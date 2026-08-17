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Explainer: மானியக் கோரிக்கை என்றால் என்ன? ஒரு துறைக்கான நிதிக்கு எப்படி ஒப்புதல் பெறப்படுகிறது?

மானியக் கோரிக்கை என்றால் என்ன? ஒரு துறைக்கான நிதி எப்படி சட்டப்பேரவையில் ஒப்புதல் பெறப்படுகிறது? என்பதை விளக்குகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு.

கோப்புப்படம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
கோப்புப்படம் - தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 7:48 PM IST

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- By எஸ். உசேன்

சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் கடந்த 5 ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் செப்டம்பர் 8 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த கூட்டத் தொடரில் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தனது முழுமையான முதல் நிதிநிலை அறிக்கையையும், வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கையையும் தாக்கல் செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து பட்ஜெட் மீதான பொது விவாதமும், அதன் பின்னர் அமைச்சர்களின் பதிலுரையும் நடைபெற்று வருகிறது.

தொடர்ந்து, இன்று முதல் துறைவாரியாக மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. மானியங்களுக்கான கோரிக்கை என்பது குறித்து பலருக்கும் தெரியாது. ஆகவே, மானியக் கோரிக்கை என்றால் என்ன? சட்டப் பேரவையில் அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது? என்பதை இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

மானியக் கோரிக்கை என்றால் என்ன?

சட்டப் பேரவையில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்து விட்டால் அரசின் நிதிப்பணி முடிந்துவிடாது. அரசின் ஒவ்வொரு துறைக்கும் தேவையான செலவினம் எவ்வளவு? அந்த நிதி எந்தெந்த திட்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட உள்ளது? ஏற்கனவே செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி தேவைப்படுகிறது? புதிய திட்டங்களுக்கு எவ்வளவு நிதி தேவைப்படுகிறது? என்பன குறித்து விரிவாக சட்டப் பேரவையின் ஒப்புதலை பெறும் நடைமுறையை தான் மானியக் கோரிக்கை என்கின்றனர்.

அதாவது, ஒரு துறையின் செலவினத் தேவைக்காக அரசு சட்டப் பேரவையிடம் கோரும் நிதியே மானியக் கோரிக்கை. மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தின் போது ஒரு துறைக்கு எவ்வளவு நிதி தேவைப்படுகிறது? அந்த நிதி எந்தெந்த பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட உள்ளது? என்பது குறித்து சட்டப் பேரவையில் விவாதிக்கப்படும்.

பட்ஜெட்டுக்கும் மானியக் கோரிக்கைக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

பட்ஜெட் என்பது அரசின் ஒட்டு மொத்த வரவு, செலவு மற்றும் நிதித் திட்டத்தை விளக்கும் அறிக்கையாகும். அதில் அரசின் பல்வேறு துறைகளுக்கான நிதித் தேவைகள் மற்றும் ஒதுக்கீடுகள் உள்ளிட்ட விவரங்கள் அதில் இடம் பெறும். ஆனால், மானியக் கோரிக்கையில் ஒவ்வொரு துறையின் செலவினத் தேவைகள், திட்டங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் எவ்வளவு நிதி தேவைப்படுகிறது? அந்த நிதி எதற்காக செலவிடப்பட உள்ளது? என்பது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்படுகிறது.

சட்டப் பேரவையில் என்ன நடக்கும்?

சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் கேள்வி நேரம், நேரமில்லா நேரம் உள்ளிட்ட நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு, துறை வாரியாக மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறும். ஒவ்வொரு துறையின் நிதித் தேவைகள், திட்டங்கள் மற்றும் செலவினங்கள் தொடர்பான விரிவான விவரங்கள் அடங்கிய மானியக் கோரிக்கை ஆவணங்கள் அனைத்து சட்டப் பேரவை உறுப்பினர்களுக்கும் வழங்கப்படும்.

மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தங்களது கருத்துகளை முன்வைப்பார்கள். அப்போது, கடந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் எந்த நிலையில் உள்ளன? ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் எவ்வளவு செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது? திட்டங்கள் முறையாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளனவா? புதிய திட்டங்கள் என்ன? துறையின் செயல்பாடுகளில் என்ன குறைகள் உள்ளன? என்பது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளும் கருத்துகளும் முன்வைக்கப்படும்.

இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட துறை அமைச்சர் சட்டப்பேரவையில் பதிலளிப்பார். விவாதம் முடிந்ததும், அந்த மானியக் கோரிக்கை வாக்கெடுப்புக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு சட்டப் பேரவை ஒப்புதல் கிடைத்த பிறகு, அந்தத் துறைக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட செலவினத்தை அரசு மேற்கொள்ள முடியும்.

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மானியக் கோரிக்கை ஏன் முக்கியம்?

அரசு அறிவிக்கும் திட்டங்கள் நடைமுறையில் எப்படி செயல்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை சட்டப்பேரவை மூலம் விவாதிக்கவும், அரசிடம் விளக்கம் பெறவும் மானியக் கோரிக்கை முக்கியமானதாகும். ஒரு திட்டத்தை அறிவிப்பது மட்டுமே போதாது. அதற்குத் தேவையான நிதி, சட்டப் பேரவையின் ஒப்புதலுடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.

அந்த நிதி உரிய நோக்கத்திற்காக செலவிடப்படுகிறதா? திட்டம் முறையாக செயல்படுத்தப்படுகிறதா? அதன் பயன் மக்களைச் சென்றடைகிறதா? என்பதையும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பி கண்காணிக்க முடியும். இதன் மூலம் அரசின் ஒவ்வொரு துறையின் செயல்பாடுகளும் சட்டப் பேரவையில் வெளிப்படையாக விவாதிக்கப்படுகின்றன.

TAGGED:

REQUEST FOR GRANT
மானியக் கோரிக்கை
அரசு துறைகளுக்கான நிதி பகிர்வு
GOVERNMENT DEPARTMENT FUNDING
DEMAND FOR GRANTS

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