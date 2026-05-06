விஜய்யை தமிழக முதல்வராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கக்கூடாது; ஆளுநருக்கு பறந்த கடிதம்

நடந்சு முடிந்துள்ள தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வெற்றிப் பெற்றுள்ள தவெக, தமிழகத்தின் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது.

ஆளுநரை சந்தித்த விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 6, 2026 at 5:58 PM IST

சென்னை: பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காமல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு முதலமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கக் கூடாது என தமிழக ஆளுநருக்கு உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞரான ஆர்.கிருஷ்ணமூர்த்தி என்பவர், தமிழக ஆளுநர் (பொறுப்பு) ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகருக்கு இதுதொடர்பாக இன்று கடிதம் அனுப்பி உள்ளார். அதில், 'நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

அதே நேரம் அறுதிப் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க தேவைப்படும் 118 எம்.எல்.ஏ-க்களை அவரது கட்சி பெறவில்லை. நடிகர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருப்பதால், ஒரு தொகுதியை அவர் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பதால் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 107 இடங்கள் மட்டுமே உள்ளன' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

'எனவே அறுதிப் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மேலும் 11 உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அவருக்கு தேவைப்படுகிறது. அரசியல் சாசன கொள்கைகளை உறுதி செய்யும் வகையில் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவை நிரூபிக்காமல், விஜய்க்கு முதல்வராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கக் கூடாது' என்றும் வழக்கறிஞர் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆளுனரை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

சட்டப்பேரவையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பதற்கு தேவையான இடங்கள் குறித்து தவெக - காங்கிரஸ் கட்சியுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் சுமூக உறவு எட்டப்பட்ட நிலையில், பெரும்பான்மைக்கு இன்னும் 5 எம்எம்ஏக்களின் ஆதரவை தவெக பெற வேண்டியுள்ளது.

இந்த நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்காமல் விஜய்க்கு முதலமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கக்கூடாது என்று தமிழக ஆளுநருக்கு உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் கடிதம் எழுதியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

