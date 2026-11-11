வாட்ஸ்அப் தகவல்களை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு எம்எல்ஏ மீது விசாரணை நடத்த முடியாது - மாணிக்கம் தாகூர்
இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், அதில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுவது குறித்து முடிவு செய்து அறிவிக்கப்படும் எனவும் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.
Published : November 11, 2026 at 3:51 PM IST
சென்னை: வாட்ஸ்அப் தகவல்களை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது விசாரணை நடத்துவது முறையல்ல என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
மௌலானா அபுல்கலாம் ஆசாத்தின் 138-வது பிறந்தநாள் மற்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மரகதம் சந்திரசேகரின் 109-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் அவர்களது திருவுருவப் படங்களுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாணிக்கம் தாகூர், "சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை புத்தகம் அவரது அரசியல் ஆளுமையையும் தியாகத்தையும் வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் உள்ளது.
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளைச் சம்பவங்கள் குறித்து வெறுமனே குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பதை விட, ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நடைபெற்ற குற்றங்கள் குறித்த புள்ளி விவரங்களை அரசு வெளியிட வேண்டும். அப்போதுதான் உண்மையான நிலவரம் தெரியவரும். உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் நடைபெறும் கொலைச் சம்பவங்கள் குறித்தும் அனைவரும் பேச வேண்டும்.
எம்எல்ஏ மீதான குற்றச்சாட்டு
வாட்ஸ்அப் தகவல்களை மட்டும் அடிப்படையாகக் கொண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீது விசாரணை நடத்துவது முறையல்ல. குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய ஆதாரங்கள் இருக்கிறதா? என்பதை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். செல்போன் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளைச் சரிபார்த்து உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும்.
மீடியா ட்ரையல்; கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் பாவம் - மாணிக்கம் தாகூர் பேச்சு #KallakurichiMLA | #ManickamTagore | #TVK | #Congress | #ETVBharattamilnadu https://t.co/ZqnH4r8v0H— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 11, 2026
குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான எம்எல்ஏ மிகப் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார். நாம் வாட்ஸ் அப் காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு உள்ளோம். இதுபோன்ற தவறு நடந்திருந்தால் விசாரிப்பது நல்லது, ஆனால் தவறு நடக்காமல் விசாரிப்பது தவறானது. வாட்ஸ் அப் செய்தியை வைத்துக்கொண்டு சீரியஸாக விசாரணை செய்வதை எப்படி ஏற்க முடியும்" என்றார்.
காங்கிரஸ் எம்.பி ஜோதிமணி கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என் பதிவிட்டுள்ளாரே என கேள்விக்கு, "வாட்ஸ்ஆப்பில் வரும் தகவல்களை வைத்து ஒருவர் மீது விசாரணை நடத்த முடியாது.
அதேபோன்று துறையூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி சங்கர் மீது புகார் வந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு உதயநிதி பேசிய பேச்சு போன்று தவெக எம்எல்ஏ பேசினாரா? என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.
இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர், அதில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுவது குறித்து முடிவு செய்து முறையாக அறிவிக்கப்படும் எனவும் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார்.