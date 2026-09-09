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தாராபுரம் தொகுதியை கைப்பற்றுமா த.வெ.க? அரை நூற்றாண்டுக்கும் மேலான அரசியல் வரலாறு

தாராபுரம் தொகுதியை பொறுத்தவரை, எந்த ஒரு கட்சிக்கும் நிரந்தர கோட்டையாக இல்லாமல், காலத்துக்கு ஏற்ப அரசியல் மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் தொகுதியாகவே இருந்து வந்துள்ளது.

தாராபுரம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம்
தாராபுரம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 1:11 PM IST

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-By எஸ். மணிகண்டன்

திருப்பூர்: தாராபுரம் (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு மீண்டும் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், அந்தத் தொகுதியின் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான தேர்தல் வரலாறும், இதுவரை வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் அரசியல் பின்னணியும் மீண்டும் கவனம் பெற்றுள்ளது. அதன்படி தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி குறித்து இந்த செய்தியில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

தாராபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி 101-வது தொகுதியாகவும், தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான தனித்தொகுதியாகவும் (எஸ்.சி.) உள்ளது. 2026-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தலில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பொ. சத்தியபாமா வெற்றி பெற்றார். அவர் 81,100 வாக்குகள் பெற்று, திமுக வேட்பாளர் டி. இந்திராணியை 16,727 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். திமுக வேட்பாளர் 64,373 வாக்குகளும், தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர் கவுரி சித்ரா 46,438 வாக்குகளும் பெற்றனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து தாராபுரம் தொகுதி எம்.எல்.ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சத்தியபாமா, தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக கூறி, சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகரிடம் கடிதம் கொடுத்தார். அதன்பின் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெகவில் இணைந்தார். இவரது ராஜினாமா கடிதத்தை சபாநாயகர் ஏற்றுக் கொண்டதை அடுத்து தாராபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.

தாராபுரத்தில் முதல் இடைத்தேர்தல்

இதன் காரணமாக, தாராபுரம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பின்படி, இன்று (செப்டம்பர் 9-ம் தேதி) வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்குகிறது. செப்டம்பர் 16-ம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாளாகும். அதனைத்தொடர்ந்து செப்டம்பர் 17-ஆம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை நடைபெறுகிறது.

தாராபுரம் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்தியபாமா (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் செப்டம்பர் 19-ம் தேதி வேட்புமனுக்களைத் திரும்பப் பெற கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பின்னர், அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவும், அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறுகிறது. இதனிடையே தேர்தல் நடத்தை விதிகள் கடந்த செப்டம்பர் 7-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

தாராபுரம் தொகுதி தேர்தல் வரலாறு

தாராபுரம் தொகுதியின் தேர்தல் வரலாறு 1952-ஆம் ஆண்டு முதல் தொடங்குகிறது. முதல் தேர்தலில் ஏ.செனாபதி கவுண்டர் சுயேச்சையாகப் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். பின்னர், 1957-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில், காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு வெறும் 609 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மீண்டும் வெற்றி பெற்றார்.

பின்னர் 1962-ம் ஆண்டு பர்வதி அஞ்சுமன் காங்கிரஸ் சார்பில் வெற்றி பெற்றார். 1967-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் பழனியம்மாள் திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்று, தாராபுரம் தொகுதியில் திமுகவின் அரசியல் தடத்தைப் பதித்தார். 1971-ம் ஆண்டும் வி.பி. பழனியம்மாள் திமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றார்.

கணிக்க முடியாத தாராபுரம் தொகுதி

இதன்பிறகு தாராபுரம் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, காங்கிரஸ், பாமக உள்ளிட்ட கட்சிகள் மாறி, மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. 1977, 1980, 1984 ஆகிய மூன்று தேர்தல்களிலும் அதிமுக தொடர்ந்து வெற்றி பெற்றது. 1989-ம் ஆண்டு திமுக, 1991-ல் மீண்டும் அதிமுக, 1996-ல் மீண்டும் திமுக வேட்பாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இந்த திமுக, அதிமுக தொடர் வெற்றிகளை தகர்த்து, 2001-ம் ஆண்டு பாமக சார்பில் போட்டியிட்ட வி. சிவகாமி வெற்றி பெற்றார். இது தாராபுரம் தொகுதியின் தேர்தல் வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க திருப்பமாக அமைந்தது. பின்னர் 2006-ஆம் ஆண்டு திமுகவைச் சேர்ந்த பி. பிரபாவதி மீண்டும் வெற்றி பெற்றார்.

அதனைத்தொடர்ந்து 2011-இல் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே.பொன்னுசாமி, 2016-ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் வேட்பாளர் வி.எஸ்.காளிமுத்து. 2021-ஆம் ஆண்டு திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட என். கயல்விழி ஆகியோர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.

2021-ம் ஆண்டு தேர்தல் தாராபுரம் தொகுதியில், மிகவும் நெருக்கமான போட்டி நடைபெற்ற தேர்தல்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. அந்த தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் என். கயல்விழி 89,986 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்து பாஜக சார்பில் போட்டியிட்ட எல். முருகன் 88,593 வாக்குகள் பெற்றார்.

இதனால் வெற்றி வித்தியாசம் வெறும் 1,393 வாக்குகளாக இருந்தது. இதன் மூலம் தாராபுரம் தொகுதியில் திமுக, பாஜக இடையேயான போட்டி மிகுந்த கவனத்தைப் பெற்றது.

மீண்டும் சூடுபிடித்த தேர்தல் களம்

இதனையடுத்து 2026-ஆம் ஆண்டு பொதுத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சத்தியபாமா மூலம், மீண்டும் தாராபுரம் தொகுதியைக் கைப்பற்றியது. இதன்மூலம் அதிமுக இந்தத் தொகுதியில் மீண்டும் தனது அரசியல் செல்வாக்கை நிலைநிறுத்தியது. ஆனால், பொதுத்தேர்தல் முடிந்து சில மாதங்களிலேயே தற்போது இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், தாராபுரம் அரசியல் களம் மீண்டும் சூடுபிடித்துள்ளது.

செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கவுள்ள நிலையில், திமுக, அதிமுக, தவெக உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர் தேர்வு, கூட்டணி நிலைப்பாடு, மற்றும் உள்ளூர் அரசியல் செல்வாக்கு ஆகியவை இடைத்தேர்தலில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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தாராபுரம் தொகுதியின் 1952-ம் ஆண்டு முதல் தொடரும் தேர்தல் வரலாற்றைப் பார்க்கும் போது, எந்த ஒரு கட்சிக்கும் நிரந்தர கோட்டையாக இல்லாமல், காலத்துக்கு ஏற்ப அரசியல் மாற்றங்களை பிரதிபலிக்கும் தொகுதியாகவே இருந்து வந்துள்ளது.

வேட்பாளர்களின் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு, கட்சிகளின் கூட்டணி கணக்குகள், மற்றும் தேர்தல் நேர அரசியல் சூழல் ஆகியவை இங்கு வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக இருந்து வந்துள்ளன. அந்த வகையில், தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இடைத்தேர்தல் தாராபுரம் தொகுதியின் நீண்ட அரசியல் வரலாற்றில் மற்றொரு முக்கிய அத்தியாயமாக அமைய உள்ளது.

இந்த இடைத்தேர்தல் குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சத்தியபாமா, “இந்த இடைத்தேர்தல் எதிர்பார்த்த விஷயம் தான், கடந்த முறை தவெக அலை இருந்தது. அப்போது போராடி தான் நாங்கள் வென்றோம். இந்த முறை தவெக நல்லாட்சி அமைந்துள்ளதால், மக்களுடைய வரவேற்பு உள்ளது. குறிப்பாக பெண்கள் மத்தியில் தவெகவிற்கு வரவேற்பு உள்ளது. இந்த முறை அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தவெக வெற்றி பெறும்” என்றார்.

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