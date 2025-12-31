ETV Bharat / state

அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் - கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை

வந்தாரை வாழ வைத்த தமிழர்களை தலைகுனிய வைக்கும் நிகழ்வாக திருத்தணி நிகழ்வு அமைந்துள்ளது என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்
அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 31, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலையொட்டி, தமிழ்நாட்டில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது குறித்து மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளரும், தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அதிமுகவில் அமைப்புரீதியாக உள்ள 82 மாவட்ட செயலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அதனை எதிர்கொள்ளும் வகையில் அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளை தூங்கிவிட்டன. தமிழ்நாட்டில் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக உள்ள அதிமுக, பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கிறது. இந்த நிலையில் இன்று நடைபெற்ற மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில், தேர்தல் வியூகம் அமைப்பது, குறிப்பாக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான களப்பணி ஆற்றுவது, பிரச்சாரத்தை தீவிரப்படுத்துவது, அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக மாவட்ட செயலாளர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், அதிமுகவின் மாவட்டச் செயலாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று தேர்தல் பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்படதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது.

ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர், ""பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்" என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப, தமிழ்நாட்டை சீரழித்த, சட்டம் ஒழுங்கை சின்னாபின்னம் ஆக்கிய, திமுகவின் அராஜக ஆட்சியை ஒழிந்து மீண்டும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

இன்று நடைபெற்ற மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் ஒரு "இன்டோர் மீட்டிங்". இதில் நடந்ததை வெளியே சொல்ல முடியாது.

அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழ்நாடு தினந்தோறும் ஒரு போர்க்களமாக, போராட்டக்களமாக மாறிக் கொண்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் செவிலியர்கள், ஆசிரியர்கள், மீனவர்கள் என பலர் போராடி வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அதையெல்லாம் பற்றி கவலைப்படாமல் வெறும் ஃபோட்டோ ஷூட் மட்டும் நடத்த மாவட்டங்களுக்கு முதல்வர் சென்று கொண்டிருக்கிறார்.

கள்ளச்சாராயம் குடித்து 43 பேர் இறந்த போது போகாத முதல்வர், தற்போது கள்ளக்குறிச்சிக்கு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன? காரணம் தேர்தல் வருகிறது. தேர்தல் வரவுள்ள காரணத்தினால் மக்களை முதல்வர் சந்தித்து வருகிறார். கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் காயத்தையும் ஏற்படுத்தி விட்டு மருந்தையும் போடுகிறது திமுக. அந்த அளவிற்கான சர்வாதிகார, ஜனநாயகத்திற்கு விரோத ஆட்சியை தூக்கி எறிய மக்கள் தயாராகி விட்டனர்.

அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர்
அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்களில் ஒரு பகுதியினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வந்தாரை வாழ வைத்த தமிழர்களை தலைகுனிய வைக்கும் நிகழ்வாக திருத்தணி நிகழ்வு அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா நடமாட்டம் இல்லை என்று வானளாவிய இமயமலை அளவிற்கான, முழு பாராங்கல்லை சோற்றில் மறைக்கும் வித்தையை திமுக நன்றாக கற்றுக் கொண்டுள்ளது. எத்தனை காலம் மக்களை ஏமாற்ற முடியும்? இதற்கெல்லாம் விடிவு காலம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் கிடைக்கும்.

திமுக தற்போது எதை கூறினாலும் அது தேர்தலுக்காக கூறும் பசப்பு வார்த்தைகள் தான். இது போன்ற ஆசை வார்த்தைகளை மக்கள் நம்ப மாட்டார்கள். இனி மேல் திமுகவிற்கு மிகப்பெரிய சரிவு தான்" என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறினார்.

TAGGED:

அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்
எடப்பாடி பழனிசாமி
ADMK MEET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.