ஐஸ் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிவு - சென்னை காசிமேட்டில் பரபரப்பு
அமோனியா வாயு கசிவு காரணமாக, அருகில் இருந்த மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கண் எரிச்சல், லேசான மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது.
Published : July 20, 2026 at 7:39 AM IST
சென்னை: காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் ஐஸ் தொழிற்சாலையில், அமோனியா வாயு கசிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக வளாகத்தில் ஐஸ் தொழிற்சாலையில் தனியார் ஐஸ் தொழிற்சாலை ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று (ஜூலை 19) அங்கு பராமரிப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப சோதனைப் பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருந்ததாக தெரிகிறது
அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைக் கவனித்த தொழிற்சாலை ஊழியர்கள், உடனடியாக ராயபுரம் தீயணைப்பு நிலையத்திற்கும், காவல்துறைக்கும் தகவல் அளித்தனர்.
இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ராயபுரம் தீயணைப்புத் துறையினர், காவல்துறையுடன் இணைந்து சென்று பாதுகாப்பு உடைகள், முகக்கவசங்கள் மற்றும் சுவாசக் கருவிகளுடன் கசிவு ஏற்பட்ட பகுதியை தனிமைப்படுத்தி, வாயு மேலும் பரவாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.
இந்த துரித நடவடிக்கையால் அமோனியா வாயு கசிவு முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. இருந்தாலும், அப்பகுதியில் அமோனியா வாயுக் கசிவு காரணமாக, அருகில் இருந்த மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு கண் எரிச்சல், லேசான மூச்சுத்திணறல் உள்ளிட்ட அசௌகரியங்கள் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால், மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக யாரும் அனுமதிக்கப்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனிடையே அப்பகுதியில் காசிமேடு காவல் துறையினர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக சம்பவ இடத்தைச் சுற்றி பாதுகாப்பு வளையம் அமைத்து, பொதுமக்கள் மற்றும் வாகனங்கள் செல்லாதவாறு தற்காலிகமாக தடை விதித்தனர்.
நிலைமை சீரான பிறகே அப்பகுதியில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டன. சிறிய அளவிலேயே ஏற்பட்ட இந்த அமோனியா வாயுக் கசிவு ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியப்பட்டு, உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் அமோனியா வாயு கசிவுக்கான காரணம் குறித்து தொழிற்சாலை நிர்வாகத்திடம் காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர், திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் பகுதியில் இறால் பதப்படும் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்பட்டு பெரும் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், காசிமேடு தனியார் ஐஸ் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.