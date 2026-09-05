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அழிவின் விளிம்பில் "காடுகளின் காவலன் பாறு கழுகுகள்" காரணம் என்ன?

கழுகுகளின் முதுகில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தி கண்காணிப்பதன் மூலம் அவை எங்கு செல்கின்றன என்பதைப் பார்த்து, அதற்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை அறிந்து உடனடி உதவியை வழங்க முடியும். இது தமிழ்நாட்டில் முன்னெடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்.

அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பாறு கழுகுகள்
அழிவின் விளிம்பில் உள்ள பாறு கழுகுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 9:01 AM IST

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By- சீனிவாசன்

கோவை: நாளை (செப்டம்பர் 5) 'சர்வதேச கழுகு தினம்' அனுசரிக்கப்பட உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமை உலக கழுகு விழிப்புணர்வு தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில், நாளைய தினம் இந் நாள் அனுசரிக்கப்பட உள்ளது.

இயற்கையை இயற்கையாக பராமரிப்பதில் கழுகுகளின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானது. ஆனால், இத்தகைய கழுகுகள் தற்போது அழிவின் விளிம்பில் உள்ளன. குறிப்பாக, இயற்கையின் 'துப்புரவு பணியாளர்கள்' என்று இயற்கை ஆர்வலர்களால் செல்லமாக அழைக்கப்படும் பாறு (பிணம் தின்னி) கழுகுகளின் இனம் கை விட்டு எண்ணும் அளவிற்கு குறைந்து அழிவின் கடைசி கட்டத்தில் உள்ளது.

வாழ்விடம் அழிப்பு, நச்சுத் தன்மைக் கொண்ட உணவு ஆகியவையே கழுகுகளின் இந்த நிலைக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளன. இதனைக் கருத்தில் கொண்டு, அவற்றை அழிவில் இருந்து காத்திடும் பொருட்டே உலக கழுகு விழிப்புணர்வு தினம் ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதியில் வசிக்கும் நான்கு வகையான பாறு கழுகுகள்

உலக அளவில் 68 முதல் 70 வகையான கழுகு இனங்கள் உள்ளன. இந்தியாவிலும் அரிய வகை கழுகு இனங்கள் வசித்து வருகின்றன. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில், மேற்கு தொடர்ச்சி மலைத்தொடரின் வனப்பகுதிகளில் 4 வகையான பாறு கழுகு இனங்கள் உள்ளன. வெண் முதுகு பிணம் தின்னி, இந்தியன் பிணம் தின்னி, செந்தலை பிணம் தின்னி மற்றும் எகிப்திய பிணம் தின்னி இவையே தமிழ்நாட்டின் வனப்பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

ஆனால், தமிழ்நாட்டில் தற்போது எகிப்திய பிணம் தின்னி கழுகுகளைத் தவிர, மற்ற இனங்களின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்து வருவதாக சூழலியல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாகக் காணப்பட்ட பாறு கழுகுகள், தற்போது சத்தியமங்கலம், மாயார் ஆற்றுப்படுகை, உதகை மற்றும் முதுமலை வனப்பகுதிகளில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. அதிலும், அவை அரிதாகவே காணப்படுகின்றன.

300 முதல் 400 மட்டுமே

தமிழகத்தில் தற்போது பாறு கழுகுகளின் எண்ணிக்கை சுமார் 290 முதல் 400 வரை மட்டுமே இருக்கலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது, இயற்கை ஆர்வலர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பாறு கழுகுகளின் எண்ணிக்கை குறைவதற்கு முக்கிய காரணமாக கால்நடைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட டைகுளோபினாக் என்ற வலி நிவாரணி மருந்துதான் என கூறப்படுகிறது.

இந்த மருந்து செலுத்தப்பட்ட கால்நடைகள் இறந்த பின்னரும், அவற்றின் உடலில் மருந்தின் எச்சம் தங்கியிருக்கும். அந்த கால்நடைகளின் உடலை உண்ணும் பாறு கழுகுகளின் உடலுக்குள் மருந்து சென்று, அவற்றின் சிறுநீரகங்களை பாதித்து உயிரிழப்பை ஏற்படுத்துவதாக அறிவியல் ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன.

1990களில் இந்தியாவில் டைகுளோபினாக் கால்நடை மருத்துவப் பயன்பாட்டில் அறிமுகமான சில ஆண்டுகளிலேயே பாறு கழுகுகளின் எண்ணிக்கை கடுமையாக சரிந்ததாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சில பகுதிகளில் 99 சதவீதம் வரை கழுகுகள் அழிந்துவிட்டதாக ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். ஆகையால், கழுகுகளின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு கால்நடைப் பயன்பாட்டிற்கான டைகுளோபினாக் மருந்துக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது. இதன் பின்னர் டைகுளோபினாக் மருந்து காரணமாக ஏற்பட்ட கழுகுகளின் இறப்பு குறைந்தாலும், இன்னும் பல்வேறு காரணங்களால் இந்த அரிய பறவை இனம் அச்சுறுத்தலை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.

விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள்

இதனால்தான் உலக கழுகுள் தினம் ஆண்டுதோறும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதுதவிர, பாறு கழுகுகளை பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விதமாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் வனப்பகுதிகளை ஒட்டியுள்ள கிராமங்கள் மற்றும் நகர்ப்புற மக்களிடையே நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

30 ஆண்டுகளில் அழியும் நிலைக்கு சென்ற உயிரினம்

இதுதொடர்பாக கழுகு ஆராய்ச்சியாளரும், அருளகம் அமைப்பின் செயலாளருமான பாரதிதாசன் நமக்கு பிரத்யேகமாக பேட்டியளித்தார். அவர் பேசுகையில், "இந்தியா போன்ற மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட நாடுகளில் பாறு கழுகுகளின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

பாறு கழுகுகள் இறந்த விலங்குகளை உண்பதன் மூலம், ஆபத்தான கிருமிகள் பரவாமல் தடுக்கின்றன. உலகில் ஆண்டுதோறும் பல லட்சம் மக்கள் நோய் தொற்றுகளால் உயிரிழக்கின்றனர். இத்தகைய சூழலில், பாறு கழுகுகள் காடுகளிலும் மனித வாழ்விடங்களிலும் உள்ள இறந்த விலங்குகளின் உடல்களை முழுமையாகச் சாப்பிட்டு, சுற்றுச்சூழலின் தூய்மையைப் பாதுகாக்கின்றன.

குறிப்பாக, காடுகளுக்குள் உயிரிழக்கும் வனவிலங்குகளால் மற்ற விலங்குகளுக்குத் தொற்று நோய் பரவாமல் தடுத்து, காட்டின் பல்லுயிர்ச் சூழலைக் காப்பதில் இவை மிக அற்புதமான பங்காற்றுகின்றன.

பாறு கழுகுகள் செழித்தால் பாரும் செழிக்கும்

இந்தியாவில் மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுவது குறைவாக இருந்ததால், பாறு கழுகுகளுக்கு தேவையான உணவு கிடைத்தது. இதன் காரணமாக அதன் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் சூழல் நிலவியது. சத்தியமங்கலம், முதுமலை பகுதியில் மட்டுமே சுமார் 400 பாறு கழுகுகள் இருந்தன. தமிழ்நாடு முழுவதும் அவை பரவிக் காணப்பட்டன.

ஆனால், தற்போது ஓரிரு இடங்களில் மட்டுமே உள்ளன. அவை, மனிதர்களிடம் இருந்து ஒதுங்கி வாழ்ந்து வருகின்றன. இது கவலைக்குரியது. தற்போது மூன்று வகையான கழுகு இனங்களை சேர்த்தும் மொத்தமாகவே 400க்கும் குறைவான கழுகள் உள்ளன.

குறிப்பாக, வெண்முக பாறு கழுகுகள் மூன்று மாநிலங்களிலும் சேர்ந்து 30 என்கிற மிக மிக குறைவான எண்ணிக்கையிலேயே அவை உள்ளன. இதற்கடுத்தபடியாக கருங்கழுத்து பாறு 40 என்கிற எண்ணிக்கையில் உள்ளது. வெண் முதுகு பாறுவின் எண்ணிக்கை 200 ஆக உள்ளது.

இதனை பாதுகாப்பான எண்ணிக்கை என சொல்ல முடியாது. ஒவ்வொரு இனத்திலும் 800 ஜோடிகள் இருந்தால் மட்டுமே அதன் வாழ்வாங்கு வாழ்வது உறுதி செய்யப்படும். இந்த பறவைகள் கூட்டமாக வாழக்கூடிய பறவைகள் என்பதால் அதனை சாப்பிடும் போது அதில் ஏதாவது சிக்கல் இருந்தால் அனைத்தும் ஒட்டுமொத்தமாக அழியக் கூடிய சூழல் உள்ளது.

இவற்றின் எண்ணிக்கை சரிவுக்கு வலி மருந்து உட்செலுத்தப்பட்ட மாடுகளின் எச்சத்தை உட்கொண்டதே முக்கிய காரணமாக உள்ளது. அது மட்டும் இல்லாமல் இறந்த விலங்குகளின் உடல்களில் விஷத்தை தடவுவதாலும், அதனை சாப்பிடும் கழுகுகள் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.

மேலும், இறந்த விலங்குகளை புதைப்பதாலும் கழுகுகளுக்கு இரை கிடைக்காமல், அதன் இனம் பெருகாமல் தேக்கநிலை அடைந்துள்ளது. தொடர்ந்து, மின் கம்பிகள், நூல்கள், காற்றாலைகளில் மோதி உயிரிழத்தல், சமூக விரோதிகளின் சமூக விரோத செயல்கள் ஆகியவற்றாலும் பாறு கழுகுகளின் இனம் மிகப் பெரிய அழிவைச் சந்தித்து உள்ளன.

முக்கியமாக ஒரு சிலர் கழுகை அபசகுனமாக பார்த்து, அதன் கூடுகளை கலைப்பதாலும் அவற்றின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. தற்போது ஒரு சதவீதம் மட்டுமே இந்த பறவைகள் உள்ளன. தமிழ்நாடு அரசும், மத்திய அரசும் சிறப்பான முன்னெடுப்புகளை எடுத்துள்ளன.

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இதுதவிர, பாறு கழுகுகள் மண்டலத்தை உருவாக்கி, கழுகுகளை தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்க வேண்டும். கழுகுகளின் முதுகில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தி கண்காணிப்பதன் மூலம் அவை எங்கு செல்கிறது என்பதைப் பார்த்து, அதற்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை அறிந்து உடனடி உதவியை வழங்க முடியும். இது தமிழ்நாட்டில் முன்னெடுத்தால் நன்றாக இருக்கும்.

ஒரு கழுகு ஒரே இடத்தில் அதிக நாட்கள் இருந்தால் அதற்கு ஏதோ சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு என அர்த்தம். அதை அறிந்து அதன் பிரச்னையை களைவதற்கு ஜிபிஎஸ் மிகவும் துணையா இருக்கும். இந்த முயற்சி பல்வேறு நாடுகளில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இதை தமிழ்நாடு அரசும் மேற்கொண்டால் சிறப்பாக இருக்கும்" என்றார்.

TAGGED:

VULTURE
பிணம் தின்னி கழுகு
பாறு கழுகு
சர்வதேச கழுகு தினம்
INTERNATIONAL VULTURE AWARENESS DAY

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