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கர்நாடகாவை போல் தமிழ்நாட்டிலும் அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்- முதல்வர் விஜய்க்கு வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்

காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் முயற்சிகள் போதுமானதாக இல்லை என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 8:05 PM IST

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சென்னை: காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவில் கூட்டப்பட்டதுபோல், தமிழ்நாட்டிலும் அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் இன்று (ஆக.03) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "10 அம்ச கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் வரும் ஆகஸ்ட் 06- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 15- ஆம் தேதி வரை நடைபயண பரப்புரை நடைபெறவுள்ளது. காவிரி அனைவரின் உரிமை. தமிழ்நாடு எப்பொழுதுமே பெங்களூருவின் குடிநீர் தேவையைக் கணக்கில் கொள்ளாமல் இல்லை; அதை நாம் மதிக்கிறோம். தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீர் நெருக்கடி காலங்களில் கண்டிப்பாகக் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது.

கர்நாடகாவில் அனைத்துக் கட்சி கூட்டம் கூட்டப்பட்டதுபோல் தமிழ்நாட்டிலும், அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை முதலமைச்சர் கூட்ட வேண்டும். ஒருமித்த கருத்து வராது, ஆகவே நாங்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டவில்லை என்று சொல்வது ஏற்புடையது அல்ல. தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கருத்தில் தமிழ்நாட்டில் அனைத்துக் கட்சிகளும் உறுதியாக உள்ளனர். சட்டத்தின் வழியாக நீரிணை பெறுவதற்கு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துக் கட்சிகளும் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் ஓரணியில் நிற்கிறது என்பதைக் காட்ட அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும்.

காவிரி விவகாரத்தில் சம்மந்தப்பட்ட அமைச்சர் பேச வேண்டும், அமைதி காப்பது ஏற்புடையதல்ல. தமிழ்நாடு அரசைவிட காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் வஞ்சிப்பதும், ஏமாற்றுவதும் கர்நாடக அரசு தான். தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் முயற்சிகளும் போதுமானதாக இல்லை. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் மக்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டும். இது ஜனநாயகத்தில் தவிர்க்க முடியாத விதி.

இயற்கை யாருக்கும் சொந்தமில்லை என்று மார்க்ஸ் அன்றே கூறினார். அதையேதான் கர்நாடக முதலமைச்சரும் கூறினார். பாஜக, அரசியல் சாசன விதிமுறைகளை மீறுகிறது. நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்தில் நெருக்கடியை ஏற்படுத்துகிறது. மதச்சார்பின்மையைச் சிதைக்கிறது, சட்டப்படி நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் காவிரி நதிநீரை தமிழ்நாட்டிற்கு தர வேண்டும்.

போராடுவது சட்டம் நமக்கு வழங்கியுள்ள உரிமை. போராட்டங்களை ஒதுக்குவது, போராடக் கூடாது என்று அரசு நினைப்பது அரசு செய்யும் அரசியல் பிழை. காவிரி விவகாரத்தை பொருத்தவரை, முதலமைச்சர் பிரதிநிதிகளை அழைத்துப் பேச வேண்டும். அதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறோம்.
மேலிருந்து கீழ் வரை மின்துறையில் ஆய்வுகள் தேவைப்படுகிறது. நிர்வாகக் குளறுபடிகளை சரி செய்ய வேண்டும். எளியவர்கள், உழைப்பாளர்களை அடையாளப்படுத்துகிற பிரதிநிதிகளை அழைத்து பட்ஜெட் குறித்தான கருத்து கேட்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்
CAUVERY ISSUES
அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம்
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