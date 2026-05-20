கடனாக வாங்கிய ரூ.3000 - நண்பனிடம் திருப்பி தர போராடும் 84 வயது முதியவர்
இன்றைக்கு வாங்கிய பணத்தை கொடுக்க மனமில்லாமல் சிலர் இருக்கும் நிலையில், தன்னுடைய அவசர தேவைக்கு உதவிய நண்பருக்கு பணத்தை திருப்பி தர வேண்டும் என்பதில் முதியவர் காட்டும் உறுதி மெய்சிலிர்க்கச் செய்கிறது.
Published : May 20, 2026 at 6:08 PM IST
தூத்துக்குடி: பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நண்பர் ஒருவர் தனக்கு கடனாக கொடுத்த பணத்தை மீண்டும் அவரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக 84 வயது முதியவர், நண்பரை ஆண்டுக்கணக்கில் தேடி வரும் சம்பவம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி வ.உ.சி நகரை சேர்ந்தவர் பரமசிவன். 84 வயதான இந்த முதியவர் கட்டுமான தொழிலாளியாக பணியாற்றி உள்ளார். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவருக்கு பால்சாமி என்ற நண்பர் ஒருவர் இருந்துள்ளார். அவரிடம் தனது தேவைக்காக ரூபாய் 3000-ஐ பரமசிவன் கடனாக வாங்கி உள்ளார். அதில் ரூபாய் 1500 அவரிடம் திருப்பிக் கொடுத்துள்ளார்.
அதன் பின்னர் ஆண்டுகள் பல ஓடிய நிலையில், பரமசிவனும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்து விட்டார். இதனால் பரமசிவன் மற்றும் பால்சாமி இருவர் இடையே தொடர்பு இல்லாமல் போனது.
இந்த நிலையில் தற்போது பால்சாமிக்கு தான் தர வேண்டிய ரூபாய் 1500-யை எப்படியாவது அவரிடம் கொடுத்து விட வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து வருகிறார் பரமசிவன். ஆனால் அவர் மற்றும் அவரது குடும்பம் எங்கு இருக்கிறது என்று தெரியாமல் பால்சாமி கடை வைத்திருந்த பகுதி, அவர் தங்கி இருந்த பகுதி என எல்லா இடங்களிலும் தேடிப் பார்த்தும் எவ்வித தகவலும் கிடைக்கவில்லை என்பதால் கவலையுடன் அவரைப் பற்றி விசாரித்து வருகிறார் பரமசிவன்.
இது தொடர்பாக பரமசிவன் கூறும் போது, "பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எனது தேவைக்காக பால்சாமியிடம் மூன்றாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கைமாற்றாக வாங்கினேன். அதில் 1500 ரூபாய் பணத்தை ஏற்கெனவே கொடுத்து விட்டேன். மீதி பணத்தை அவரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறேன். என் உயிர் போவதற்குள் இந்த பணத்தை அவரின் கையில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது. இல்லை என்றாலும் கூட அவரின் குடும்பத்தாரிடமோ அல்லது உறவினர்களிடமோ கொடுப்பேன் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது" என்றார்.
இன்றைக்கு வாங்கிய பணத்தை கொடுக்க மனமில்லாமல் சிலர் அடுத்தவர்களை ஏமாற்றி வரும் நிலையில், தன்னுடைய அவசர தேவைக்கு உதவிய நண்பருக்கு மீதி பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று 84 வயதில் முதியவர் ஒருவர் அவரை தேடி வரும் செயல் என்பது பாராட்டுக்குரியதாக உள்ளது.