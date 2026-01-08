ETV Bharat / state

ஓடும் பேருந்தில் மூதாட்டிக்கு மாரடைப்பு: சமயோஜிதமாக செயல்பட்டு உயிரை காப்பாற்றிய நடத்துனருக்கு குவியும் பாராட்டு

அரசுப் பேருந்து நடத்துநர் மூதாட்டியின் உயிரைக் காப்பாற்ற அவரை மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

உயிரை காப்பாற்றிய ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநருக்கு பாராட்டு
உயிரை காப்பாற்றிய ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநருக்கு பாராட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
கோயம்புத்தூர்: அரசுப் பேருந்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த மூதாட்டிக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டதையடுத்து, ஓட்டுநர் பேருந்தை மருத்துவமனையை நோக்கி இயக்கி, அந்த மூதாட்டியின் உயிரை காப்பாற்றிய நிகழ்வு பொதுமக்கள் மத்தியில் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவை மாவட்டம், அன்னூர் அரசுப் பேருந்து பணிமனைக்குட்பட்ட அரசுப் மாநகர பேருந்து ( 45-C) அ்ன்றாடம் காந்திபுரத்தில் இருந்து அன்னூருக்கும், அன்னூரில் இருந்து காந்திபுரத்திற்கும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன்தினம் கோவை - சத்தியமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கோவையிலிருந்து அன்னூர் நோக்கி பேருந்து வந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது அத்திப்பாளையம் பகுதியை கடந்த சமயத்தில் அப்பேருந்தில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த மூதாட்டி ஒருவர் பேருந்துக்குள்ளேயே திடீரென மயங்கி சரிந்தார்.

இதை கவனித்த நடத்துநர் தினேஷ் குமார்(33), பேருந்து ஓட்டுநர் மணிகண்டனிடம் தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து பேருந்தை சாலையோரமாக நிறுத்திவிட்டு அந்த மூதாட்டிக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தனர். பின்னர் ஓட்டுநர், நடத்துநர் இருவரும் பயணிகளிடம் அனுமதி கேட்டு பேருந்து மூலமாகவே மூதாட்டியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல முடிவு செய்து அத்திப்பாளையம் பிரிவில் இருந்து கணபதி பகுதியில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையை நோக்கி இயக்கினர்.

பேருந்து மருத்துவமனை வளாகத்தை அடைந்ததும் அதில் மயங்கிய நிலையில் இருந்த மூதாட்டியை நடத்துநர் தினேஷ் குமார் தனது கைகளில் ஏந்தியபடி அவசர அவசரமாக மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் சென்றார். அங்கு அவசரகால முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து மூதாட்டியின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது. உரிய நேரத்தில் மூதாட்டியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்ததால் அவரின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவித்த மருத்துவர்கள், இதற்கு காரணமான ஓட்டுநர், நடத்துநர் மற்றும் பேருந்தில் பயணித்த பயணிகளின் ஒத்துழைப்புக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

மூதாட்டியை காப்பாற்ற மருத்துவமனைக்கு தூக்கிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மூதாட்டி கோவை விசுவாசப்புரத்தைச் சேர்ந்த மேரி(78) என்பது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்தது. உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கு பின் மூதாட்ட தற்போது வீடு திரும்பி உள்ளார்.

சமயோஜிதமாக செயல்பட்டு மூதாட்டியின் உயிரை காப்பாற்றிய அரசுப் பேருந்து நடத்துநர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்கள் மத்தியில் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

அன்னூர் அரசுப் பேருந்து பணிமனை சார்பில் போக்குவரத்து கழக மேலாளர், மூதாட்டியின் உயிரை காப்பாற்றிய ஓட்டுநர் மணிகண்டன், நடத்துநர் தினேஷ் குமார் ஆகியோருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.

