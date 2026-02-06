ETV Bharat / state

'பனையூரில் தெருவை மறித்து விருப்ப மனு விநியோகம்' - தவெகவினருடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்

தவெக தொண்டர்களுக்கும், அப்பகுதி மக்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் தவெக தலைமை அலுவலகம் அமைந்துள்ள பகுதியில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவியது.

வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள்
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 6, 2026 at 5:54 PM IST

சென்னை: தவெக சார்பில் விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று தொடங்கிய நிலையில், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதாகக் கூறி தவெகவினருடன் பொதுமக்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழ்நாட்டில் சில மாதங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கு, சென்னை பனையூரில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் விருப்ப மனு இன்று முதல் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.

மேலும், விருப்ப மனுக்களை பெற்று அதில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரத்தை முழுமையாக பூர்த்தி செய்து உரிய ஆவணங்களுடன் அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விருப்ப மனு விநியோகம் இன்று முதல் 9 நாட்கள் பனையூர் அலுவலகத்தில் நடைபெறும்.

அதாவது இன்று முதல் 14ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து 9 நாட்கள் இந்த விருப்ப மனு அளிக்கலாம் என்று கட்சியின் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இன்று பகல் 12 மணி மற்றும் நாளை காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை விருப்பம் மனுக்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் அக்கட்சி சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று பனையூர் அலுவலகத்திற்கு ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் உறுப்பினர்கள், நிர்வாகிகள் வந்ததால் அங்கு பெரும் மக்கள் கூட்டம் கூடியது. இதனால், தவெக சார்பில் வந்திருந்த பவுன்சர்கள், பல்வேறு இடங்களில் பேரிகாடுகள் அமைத்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர். மேலும், அந்த பகுதியில் வசிக்கும் மக்களின் வாகனங்களை கூட தவெக நிர்வாகிகள் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.

இதனால் அந்த தெருவில் வசிக்க கூடிய மக்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர். தொடர்ந்து காவல் துறையினர் அங்கு வந்து பொதுமக்களுக்கு வழிவிட வேண்டும் என தவெக நிர்வாகிகளிடம் அறிவுறுத்தினர். ஆனால் எந்த பயனும் இல்லாததால், அப்பகுதி பொதுமக்கள் தவெக அலுவலகம் முன்பாக வந்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் தவெக தொண்டர்களுக்கும், அப்பகுதி மக்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

