிர்த்த அதிமுக வேட்பாளரை விட 5,762 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும், 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவை எதிர்த்து 34,176 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலும் பிடிஆர் வெற்றி பெற்றார். இந்த முறை அதிமுக வேட்பாளரான சுந்தர் சி-யை 3ஆம் இடத்திற்கு தள்ளிவிட்டு, சென்னை திருவல்லிக்கேணியைச் சேர்ந்த, எந்த அனுபவமும் இல்லாத தவெக வேட்பாளர் மதார் பதூருதீனிடம் 19,128 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்துள்ளார்.