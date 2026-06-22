அம்மோனியா வாயு கசிவு சம்பவம்: தொழிலாளர் பாதுகாப்பில் கேள்விக்குறி என சிபிஎம் சண்முகம் வேதனை

அம்மோனியா வாயு கசிவு சம்பவம்: தொழிலாளர் பாதுகாப்பில் கேள்விக்குறி என சிபிஎம் சண்முகம் வேதனை
தொழிற்சாலை நிர்வாகமே பாதுகாப்பு சான்று வழங்கிக்கொள்ள வகை செய்யும் தொழிலாளர் உரிமைகளுக்கு எதிரான சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று சிபிஎம் மாநில செயலாளர் சண்முகம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : June 22, 2026 at 5:10 PM IST
சென்னை: திருவள்ளூர் அருகே இறால் பதப்படுத்தும் நிறுவனத்தில் அம்மோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்பட்ட சம்பவம், தொழிலாளர் பாதுகாப்பில் பெரும் கேள்விக்குறியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும், இழப்பீட்டை அரசு உயர்த்தித்தர வேண்டும் என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலளார் சண்முகம் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கன்னிகைப்பேர் பகுதியில் செயல்பட்டு வந்த தனியார் இறால் உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனத்தில் அமோனியா வாயுக்கசிவு ஏற்பட்டதால் 70 பேருக்கு உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதுவரை 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், அம்மோனியா வாயுக் கசிவால் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தொழிலாளர்களை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.
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பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறுகையில், "தொழிலாளர்களுக்கு அவர்கள் பணிபுரியும் தொழிற்சாலைகளுக்கு வெளியே பாதுகாப்பான தங்குமிடங்களை ஏற்படுத்தித்தர வேண்டும் என்பது பொதுவான நடைமுறையாக உள்ளது. ஆனால், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் தொழிலாளர்களை தொழிற்சாலைக்கு உள்ளேயே தங்க வைத்ததே உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்து விட்டது.
பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் என்றும், அவர்களின் வயது 16 முதல் 25 வரை இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது.
தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு ஆய்வுகளை தமிழ்நாடு அரசு முறையாக மேற்கொள்கிறதா என்ற கேள்வியும் எழுந்துள்ளது. கடந்த டிசம்பர் மாதமே இந்த தொழிற்சாலையில் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. அதன் பின்னர் கடந்த ஆறு மாதங்களாக எந்த பாதுகாப்பு ஆய்வும் நடத்தப்படவில்லை. அதுவே இந்த பேரிடருக்கான முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் உயர்தர சிகிச்சை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ள நிவாரணத்தொகை மிகவும் குறைவாக உள்ளது. எனவே, அதை உயர்த்தி வழங்க அரசு முன்வர வேண்டும். உயிரிழந்த தொழிலாளர்கள் பெரும்பாலும் இளம் வயதினராக இருப்பதால், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திடம் இருந்து கூடுதல் இழப்பீட்டை அரசு பெற்றுத்தர வேண்டும்.
பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து பல லட்சம் புலம் பெயர் தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவர்களின் உயிர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது தமிழக அரசின் அடிப்படை பொறுப்பு.
இதனிடையே, 2020-ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்பில் 300-க்கும் குறைவான தொழிலாளர்கள் பணியாற்றும் தொழிற்சாலைகளில், ஆய்வாளர்கள் நேரடியாக ஆய்வு நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிற்சாலை நிர்வாகங்களே தங்களது பாதுகாப்பு சான்றிதழ்களை வழங்கிக் கொள்ளும் நடைமுறையும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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இத்தகைய சட்டங்கள், தொழிலாளர்களின் உயிர் பாதுகாப்புக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். தொழிலாளர் உரிமைகளுக்கு எதிரான சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் சிபிஎம் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம்.
அதே நேரம், இந்த விபத்துக்கு காரணமான தொழிற்சாலை நிர்வாகத்தினர் மீது ஏற்கனவே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், வழக்கை விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும் நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் உரிய தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.