அம்மோனியா வாயுக்கசிவு விவகாரம் - தமிழக சுகாதாரத் துறை அறிக்கை
இந்த விபத்தில் இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும், 2 பேர் வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும், 68 பேர் தொடர் சிகிச்சையில் இருந்து வருவதாகவும் தமிழக சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 22, 2026 at 10:52 PM IST
சென்னை: அம்மோனியா வாயுக் கசிவால் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 7-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கண்ணிகைபேர் கிராமத்தில், 'செயின்ட் பீட்டர் அண்டு பால் சீஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' என்ற பெயரில் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது.
நேற்று மதியம் அந்த தொழிற்சாலையில் திடீரென அம்மோனியா வாயு கசிந்துள்ளது. இதனால் சில நிமிடங்களிலேயே அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் அடுத்தடுத்து மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர். அந்த வளாகத்தில் தங்கியிருந்த 77 பேர், இந்த வாயுக் கசிவால் பாதிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனைவரும் சென்னை, திருவள்ளூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மாவட்ட நிர்வாகம், காவல் துறை, தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புத் துறை, சுகாதாரத் துறை ஆகியவை இணைந்து துரிதமாக மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டன.
விபத்தில் அசாமை சேர்ந்த 20 பேர், ஒடிசாவை சேர்ந்த 29 பேர், ஜார்க்கண்டை சேர்ந்த 8 பேர், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 5 பேர் என மொத்தம் 77 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.
அவர்களில், வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 33 பேரில், 2 பேர் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினர். 3 பேர் உயிரிழந்து விட்டனர். 28 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 19 பேரில் ஒருவர் உயிரிழந்தார்; 18 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 13 பேரில் ஒருவர் உயிரிழந்து விட்டார்; 12 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
அரசு ஸ்டேன்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட 12 பேரில், 2 பேர் உயிரிழந்து விட்டனர்; 10 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
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இந்த விபத்தில் இதுவரை மொத்தம் 7 பேர் உயிரிழந்து விட்டனர். 2 பேர் வீடு திரும்பி விட்டனர். 68 பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று பெற்று வருகின்றனர் என்று தமிழக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
உயிரிழந்த 7 பேரின் விவரங்கள்
இந்த விபத்தில் இதுவரை உயிரிழந்த 7 பேரும் ஒடிசாவை சேர்ந்தவர்கள் என்று சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. அவர்களின் விவரம்
1. ஷிபானி
2. ஜுமானி ஜுவாங்
3. கீதா ஜுவாங்கா
4. பூர்ணிமா ஜுவாங்கா
5. சம்பாபதி ஜுவாங்கா
6. பிரபாவதி ஜுவாங்கா
7. ஒருவர் அடையாளம் காணப்படவில்லை