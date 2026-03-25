'தேர்தல் திருவிழா 2026' - ஆலந்தூரில் அரியணை ஏறப்போவது யார்?
Published : March 25, 2026 at 10:58 PM IST
-By சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை புறநகரின் முக்கிய போக்குவரத்து முனையமாக ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி திகழ்கிறது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு தொகுதியாக இருந்தாலும், சென்னை மாநகரத்தின் முக்கிய பகுதியில் அமைந்துள்ளது. மேலும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியின் கீழ் முக்கிய சட்டமன்ற தொகுதியாகவும் ஆலந்தூர் உள்ளது.
ஆலந்தூர் தொகுதியின் முக்கிய பகுதிகள்
ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஆலந்தூர், நங்கநால்லூர், ஆதம்பாக்கம், பழவந்தாங்கல், மீனம்பாக்கம், மவுலிவாக்கம், நந்தம்பாக்கம், ஐயப்பந்தாங்கல், மணப்பாக்கம், முகலிவாக்கம், கவுல் பஜார், கொளப்பாக்கம், கெருகம்பாக்கம், கோவூர் மற்றும் புனித தோமையார் மலை உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளாக உள்ளன.
வழிபாட்டு தளங்கள், அரசு கட்டிடங்கள்
அதேபோல் ஆலந்தூர் தொகுதியில் பழமை வாய்ந்த புனித தோமையார் மலை கிறிஸ்துவ ஆலயம், நங்கநல்லூர் ஆஞ்சநேயர் கோயில் ஆகிய பிரசித்தி பெற்ற வழிபாட்டு தளங்கள் அமைந்துள்ளது. மேலும் பரங்கி மலை புனித தோமையார் மலை துணை ஆணையர் அலுவலகம், வடக்கு மண்டல ஐஜி அலுவலகம், ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றம் வளாகம், இந்திய இராணுவ அலுவலர் பயிற்சி மையம் ஆகிய முக்கிய அரசு அலுவலக கட்டிடங்கள் இயங்கி வருகிறது.
முக்கிய போக்குவரத்து முனையம்
ஆலந்தூர் தொகுதி சென்னை புறநகரின் முக்கிய போக்குவரத்து முனையமாக விளங்குகிறது. இந்த தொகுதியில் மெட்ரோ ரயில் சேவை, பறக்கும் ரயில் சேவை, மின்சார ரயில் சேவை, சாலை போக்குவரத்து என முக்கிய போக்குவரத்து இணைப்புகள் அமைந்துள்ளது.
வாக்காளர்கள் விபரம்
மயிலாப்பூர், மாம்பலம் தொகுதிக்கு அடுத்தபடியாக பிராமண சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும் தொகுதியாக ஆலந்தூர் விளங்குகிறது. அதேபோல் இத்தொகுதியில் தொகுதியில் இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என அனைத்து மதத்தினரும் சம அளவில் வசித்து வருகின்றனர்.
ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு ஆண் வாக்காளர்கள் 1,79,209 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 1,83,855 பேர் மற்றும் இதர வாக்காளர்கள் 46 பேர் என மொத்தம் 3,63,110 வாக்காளர்கள் இருந்தனர். இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்.ஐ.ஆர் பணிக்குப் பிறகு இறுதி வாக்காளர் பட்டியலின் படி ஆண் வாக்காளர்கள் 1,43,839 பேர், பெண் வாக்காளர்கள் 1,52,173 பேர், இதர வாக்காளர்கள் 40 பேர் என மொத்தம் 2,96,053 பேர் உள்ளனர்.
எம்.ஜி.ஆர் முதன்முதலில் போட்டியிட்ட ஆலந்தூர்
ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1967ஆம் ஆண்டு முதல் 2021ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் திமுக எட்டு முறையும், அதிமுக ஐந்து முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் தேர்தலில் முதன்முறையாக ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டார். 1967, 1971 சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் திமுக சார்பில் எம்ஜிஆர் இங்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.
ஆலந்தூரில் அரியணை ஏறப்போவது யார்?
2011ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட்ட பண்ருட்டி ராமசந்திரன் வெற்றிபெற்றார். பின்னர் அவர் 2013இல் அந்த பதவியில் இருந்து விலகியதால் இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. அந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட வி.என்.பி வெங்கட்ராமன் வெற்றி பெற்றார். இதனையடுத்து கடந்த 2016 மற்றும் 2021 ஆகிய இரண்டு தேர்தல்களிலும் திமுகவின் அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் வெற்றி பெற்றார். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் தா.மோ.அன்பரசன் 1,16,785 வாக்குகளைப் பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி 76,214 வாக்குகளைப் பெற்றார். சுமார் 40,571 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தா.மோ. அன்பரசன் வெற்றி பெற்றார்.
இந்நிலையில் வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் திமுக வேட்பாளராக அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் களம் காண அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. அதிமுக சார்பில் மீண்டும் முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி போட்டியிடுகிறாரா அல்லது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு இந்த தொகுதி ஒதுக்கப்படுமா என்ற பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. திமுக சார்பில் ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் தொடர்ச்சியாக பொதுக்கூட்டம், நலத்திட்ட உதவிகள், குடியிருப்பு நல சங்கத்துடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி ஆட்சியின் சாதனைகள் எடுத்துரைத்து மக்களின் வாக்குகளை பெற்று, ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
குறிப்பாக திமுகவின் முக்கிய முகங்களாக இருக்கும் டி.ஆர். பாலு, ஆர்.எஸ்.பாரதி இந்த தொகுதியில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்று திமுகவின் சாதனைகளை விளக்கி வருகின்றனர். அதே வழியில் அதிமுகவினரும் சட்டமன்ற தொகுதியில் சரியான பணிகள் நடைபெறவில்லை எனக் கூறி தொகுதியின் உள் சாலைகளை மேம்படுத்த வேண்டும். ஆதம்பாக்கம் ஏரியை தூர்வார வேண்டும், தொகுதியில் அதிக அளவில் பொது கழிப்பிடங்கள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று பல கோரிக்கைகளை வைத்து போராட்டங்களையும் நடத்தி வருகின்றனர்.
அதேபோல் புதிதாக களம் இறங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சார்ந்த நிர்வாகிகளும் இளைஞர்கள் வாக்குகளை கவர்வதற்காக நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா, தொகுதி அலுவலகம் திறப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளில் மும்மரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நாம் தமிழர் கட்சியும் மகாலட்சுமி என்கிற வேட்பாளரை அறிவித்து தொகுதியில் வாக்கு சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
வாக்காளர்கள் கோரிக்கைகள் என்ன?
ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசிய சமூக ஆர்வலர் ஹரி கிருஷ்ணன், “ஆலந்தூர் பகுதியில் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள சுரங்கப்பாதை பணிகளை விரைவில் முடித்து, அதற்கான பணிகளை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும், தற்போது அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய மா.சுப்பிரமணியம் சென்னை மேயராக இருந்த காலத்தில் சுரங்கப்பாதை பணிகளுக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது. ஆனால் இன்னும் அது கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் மூவரசம்பட்டு ஏரியைச் சுற்றி குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வருகிறது. இதனால் அந்த பகுதி மக்களுக்கு சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுவதோடு, ஏரியும் மாசடைந்து வருகிறது. ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 10க்கும் மேற்பட்ட ஊராட்சிகள் வளர்ந்து வரக்கூடிய பகுதிகளாக உள்ளது. அந்த ஊராட்சிகளை இணைத்து பேரூராட்சிகளாகவோ அல்லது நகராட்சிகளாகவோ அறிவிக்க வேண்டும். அதேபோல் ஆலந்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் உள்பகுதிகளில் இருக்கும் சாலைகளை, கால்வாய்களை மேம்படுத்த வேண்டும். ஊராட்சிகளை நகராட்சிகளாக மாற்றும் போது அங்கு பாதாள சாக்கடை திட்டங்கள் மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதேபோல் ஐயப்பன்தாங்கல் அருகே குப்பைகளை கொட்டி குப்பை கிடங்காக மாற்றி உள்ளனர். அதனை முற்றிலும் அப்புறப்படுத்தி அங்கு விளையாட்டு மைதானங்கள், பூங்காக்கள் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டும். மழைக்காலங்களில் மணப்பாக்கம், கொளப்பாக்கம், ஐயப்பன்தாங்கல் பகுதிகள் குடியிருப்புகளை வெள்ளம் சூழ்ந்து இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்படைகிறது. இதனால் மழைக் காலங்களுக்கு முன்பே அந்த பகுதிகளில் உள்ள கால்வாய்கள் அனைத்தையும் சீரமைத்து, மழை நீர் செல்ல வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
போரூர், குன்றத்தூர் சாலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த சாலை விரிவாக்க பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் துரிதப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோல் ஆலந்தூர் பகுதியில் அரசு மருத்துவமனை, அரசு கல்லூரிகள், பெண்களுக்கான மகளிர் கல்லூரிகளை கொண்டு வர வேண்டும். மேலும் இந்த பகுதியில் அரசு தொழிற்கல்வி நிறுவனங்கள் அமைக்கவும் வழிவகை செய்ய வேண்டும்” எனக் கூறினார்.
ஆலந்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி அரசியல் செல்வாக்கு மற்றும் மக்கள் கோரிக்கைகள் மோதும் முக்கிய தேர்தல் களமாக மாறி உள்ளது. நம்பகத்தன்மையான வாக்குறுதிகளை தரும் வேட்பாளரையே வாக்காளர்கள் தேர்வு செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.