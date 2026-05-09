ETV Bharat / state

‘அந்த கையெழுத்து என்னுடையது இல்லை’ - அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் பேட்டி

போலி கடிதம் தொடர்பான விஷயம் குறித்து கேள்விப்பட்டதுடன் அமமுக பொதுச்செயலாளர் ஆளுநரைச் சந்தித்ததாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மன்னார்குடி அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ்
மன்னார்குடி அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 12:13 PM IST

|

Updated : May 9, 2026 at 12:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்ததாகக் கூறப்படும் கடிதத்தில் இருப்பது தன்னுடைய கையெழுத்து இல்லை என மன்னார்குடி தொகுதி அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் குதிரைப் பேரம் பேசுவதாகவும், அமமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் காமராஜின் பெயரில் போலிக் கடிதத்தை ஆளுநரிடம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் நேற்றிரவு தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கரைச் சந்தித்து அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் புகார் கடிதம் கொடுத்திருந்தார்.

மேலும், இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், “மோசமான அரசியல் செய்து ஆட்சியை பிடிக்க விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முயற்சி செய்துவருகிறது. இது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க பொறுப்பு ஆளுநரிடம் முறையிடப்பட்டுள்ளது” என்று குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து பேசினார். இது தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜ் பேட்டி (PTI)

இதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிக் கழகம், அமமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ் காரில் இருந்த படியே கையெழுத்து போடுவது போன்ற வீடியோ ஒன்றை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டு பகீர் கிளப்பியது. ‘சுயநினைவுடன் தான் காமராஜ் தங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார்’ என்பதை குறிப்பிட்டு, தவெக அந்த வீடியோவை பகிர்ந்திருந்தது.

இந்த சூழலில் சென்னையில் நேற்றிரவு (மே 08) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மன்னார்குடி சட்டமன்றத் தொகுதியின் அமமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் காமராஜ், "தவெகவுக்கு ஆதரவுக் கொடுத்ததாகக் கூறப்படும் அந்த கடிதத்தில் இருப்பது என்னுடைய கையெழுத்து இல்லை. என்னுடைய கையெழுத்து போல் யாரோ கையெழுத்து போட்டியிருக்கிறார்கள்.

நான் புதுச்சேரியில் தங்கியிருந்தேன். போலி கடிதம் குறித்து ஆளுநரை நேரில் சந்தித்து விளக்கினோம். இந்த விஷயம் கேள்விப்பட்டதுடன் அமமுக பொதுச்செயலாளர் ஆளுநரைச் சந்தித்தார்" எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: இலங்கை கப்பல் நடுக்கடலில் பழுது: மீன்பிடி படகு மூலம் கட்டி இழுத்து வரப்பட்ட அவலம்

இதனிடையே இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், "எம்எல்ஏ காமராஜ் தவெகவுக்கு அளித்ததாகச் சொல்லப்படும் ஆதரவு கடிதத்தின் அசல் கடிதம் எங்கே? அசல் கடித்தான் தராதது ஏன்?" என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சராக யார் பொறுப்பேற்க போகிறார்கள் என்று மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் வேளையில், அரசியல் வட்டாரம் நொடிக்கு நொடி திருப்பங்கள் நிறைந்ததாக மாறியிருக்கிறது. தவெக தற்போது 116 உறுப்பினர்கள் ஆதரவுடன் இருக்கிறது. கூடுதலாக, இரண்டு உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டினால், விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார்.

Last Updated : May 9, 2026 at 12:30 PM IST

TAGGED:

AMMK PARTY
TVK VIJAY
TTV DHINAKARAN
MLA KAMARAJ
TN GOVERNOR TVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.