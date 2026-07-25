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மதுபானம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிவு; தொழிலாளர்களுக்கு வாந்தி மயக்கம்

தொழிற்சாலையில் பணியாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு உள்ளதா என்பதை திருவள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் நேரில் ஆய்வு நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

பணியாளர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லும் காட்சி
பணியாளர்கள் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 25, 2026 at 6:05 PM IST

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திருவள்ளூர்: மதுபானம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா வாயு கசிவால் 5-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அரண்வாயில் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள யுனைட்டெட் புருவரிஸ் கிங்பிஷர் மதுபானம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் மதுபான பாட்டில்களை நிரப்புவதற்கு கார்பன்டை ஆக்சைடு மற்றும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு ஆகிய வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுவதுடன் அம்மோனியா வாயுவும் பயன்படுத்தப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.

மதுபானத்தை இயல்பான சுவை மாறாமல் இருக்கவும், அதில் நுரை மற்றும் புத்துணர்ச்சி குறையாமல் பாதுகாக்கவும் இந்த வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் சில பிரீமியம் ரக மதுபான வகைகளில் மென்மையான நுரை அமைப்பைப் பெறவும், பாட்டிலுக்குள் ஆக்சிஜன் புகுந்து மதுபானம் கெட்டுப் போகாமல் தடுக்கவும் நைட்ரஜன் வாயு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படும் மதுபான பாட்டில்களைக் குளிரூட்டுவதற்காக அம்மோனியா வாயு பயன்படுத்தப்படும் நிலையில், திடீரென சிலிண்டரில் இருந்து அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, அங்கிருந்த பணியாளர்கள் ஐந்துக்கும் மேற்பட்டோருக்கு மூச்சுத் திணறல், வாந்தி மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. உடனடியாக மருத்துவக் குழுவினருக்கு அளிக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்படையில் அனைவரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர்.

மதுபானங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை
மதுபானங்கள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து தொழிற்சாலை நிர்வாகம் அளித்துள்ள விளக்கத்தில், "அம்மோனியா வாயு வெளியேறுவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது. வேறு யாருக்கும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை" என்று தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து தகவலறிந்த திருவள்ளூர் தாசில்தார் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரிகளும் தொழிற்சாலை முழுவதும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். ஆய்வின் முடிவில், அம்மோனியா வாயு கசிவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும், தொழிற்சாலையில் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என்பதையும் தெளிவுப்படுத்தினர்.

அரண்வாயில் கிராமத்தில் வசிக்கும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி நிர்வாகி கென்னடி என்பவர் கூறுகையில், "மதியம் 1 மணியளவில் இருசக்கர வாகனத்தில் புருவரிஸ் கிங்பிஷர் மதுபானம் தொழிற்சாலை வழியில் சென்றுக் கொண்டிருந்தேன். நிறுவனத்திற்கு வெளியே மயங்கிக் கிடந்த பணியாளருக்கு, பெண் பணியாளர்கள் விசிறி கொண்டிருந்தனர். அங்கு சென்று பெண் பணியாளர்களிடம் என்ன நடந்தது? என்று கேட்டேன். அம்மோனியா வாயு கசிவு ஏற்பட்ட பணியாளர்கள் மயக்கமடைந்துள்ளனர் என்று கூறினர்.

வாயு கசிவால் தொழிற்சாலையில் உள்ள மற்ற ஊழியர்களும் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர். அம்மோனியா வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலை என்ன? என்பது தெரியவில்லை. மீண்டும் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் தொழிற்சாலைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிறுவனத்தில் தலைமை அதிகாரி மில்லர் என்பவரை தொடர்புக் கொண்டு கேட்டபோது அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை என்று கூறினார். இந்த விவகாரத்தை மாவட்ட நிர்வாகம் கையில் எடுத்து தொழிற்சாலையில் பணியாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு இருக்கிறதா? அரசின் விதிமுறைகளை சரியான முறையில் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறதா? என ஆய்வு செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கடல் உணவுகள் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் அம்மோனியா கசிவால் சுமார் 18 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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TAGGED:

அம்மோனியா வாயு கசிவு
மதுபானம் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை
THIRUVALLUR DISTRICT
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