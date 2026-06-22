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திருவள்ளூர் அம்மோனியா வாயு கசிவு விபத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு

சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் இன்று காலை ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை
ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 7:54 PM IST

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சென்னை: திருவள்ளூர் அருகே இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட அம்மோனியா வாயு கசிவு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 7ஆக உயர்ந்துள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கண்ணிகைபேர் கிராமத்தில், 'செயின்ட் பீட்டர் அண்டு பால் சீஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' என்ற பெயரில் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு பல்வேறு வட மாநிலங்களில் இருந்து சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கேயே தங்கி வேலை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று மதியம் அந்த தொழிற்சாலையில் திடீரென அம்மோனியா வாயு கசிந்துள்ளது. இதனால் சில நிமிடங்களிலேயே அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் அடுத்தடுத்து மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர். அந்த வளாகத்தில் தங்கியிருந்த 74 தொழிலாளர்கள் (70 பெண்கள், 4 ஆண்கள்) இந்த வாயு கசிவால் பாதிக்கப்பட்டனர். இவர்கள் திருவள்ளூர், சென்னை மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

இதில் வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மூன்று பேர், திருவள்ளூர் வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த ஒருவர் மற்றும் சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற ஒருவர் என இன்று அதிகாலை வரை 5 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் இன்று காலை ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில், தற்போது மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். இதன் மூலம் அம்மோனியா வாயு கசிவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 7 -ஆக உயர்ந்துள்ளது.

இந்த விபத்தில் இதுவரை உயிரிழந்த அனைவரும் பெண்கள் என திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

உயிரிழந்தோரின் பெயர் மற்றும் அவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்த மருத்துவனை பெயர் விவரம்

வேல்ஸ் மருத்துவமனை (மஞ்சங்காரணை, திருலள்ளூர்)

1. பிலோமனி ஜுவாங்கா

2. ஷிபானி

3. சம்பாவதி ஜுவாங்கா

வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவமனை (திருவள்ளூர்)

4.குமானி ஜுவாங்கா

சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை

5.பூர்ணிமா ஜூவாங்கா

ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை (சென்னை)

6.கீதா ஜூவாங்கா

ஒருவரின் உடல் அடையாளம் காணப்படவில்லை.

தடயவியல் ஆய்வு: இதனிடையே, மஞ்சங்காரணை பகுதியில் உள்ள வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஜுமானி ஜுவாங், (19) மாலோதி (20) ஆகிய இரண்டு பெண் தொழிலாளர்களின் உடல்கள் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைத்து நேற்று நள்ளிரவில் பிரேத பரிசோதனை செய்து முடிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் மூன்றாவதாக ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஷிபானி (22) என்ற பெண் தொழிலாளியின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவள்ளூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு இன்று கொண்டு வரப்பட்டு உடற்கூராய்வு செய்யப்பட்டது.

பின்னர், உயிரிழந்த பெண்களின் உடல்களில் இருந்து நுரையீரல், கண்களின் லென்ஸ், ரத்தம், சிறுகுடல், கல்லீரல், சிறுநீரகம், மூளை ஆகிய பாகங்களை எடுத்து சென்னை தடவியல் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அமோனியா வாயு கசிந்து உயிரிழந்தவர்களின் நுரையீரல், சுவாசக் குழாய், கண் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரேதப் பரிசோதனை மேற்கொண்ட மருத்துவர் கார்த்திகா தேவி தெரிவித்துள்ளார்.

மனித உரிமை ஆணையம் நோட்டீஸ்: இந்த நிலையில், நாட்டையே உலுக்கி உள்ள அம்மோனியா வாயு கசிவு விபத்து குறித்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்துள்ளது. இந்த வழக்கில், தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் மற்றும் தமிழக டிஜிபிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள ஆணையம், சிகிச்சையில் உள்ள தொழிலாளர்களின் உடல்நிலை, அவர்களுக்கு அரசு தரப்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிதியுதவி உள்ளிட்டவை குறித்து இரண்டு வாரங்களில் பதிலளிக்குமாறு தெரிவித்துள்ளது.

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TAGGED:

AMMONIA GAS LEAK
GAS LEAK ACCIDENT
DEATH TOLL
உயிரிழிப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு
அம்மோனியா வாயு கசிவு

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