அம்மோனியா கசிவு- உயிரிழந்த 5 பேரின் சடலம் விமானத்தில் ஒடிசாவுக்கு அனுப்பிவைப்பு
பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட உடல்கள், சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் பதப்படுத்தப்பட்டன.
Published : June 23, 2026 at 10:59 PM IST
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே அம்மோனியா வாயுக் கசிவால் உயிரிழ்ந்தவர்களில் 5 பேரின் சடலங்கள் பிரேத பரிசோதனைக்குப் பின் ஒடிசாவுக்கு விமானத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கன்னிகைபேர் கிராமத்தில், புனித பீட்டர் & பால் கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் ஜூன் 21ஆம் தேதி கூலிங் பைப்பில் இருந்து திடீரென அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டது.
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இதனால் அந்த வளாகத்தில் தங்கியிருந்த கிட்டத்தட்ட 80 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். வாயுக்கசிவு ஏற்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே அங்கிருந்த தொழிலாளர்களுக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர்.
Media Bulletin : Ammonia Gas Leak Incident.— Office of Health Minister Tamil Nadu (@HM_TamilNadu) June 23, 2026
Date : 23.06.2026 pic.twitter.com/VKZC4aXV8b
அவர்கள் அவசர ஊர்திகள் மூலம் மீட்கப்பட்டு சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். மாவட்ட நிர்வாகம், காவல்துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத்துறை, சுகாதாரத்துறை ஆகியவை இணைந்து துரிதமாக மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டன.
எனினும், இந்த விபத்தில் அசாமை சேர்ந்த 20 பேர், ஒடிசாவை சேர்ந்த 29 பேர், ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த 8 பேர், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 5 பேர் என மொத்தம் 77 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர்களில் இதுவரை 9 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்நிலையில், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த ஒடிசாவை சேர்ந்த 4 பேரின் சடலங்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் சென்னைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. ஒடிசா மாநில தொழிலாளர் துறை அலுவலர் சௌமியா , திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் அமரர் அறையில் இருந்து சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்திற்கு 4 பேரின் உடலை ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் அனுப்பி வைத்தார்.
இதேபோல், சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் ஒரு சடலம் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட உடல்கள், சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் பதப்படுத்தப்பட்டன. இதையடுத்து, பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட 5 சடலங்களும் விமானம் மூலம் ஒடிசா மாநிலம் புவனேஸ்வருக்கு இன்று மாலை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதற்கான ஏற்பாடுகளை திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டது.