EXCLUSIVE: எங்களை ஏமாற்றினால் தேர்தலை நிரந்தரமாக புறக்கணிப்போம்; அனகாபுத்தூர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம் இறுதி எச்சரிக்கை
சுமார் 450 முதல் 500 உறுப்பினர்கள் எங்கள் குழுவில் உள்ளனர். இந்த முறை எங்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் இனிமேல் நிரந்தரமாக தேர்தல்களை புறக்கணிப்பு செய்வோம் என்கின்றனர் அனகாபுத்தூர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தினர்.
Published : April 15, 2026 at 9:06 PM IST
BY சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: இந்த முறை வாக்குறுதி கொடுத்தால்தான் வாக்கு. ஆனால் மீண்டும் எங்களை ஏமாற்றினால் நிரந்தரமாக தேர்தலை புறக்கணிப்போம் என்று அனகாபுத்தூர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை பல்லாவரத்தை அடுத்த அனகாபுத்தூர் பகுதியில் கடந்த 15 ஆண்டுகளாக இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு வாழை, மூங்கில், தேங்காய், கற்றாழை, அன்னாசி பழம், தாமரைத் தண்டு உள்ளிட்ட 25 வகையான பழம், மரப்பட்டை ஆகியவற்றில் இருந்து நார்களை எடுத்து, அவற்றை பயன்படுத்தி சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் எந்தவொரு ரசாயனப் பொருட்களும் சேர்க்காமல் இயற்கையான முறையில் சேலைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த வகையான சேலைகள் உள்நாடு மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், பல்வேறு வண்ணங்களில் இந்த சேலைகள் தயாரிக்கப்பட்டு சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டும், உள்நாடுகளில் ஆன்லைன் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இயற்கை கைவினை பொருட்கள் தயாரிப்பு
சேலைகள் மட்டுமல்லாமல், பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக இயற்கைப் பொருட்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், வாழை மட்டைகளை பயன்படுத்தி கைவினைப் பொருட்களை தயாரிக்கும் முயற்சியிலும் இந்த இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், வாழை மட்டையில் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், தலையணை, லேப்டாப் பேக், வீட்டு அலங்காரப் பொருட்கள், கைப்பை, பரிசு வழங்கும் கூடைகள், அலுவலகங்களில் பேனா பென்சில் வைக்கும் கூடைகள், பூஜை பொருட்கள் கொண்டு செல்லும் கூடை வகைகள், காய்கறி பழங்கள் வைக்கும் கூடைகள், உடற்பயிற்சி கூடம் மற்றும் யோகாசனப் பயிற்சிக்கு செல்வதற்கான மேட்கள், பெண்களுக்கான கை வளையல், கம்மல், செயின், வீட்டின் சுவர்களில் மாற்றப்படும் அலங்காரப் பொருட்கள் ஆகியவற்றையும் இயற்கை முறையில் தயாரித்து வண்ணங்கள் தீட்டி விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இந்தியாவிலேயே முதலிடம்
இந்த இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம் தான் முற்றிலும் இயற்கை முறையில் வாழைநார்களை வைத்து சேலை தயாரித்து விற்பனை செய்வதில் இந்திய அளவில் முதலிடத்தில் இருக்கின்றனர். ஆனால் வாழைநார்களை பயன்படுத்தி தறி மூலம் சேலைகள் நெய்வதற்கு போதிய இட வசதிகள் இல்லாததால், இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி முதல் அமைச்சர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர், உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள், மாவட்ட நிர்வாகம் வரை பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் இதுவரை தீர்வு எட்டப்படவில்லை என்கிறார் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தின் தலைவர் சேகர்.
ஈடிவி பாரத்திடம் இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், “இயற்கை நார் நெசவாளர் மற்றும் வாழை மட்டை வைத்து கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் தொழிலில் சுமார் 90 குடும்பங்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த குடும்பங்களில் சுமார் 450 முதல் 500 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். தற்போது தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் நாங்கள் சில கோரிக்கைகளை முன்வைத்திருக்கிறோம்.
பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் அனகாபுத்தூர் பகுதி வருகிறது. எனவே எங்களுக்கான இட வசதியோ அல்லது தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய புதிய கட்டிடமோ அல்லது இட வசதிகளை மாவட்ட நிர்வாகத்திடமிருந்து வாங்கி தருவேன் என வாக்குறுதி அளிக்கும் வேட்பாளருக்குத்தான் இந்தத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 450 முதல் 500 உறுப்பினர்களின் வாக்குகளை செலுத்துவோம். எங்களை ஏமாற்றிவிட்டால் வரும்காலங்களில் தேர்தலை புறக்கணிப்போம்” என்று திட்டவட்டமாக கூறினார் சேகர்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடங்கி 10 நாட்களுக்கும் மேல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பல்லாவரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் எந்த வேட்பாளர்களும் எங்கள் இயற்கை நெசவாளர் குடும்பங்களை சந்தித்து எந்த பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தி வாக்கு சேகரிக்கவில்லை. அப்படியே வந்தாலும் இந்த முறை எங்களை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என்றால் நிச்சயம் இனி எத்தனை தேர்தல் வந்தாலும் வாக்கு செலுத்தாமல் தேர்தலை புறக்கணிப்போம்” என்றார்.
இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தில் பணிபுரியும் லைலா கூறுகையில், “அனகாபுத்தூர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தில் 90 பெண்கள் பணிபுரிந்து வருகிறோம். ஆனால் ஒரே இடத்தில் நாங்கள் பணிபுரிய முடியாமல் ஆங்காங்கே வாடகைக்கு வீடு எடுத்து பொருட்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறோம். ஆனால் எங்களுக்கு இட வசதி வேண்டுமென அரசு அதிகாரிகள், அமைச்சர்கள் அனைவரிடமும் பலமுறை மனு கொடுத்தும் இதுவரை யாரும் எங்களுக்கான உதவியை செய்யவில்லை. வாழை மட்டையிலிருந்து நார் எடுப்பதற்கும், நாரை புடவையாக நெய்வதற்கும், அதற்கு வண்ணங்கள் இடுவதற்கும், அவற்றை விற்பனை செய்வதற்கான இடம் இல்லாததால் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகிறோம். தற்போது சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதால் எங்களுக்கான தேவைகள் பூர்த்தி செய்து தரப்படும் என வாக்குறுதி கொடுக்கும் வேட்பாளருக்கே வாக்களிப்போம்” என்றார்.
அங்கு பணிபுரிகிற ரம்யா கூறுகையில், “சரியான இட வசதி இல்லாததால் இந்த தொழிலை விரிவுபடுத்த முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு வருகிறோம். பல அதிகாரிகளிடம் மனு கொடுத்தும் யாரும் எங்களை கண்டு கொள்ளவில்லை. இந்த நிலையில் தற்போது சட்டமன்றத் தேர்தல் வர உள்ளதால் எங்களது கோரிக்கையை நாங்கள் முன் வைத்துள்ளோம். எங்களுக்கான கோரிக்கையை நிறைவேற்றி தருவதாக கூறும் வேட்பாளருக்கு தான் எங்களது ஆதரவு கிடைக்கும்" என்றார் உரத்த குரலில்.