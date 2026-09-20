தாத்தாவின் நூற்றாண்டு விழாவுக்கு விமானத்தில் பறந்து வந்த பேரன்கள் - நாகையில் சுவாரஸ்யம்
நிகழ்ச்சியில் உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு, நூற்றாண்டு கண்ட கிருஷ்ணசாமி மற்றும் செல்லம்மாளிடம் ஆசி பெற்றனர்.
Published : September 20, 2026 at 8:18 PM IST
நாகப்பட்டினம்: 100 வயதை கடந்த தாத்தாவின் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக, பேரன்கள் விமானத்தில் பறந்து வந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே புஷ்பவனத்தைச் சேர்ந்த மீனவர் கிருஷ்ணசாமி 100 வயதை கடந்துள்ளார். இவரது முதல் மனைவி சவுந்தரி சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு உயிரிழந்த நிலையில், கிருஷ்ணசாமி தற்போது அவரது இரண்டாவது மனைவியான 85 வயதான செல்லம்மாளுடன் வசித்து வருகிறார். இந்த தம்பதிக்கு 3 மகன்கள், 4 மகள்கள், 13 பேரன் பேத்திகள் மற்றும் ஒரு கொள்ளுப் பேத்தி உள்ளனர்.
இந்நிலையில், கிருஷ்ணசாமி 100 வயதை எட்டியதை முன்னிட்டு, அவரது குடும்பத்தினர் நூற்றாண்டு விழாவை புஷ்பவனம் மாரியம்மன் கோயிலில் சிறப்பாக நடத்தினர். இந்த விழாவில் கிருஷ்ணசாமி மற்றும் செல்லம்மாளுக்கு திருமண நிகழ்ச்சியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
புத்தாடை அணிந்து மணமேடையில் அமர்ந்த இருவருக்கும் திருமண சடங்குகள் நடைபெற்ற நிலையில், கிருஷ்ணசாமி தனது மனைவி செல்லம்மாளின் கழுத்தில் மீண்டும் தாலி கட்டினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு, நூற்றாண்டு கண்ட கிருஷ்ணசாமி மற்றும் செல்லம்மாளிடம் ஆசி பெற்றனர்.
தாத்தாவின் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக மலேசியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் குவைத் உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் 5 பேரன்கள் விமானம் மூலம் சொந்த ஊருக்கு வந்து கலந்து கொண்டனர். 100 வயதிலும் கிருஷ்ணசாமி தனது அன்றாட வேலைகளை தானே செய்து கொள்வது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், தனது 97-வது வயது வரை மீன்பிடித் தொழிலில் கிருஷ்ணசாமி ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். நூற்றாண்டு கண்ட தாத்தாவின் திருமண நிகழ்ச்சியில் வெளிநாடுகளில் இருந்து பேரன்கள் விமானத்தில் பறந்து வந்து பங்கேற்ற சம்பவம் புஷ்பவனம் கிராம மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.