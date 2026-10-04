ஆனைமலையாறு - நல்லாறு திட்டம்: தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் குழு அக்.5 கேரளம் செல்லவுள்ளதாக தகவல்
ஆனைமலையாறு - நல்லாறு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் சுமார் 4 லட்சம் ஏக்கர் வரையிலான விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும்.
Published : October 4, 2026 at 10:50 AM IST
சென்னை: ஆனைமலையாறு - நல்லாறு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக கேரளம் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தமிழக அமைச்சர்கள் குழு வரும் 5ஆம் தேதி கேரளம் செல்ல உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு மற்றும் கேரள அரசுகளுக்கு இடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை அடிப்படையில் பரம்பிக்குளம் - ஆழியாறு பாசனத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது. கோவை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளின் பாசனத் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட இத்திட்டம், தமிழ்நாட்டில் காமராஜர் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் மொத்தம் 12 அணைகள் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டது.
இதில் பெரும்பாலான அணைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆனைமலையாறு - நல்லாறு அணை மட்டும் இன்னும் அமைக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக கேரளாவில் இடைமலையாறு அணை கட்டி கேரள அரசு ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்னரே, தமிழக பகுதியில் ஆனைமலையாறு அணையை அமைக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையும் இரு மாநில ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது.
இடைமலையாறு அணை கட்டி முடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், அதன் பிறகும் ஆனைமலையாறு–நல்லாறு திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை. இதனால், மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் இருந்து கிடைக்கும் உபரி நீரை முழுமையாக பாசனத்துக்கு பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் இருந்து வருகிறது.
இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால் கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் சுமார் 4 லட்சம் ஏக்கர் வரையிலான விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். மேலும், பயன்படுத்தப்படாமல் கடலில் கலக்கும் நீரை பாசனத்துக்கு திருப்புவதன் மூலம் விவசாயிகளின் நீண்டகால நீர்ப்பாசனத் தேவைக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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இந்த சூழலில், ஆனைமலையாறு - நல்லாறு திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான முயற்சியாக தமிழக அமைச்சர்கள் குழு கேரளம் அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் தலைமையில் அமைச்சர்கள் செங்கோட்டையன், அருண்ராஜ், ராஜேஷ்குமார் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழு, வரும் 5ஆம் தேதி கேரளம் முதலமைச்சரை சந்தித்து பேசவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
குறிப்பாக, இந்த சந்திப்பின்போது கோவை மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் பாசனத் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள இந்த திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து கேரளம் அரசிடம் வலியுறுத்தப்படவுள்ளதாகவும் தெரியவருகிறது.