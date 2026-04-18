ETV Bharat / state

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் செய்து சேர்க்கப்பட்ட பணம் கருவூலத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் - டி.டி.வி. தினகரன்

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி அமமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து டிடிவி தினகரன் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 18, 2026 at 10:02 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி : திமுக ஆட்சியில் ஊழல் செய்து சேர்க்கப்பட்ட பணம் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அரசின் கருவூலத்திற்கு கொண்டு வரப்படும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், நெல்லை மாவட்டம் முன்னீர்பள்ளத்தில் நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி அமமுக வேட்பாளர் ஆர்.இசக்கிமுத்துவை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேசிய அவர், ”கடந்த தேர்தலில் நாங்குநேரி தொகுதியில் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு 32 ஆயிரம் வாக்குகளைப் பெற்று மூன்றாவது அணியாக உருவெடுத்த எங்களை மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டனர்.

தற்போது அம்மாவின் பிள்ளைகளாக அதிமுக - அமமுக என ஓரணியில் இணைந்து இந்தத் தேர்தலைச் சந்திக்கிறோம். காங்கிரஸ் கட்சியினர் சீட்டு வாங்குவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டு அவர்கள் கேட்ட இடத்தை பெற்றுள்ளனர். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டவுடனேயே தொகுதிகளை ஒதுக்கியதால் இந்த முறை வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

மேலும், “தமிழகத்தில் தற்போது விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் என யாருக்குமே நிம்மதி இல்லை, எதிர்க்கட்சித் தலைவராக ஸ்டாலின் இருந்த போது போராட்டங்களை ஆதரித்தார். ஆனால், இப்போது அடக்குமுறையை ஏவி வருகிறார்.

தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவர் ஜெயக்குமார் மரணம் முதல் அரசு அதிகாரிகள் வரை யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை உள்ளது. அதிமுக ஆட்சியில் சிறப்பாக இருந்த காவல் துறை, தற்போது திமுகவினருக்கு கட்டுப்பட்டுச் செயல்பட்டு வருகிறது. கடலை மிட்டாய் போல் எங்கும் கஞ்சா கிடைப்பதால் தங்கள் வீட்டுப் பிள்ளைகள் போதைக்கு அடிமையாகி விடுவார்களோ? என்ற அச்சம் மக்களிடையே நிலவி வருகிறது.

அம்மா உணவகம் போன்ற மக்கள் நலத்திட்டங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. மின் கட்டண உயர்வால் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு இளைஞர்கள் வேலைவாய்ப்பின்றி கூலிப்படையில் சேரும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. அரசுப் பணி நியமனங்களில் ஊழல் தலை விரித்து ஆடுகிறது, அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழகத்தில் கஞ்சா இல்லாத நிலையை உருவாக்குவோம்.

திமுக ஆட்சியில் ஊழல் செய்து சேர்க்கப்பட்ட பணம் அனைத்தும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அரசின் கருவூலத்திற்கு கொண்டு வரப்படும்“ என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, டி.டி.வி. தினகரன் நாங்குநேரி தொகுதி அமமுக வேட்பாளர் இசக்கிமுத்துவை ஆதரித்து தொகுதிக்குட்பட்ட களக்காடு, நாங்குநேரி, சீவலப்பேரி உள்ளிட்ட இடங்களிலும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

TAGGED:

AMMK TTV DINAKARAN SPEECH
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
டிடிவி தினகரன் தேர்தல் பரப்புரை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல்
TTV DINAKARAN ELECTION CAMPAIGN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.