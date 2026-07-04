ETV Bharat / state

40 ஆண்டு இருள் வாழ்க்கைக்கு விடிவு - மின்சாரத்தை காணப்போகும் மதுரை தீர்த்தக்காடு மக்கள்

இ-பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு முதற்கட்டமாக மின் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் படிக்கும் சிறுவன்
மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தில் படிக்கும் சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 10:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கடந்த 40 ஆண்டுகளாக இருளில் வாழ்ந்து வரும் தீர்த்தக்காடு பகுதி மக்கள், தற்போது மின்சாரம் காணப் போகும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்து வருகின்றனர்.

மதுரை மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட அண்ணா நகருக்கு மிக அருகிலுள்ள வண்டியூரில் தான் தீர்த்தக்காடு அமைந்துள்ளது. இது மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டதாகும். சுமார் 9 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இப்பகுதியில் சுமார் 900 வாக்காளர்கள் வசித்து வருகின்றனர். அதில் பள்ளி, கல்லூரி செல்லும் மாணவ, மாணவிகள் மட்டும் சுமார் 200 பேர் உள்ளனர்.

சுற்றியுள்ள சௌராஷ்ட்ரபுரம், வண்டியூர் பகுதி அனைத்தும் வெளிச்சத்தில் திளைத்திருக்க, தீர்த்தக்காடு பகுதி மட்டும் கடந்த 40 ஆண்டுகளாக இருள் சூழ்ந்தே உள்ளது. இதன் காரணமாக தங்களது செல்பேசிகளுக்கு கூட ரூ.5 கட்டணம் செலுத்திதான் சுற்றுவட்டாரங்களில் சார்ஜ் செய்து வருகின்றனர். இந்த செய்தியை கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 4- ஆம் தேதி ஈடிவி பாரத் ஊடகக்குழு இரவு 08.00 மணிக்கு தொடங்கி பின்னிரவு 12.00 மணி வரை இப்பகுதியை முழுவதுமாக ஆய்வு செய்து, தீர்த்தக்காடு பகுதி மக்கள் எதிர்கொள்ளும் அவலத்தை வெளிக்கொணர்ந்தது. அதற்குப் பிறகுதான் நிறைய ஊடகங்கள் அப்பகுதிக்குச் சென்று செய்தியை வெளியிட்டன.

40 ஆண்டு இருள் வாழ்க்கைக்கு விடிவு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தின் வாயிலாக தாங்கள் படும் இன்னல்களை தீர்த்தக்காடு பொதுமக்களும், இளைஞர்களும் கொட்டித் தீர்த்தனர். ஒவ்வொரு நாளும் காலை முதல் இரவு வரை தாங்கள் படும் கஷ்டங்களையும், விஷ ஜந்துக்களால் குழந்தைகள், முதியவர்கள், பாதிப்பிற்கு ஆளாகும் நிலையையும் வெளிப்படுத்தி கண்ணீர்விட்டு வெளிப்படுத்தினர்.

இதையடுத்து தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையம் களத்தில் இறங்கி ஆய்வு மேற்கொண்டதன் அடிப்படையிலும், தீர்த்தக்காடு மக்கள் தொடர்ந்து அளித்த புகாரின் அடிப்படையிலும் தற்போது அங்கு ஒரு விடிவு பிறந்துள்ளது. இங்கு வசித்து வரும் குடும்பங்களில் சிலவற்றுக்கு மட்டும் இ-பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அக்குறிப்பிட்ட வீடுகளுக்கு முதற்கட்டமாக மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் இங்குள்ள அனைத்து அனைத்து தெருக்களுக்கும் மின் கம்பம் அமைப்பதற்கான அளவீட்டுப் பணிகளும் நடைபெற்று முடிந்துள்ளன.

இதையும் படிங்க: செல்போன் சார்ஜுக்கு ரூ.5 ; 40 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் இல்லாமல் அவதிப்படும் மக்கள் - எங்கு தெரியுமா?

இதுகுறித்து தீர்த்தக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாநிலக்குழு உறுப்பினர் முத்துப்பாண்டியை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "நீண்ட நெடுங்கால போராட்டம் தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. தங்களது ஊடகத்தைத் தொடர்ந்து அனைத்து ஊடகங்களும் இதனை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தனர். இதன் காரணமாக தற்போது இ-பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ள வீடுகளுக்கு முதற்கட்டமாக மின் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

அதேபோன்று துணை ஆட்சியர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர், எங்கள் பகுதிக்குள் அளவீடு செய்து, மின் கம்பங்கள் நடுவதற்கான வேலைகளையும் தொடங்கியுள்ளனர். அநேகமாக ஒரு சில வாரங்களுக்குள், சுற்றியுள்ள மற்ற பகுதிகளைப் போல் தீர்த்தக்காடும் ஒளி வெள்ளத்தில் மிதக்கும். அந்த நாளை ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்" என்று மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

தீர்த்தக்காடு பகுதி மக்கள்
40 ஆண்டு இருள்
MADURAI
ELECTRICITY IN RESIDENTS
THEERTHAKKADU PEOPLES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.