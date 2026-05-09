குதிரை பேரம்? அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜை காணவில்லை - ஆளுநரிடம் டிடிவி தினகரன் புகார்

தன்னை தூய சக்தி என்று கூறும் தவெக இவ்வாறு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவது சரியா? எம்எல்ஏ காணாமல் போனதற்கு அக்கட்சி தான் காரணம் என்று டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

ஆளுநர் அர்லேகருடன் டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 9, 2026 at 7:19 AM IST

சென்னை: மன்னார்குடியில் அமமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற எம்.எல்.ஏ காமராஜை காணவில்லை எனக்கூறி அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தமிழ்நாடு ஆளுநரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிக இடங்களில் வெற்றிபெற்றிருந்தாலும், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாததால் விஜய் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒரு சில கட்சிகளிடம் ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளிக்குமாறு தவெக கோரிய நிலையில், காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.

தவெக ஆட்சியமைக்க இன்னும் 2 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், அமமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜை காணவில்லை என்றும், அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்றும், அவர் காணாமல் போனதற்கு தவெக தான் காரணம் என்றும் கூறி, ஆளுநரிடம் டிடிவி தினகரன் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

மக்கள் பவனுக்குச் சென்று ஆளுநரை சந்தித்தப் பின் டிடிவி தினகரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “குதிரை பேரம் நடந்திருக்க வேண்டும் அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினர் விலை போய் இருக்க வேண்டும். எம்.எல்.ஏ காணாமல் போன விவகாரத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என ஆளுநரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளேன்.

டிடிவி தினகரன் அளித்த புகார் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அரசு அமைய வேண்டும் என காமராஜ் கையெழுத்திட்டு கடிதம் அனுப்பிய பிறகு அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் அவர் தவெகவிற்கு ஆதரவளிப்பதாக போலியான கடிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டு மக்கள் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ஆதரவு அளித்துள்ளனர். ஆனால் ஆட்சியமைக்கும் அளவிற்கான ஆதரவை அளிக்கவில்லை. அதனால், தவெகவிற்கு எதிராக மன்னார்குடியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற காமராஜை தவெக கைப்பற்ற பார்க்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தன்னை தூய சக்தி என்று கூறும் தவெக, முதல் நாளிலேயே இவ்வாறு குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவது சரியா? எம்.எல்.ஏ காணாமல் போனதற்கு அக்கட்சி தான் காரணம். பதவி வெறியில் தவெக இதுபோன்ற செயலை செய்கிறது.

திமுகவின் செல்வாக்கை வைத்து வெற்றி பெற்ற கம்யூனிஸ்ட், விசிக அனைவரும் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக காங்கிரஸ் மாறியிருக்கிறது. ஒரு கூட்டணியில் வெற்றிபெற்று அடுத்த நாளே எதிர்க்கட்சியில் சேர்பவர்களை வைத்து விஜய் எவ்வாறு தூய்மையான அரசாங்கத்தை தமிழ்நாட்டிற்கு கொடுக்க முடியும் என்று தெரியவில்லை.

திமுக தீய சக்தி, நான் தூய சக்தி என்று கூறிய விஜய், தீய சக்தியின் ஆதரவின் மூலம் வெற்றிபெற்ற காங்கிரசையும் கம்யூனிஸ்டுகளையும் ஏற்க எவ்வாறு மனம் வந்தது?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

